Mick Doohan : "La compétition actuelle de MotoGP est incroyable"

J'ai de très bons souvenirs de course en Autriche. J'ai obtenu de très bons résultats et j'ai remporté trois fois le Grand Prix d'Autriche de moto : deux fois au Salzburgring et une fois sur le désormais dénommé Red Bull Ring .

Le Salzburgring était une piste complètement folle : il était si amusant mais en même temps si terrifiant. On atteignait plus de 300 km/h, et à cette vitesse, quand on change de direction, la moto s'envole presque.

