Naskino : d’égal à égal

En dehors des tournois, je joue très peu à Smash Bros. Il y a eu une période où je jouais énormément pour m’entraîner, mais je jouais souvent contre les mêmes joueurs, ce qui me faisait prendre des mauvaises habitudes face aux nouveaux que j’affrontais après. J’ai compris que je n’avais pas besoin de jouer beaucoup pour conserver un bon niveau, et même progresser. De plus, peu jouer réduit mon stress en tournoi et me fait prendre plus de plaisir, ce qui me permet de jouer à mon maximum sans frustration.