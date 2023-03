Si vous imaginez que les spécialistes de l’alpinisme ne sont que de vieux briscards, la surprise va être grande. Nelly Attar a dansé lors de son ascension du mont Everest, ses boucles brunes virevoltant au vent. Elle a aussi dansé sur l’Ama Dablam technique et le serein Kilimandjaro. Elle a même dansé sur le terrifiant K2 l’été dernier. Elle danse quand elle est heureuse, quand elle s’ennuie ou encore quand elle a peur. Pour elle, « le mouvement est un excellent remède ».

Autre anecdote étonnante : cette pile électrique de 1,58 m s’est entraînée à escalader les plus hauts sommets aux alentours de sa ville, Riyad...

En Arabie saoudite, dans ce désert brûlant et sans relief ? Sans montagnes de neige et de glace ? Qui plus est, dans ce pays, des règles écrites et orales ont, pendant une grande partie de la vie de Nelly Attar, limité l’accès de la plupart des femmes et des filles au sport ou à l’activité physique : pas question d’être athlète, spectatrice, ou même d’avoir cours de sport à l’école. Danser en public était également tabou.

« La vie m’a appris que les challenges nous offraient de nombreuses opportunités, explique la Libanaise de 33 ans. Il suffit d’un peu de créativité. »

Il ne s’agit pas que de vaincre les plus hautes montagnes. © TERRAY SYLVESTER

La progression de Nelly Attar en tant qu’athlète – de ses cours de danse clandestins à l’ouverture d’un studio très influent, en passant par des marathons et des Ironman, ou encore l’ascension des plus hauts sommets du monde – est émaillée de challenges et de solutions créatives. Mais ce n’est qu’une facette de l’histoire. Son parcours professionnel, du métier de psychologue à celui de star dans le monde du sport, nous raconte autre chose. Il reflète les bouleversements que connaît actuellement l’Arabie saoudite et témoigne du rôle de Nelly Attar dans cette transition. « J’ai décidé de changer de vie et de travailler dans le sport, car en Arabie saoudite, c’est ce qui avait le plus d’impact, rapporte-t-elle. Surtout dans le domaine de la santé mentale. »

Dans un pays où 60 % des femmes font moins de 30 minutes d’activité physique par semaine, le simple fait de bouger son corps peut engendrer une réelle transformation. Physique, et mentale. « C’est le meilleur antidépresseur et le meilleur anxiolytique qui existe », assure- t-elle. Cette histoire, elle tient à la partager avec ses compatriotes saoudien·ne·s, avec les femmes, avec le monde entier.

Nelly a enseigné la danse clandestinement en Arabie saoudite © Courtesy of Nelly Attar Nelly ou l’éloge du mouvement © Courtesy of Nelly Attar

À ce jour, l’exploit le plus singulier de Nelly Attar est sans conteste l’ascension du K2, longtemps surnommé la « montagne sauvage », car, selon l’un des premiers alpinistes à avoir vaincu son sommet, il « essaie de vous tuer ». L’aventure est éprouvante : elle dure de nombreuses semaines et nécessite de s’y prendre très à l’avance. Il faut aussi planifier une rotation d’acclimatation et tenir compte des risques d’avalanche, de mauvais temps et de chutes de pierres et de glace. Sans oublier l’effroyable sérac situé au-dessus d’un passage raide et étroit, qui a déjà fait beaucoup de victimes. En juillet 2022, elle est devenue la première femme arabe à atteindre ce sommet de 8 611 mètres. Mais à bien des égards, une autre première fois – qui ne figurera dans aucun livre des records – est tout aussi déterminante. Elle concerne la danse.

Si là où vous habitez, vous pouvez assister à des spectacles de danse, aller en boîte de nuit, prendre des cours de danse et vous trémousser lors de concerts, ce qui suit peut être difficile à comprendre. En effet, jusqu’à une date assez récente, la danse et la musique n’étaient pas autorisées dans les lieux publics saoudiens. Nelly fait partie de celles et ceux qui ont fait découvrir la danse et le mouvement aux Saoudiennes et Saoudiens. Nous entamerons donc le récit de son ascension ici. Tout a commencé par une suite de challenges personnels. Après avoir déménagé à Londres en 2010 pour suivre son master de recherche en psychologie, l’anxiété l’a gagnée : gorge serrée, attaques de panique qui faisaient battre son cœur à toute allure, impression que le monde allait s’effondrer... Il lui a fallu des mois pour apprendre à gérer la situation. Elle s’est d’abord attachée à se calmer, à ralentir sa respiration et à se concentrer sur une seule chose à la fois. Puis, pour régler ce problème sur le long terme, elle s’est intéressée au mouvement. « Le sport était mon exutoire : courir le long de la Tamise, participer à des cours de sport, danser. J’ai tout testé, raconte Nelly. Quand je ne m’entraînais pas, je ne me sentais pas bien. Je me trouvais paresseuse. Et il me suffisait de commencer à m’entraîner pour me sentir mieux. Je voulais davantage prendre soin de moi et avoir un meilleur régime alimentaire. »

Avant de devenir une star du sport, Nelly souffrait d’anxiété et de panique © TERRAY SYLVESTER

Après l’obtention de son diplôme, Nelly Attar a cherché du travail à Londres, puis au Liban où vivait son père, mais il lui a fallu plus d’un an pour enfin décrocher un poste. En 2013, elle a trouvé du travail chez elle, à Riyad : elle proposait des thérapies aux patient·e·s souffrant de traumatismes cérébraux. Mais un autre défi l’attendait. En Arabie saoudite, les femmes telles que Nelly Attar avaient peu d’échappatoires. Les rares possibilités de faire du sport se résumaient généralement à des salles mal équipées et gérées par des instituts de beauté. Voir une femme arabe courir en public était suffisamment inhabituel pour susciter les commentaires. Tout comme le simple fait d’être dehors sans son abaya, cette longue robe noire. Mais Nelly avait besoin de bouger.

Alors elle a eu l’idée de proposer des cours de danse après le travail à ses collègues féminines. Le projet était assez effrayant au départ. Mais cette étape « a bouleversé [s]a vie professionnelle et, par la suite, [s]a vie tout entière », réalise- t-elle aujourd’hui.

Ses cours sont devenus de plus en plus populaires. Elle parcourait la ville pour se rendre dans les ambassades ou d’autres lieux privés afin de donner des cours de danse clandestins. Sa mère et son beau-père lui ont alors suggéré une nouvelle idée tout aussi intimidante : ouvrir son propre studio. Nous étions en 2017, le pari était risqué. Cette année-là, un adolescent de 14 ans avait été placé en garde à vue après avoir dansé la Macarena dans la rue. Comment obtenir une licence ? Nelly Attar se lançait dans l’inconnu. Certains conservateurs ne pouvaient pas accepter l’idée que des femmes aient une activité un tant soit peu sportive. Nelly pouvait s’attirer de graves ennuis si son projet était découvert. Elle n’était même pas sûre d’être assez bonne danseuse. « Mais j’ai toujours fait ce qu’il fallait pour avancer, a-t-elle confié pendant une conférence TEDx . Ce n’était pas parfait ? Tant pis, j’y allais quand même ! » Elle a appelé son studio Move. Réservé aux femmes et aux filles, ce studio proposait tous styles de danse, de l’afrobeat à la danse du ventre, en passant par le hip-hop. Mais il ne permettait pas seulement de découvrir la danse. Les femmes arrivaient en avance, simplement pour baigner dans un environnement chaleureux et solidaire. Les filles ramenaient leurs mères, qui restaient là et regardaient, apprenaient et socialisaient.

Durant l’automne 2021, Nelly a annoncé son projet d’escalader le K2 © TERRAY SYLVESTER

En parallèle, Nelly organisait d’autres activités pour la communauté, comme des randonnées et des courses à pied – tout ce qui pouvait faire bouger les femmes.

« Les possibilités sont infinies, se réjouit-elle. Faites du basket, dansez et jouez avec vos enfants. Le mouvement englobe tellement de choses. Vous devez tester et observer ce qui fonctionne chez vous. Inconsciemment, vous poserez les premières pierres. »

Pour muscler sa préparation, Nelly a fait appel à Mike McCastle © TERRAY SYLVESTER

Comme le lui disait souvent son père, « seuls ceux qui prennent le risque d’aller loin peuvent savoir jusqu’où ils iront ». Quand elle était plus jeune, il l’emmenait en randonnée, ce qui n’était pas courant dans la région, mais il adorait partir à l’aventure. « Il suffisait que l’on voie un scarabée pour qu’il me fasse tout un exposé à ce sujet, se souvient-elle. Il m’a fait voir la nature telle qu’elle était. » Quand elle a eu 17 ans, il l’a emmenée escalader le mont Kenya en Afrique. Ils n’ont pas atteint le sommet, mais la graine avait été plantée. Lorsqu’elle fait de l’alpinisme, Nelly se sent vivante. « Elle s’épanouit, constate sa sœur Rasha Attar Elsolh. Elle est au mieux de sa forme, se sent au top et fait son maximum. Elle est faite pour la montagne. » Mohamed Attar n’était pas que son père. C’était aussi son meilleur ami. Ils se téléphonaient plusieurs fois par jour, et les mots du père ont donné à la fille l’énergie de gravir des montagnes et de relever des défis de plus en plus ardus.

Après le mont Kenya, Nelly Attar a vaincu d’autres sommets : le Kilimandjaro, l’Elbrouz, l’Aconcagua et l’Island Peak. Pourtant, la première fois que quelqu’un a évoqué l’Everest, Nelly a trouvé l’idée saugrenue. Comment s’entraîner à gravir la plus haute montagne au monde dans le désert ? Puis elle a pensé à son père et à sa façon de l’inciter à repousser ses limites. Elle s’est rappelé que les défis nous rendaient plus forts. Alors elle a respiré un bon coup et, malgré toutes les imperfections, elle a fait un pas vers l’avant.

Il n’est jamais simple de s’entraîner pour une ascension de cette envergure, et l’Arabie saoudite ne facilite pas la tâche. En l’absence de sommets couverts de glace ou de neige, Nelly faisait du fractionné dans les dunes. Pour se muscler, elle tirait des pneus dans les rues de la ville. Pour éviter la chaleur du désert, elle commençait à s’entraîner à 3 heures du matin. Pour ne pas attirer l’attention de la police des mœurs, elle courait en abaya noire. Quand elle a repéré le plus gros dénivelé de Riyad (environ 150 mètres), elle a décidé de faire des allers-retours pendant des heures. Son entraînement a attiré quelques regards. Mais cela lui a offert un avantage inattendu. « Les gens m’ont dit que cela avait renforcé mon mental. »

En 2019, quand le groupe de Nelly Attar, qui comprenait d’autres femmes alpinistes arabes ainsi que des guides bien entraînés et des sherpas, passait d’un camp d’altitude à un autre sur le mont Everest, elle écoutait les messages d’encouragement de son père. Il a fallu deux mois au groupe pour atteindre le sommet. Peu de temps après, Nelly a enduré plusieurs épreuves personnelles. Tout d’abord, la pandémie a totalement paralysé Move (même si elle espère rouvrir le studio un jour). Puis, en octobre 2020, Mohamed Attar est mort de la COVID. Du jour au lendemain, elle a eu l’impression de perdre son père, mais aussi le chemin qui s’ouvrait devant elle. « J’avais le sentiment que mon cœur était déchiré et saignait, comme une fontaine qu’on ne pouvait plus arrêter », révèle-t-elle. Elle ne mangeait plus. Elle ne dormait plus. Voir ses ami·e·s, danser, s’entraîner... C’était mission impossible. Mais elle connaissait la solution : bouger.

Attar montre fièrement le drapeau libanais au sommet du K2 © TERRAY SYLVESTER

À ’automne 2021, Nelly a annoncé son projet d’escalader le K2 l’été suivant. Un objectif périlleux : seules 400 personnes environ ont réussi l’ascension du K2. D’après les statistiques, un alpiniste sur quatre meurt en tentant d’atteindre le sommet. Pour muscler sa préparation quotidienne, Nelly a fait appel à Mike McCastle, l’Américain qui avait entraîné l’explorateur Colin O’Brady avant sa traversée de l’Antarctique sans assistance. « C’est un coach exceptionnel », déclare-t-elle, saluant la créativité dont il a fait preuve pour repousser les limites de la jeune athlète, ce qui lui a non seulement apporté plus de force, mais a aussi révélé ses faiblesses.

À cette époque, l’Arabie saoudite était également en pleine mutation. Le gouvernement instaurait un plan de modernisation nommé Vision 2030. En 2016, il a créé une branche féminine au sein des autorités sportives. Il a aussi accordé des licences à des salles de sport féminines, notamment pour contrer la hausse alarmante de l’obésité. En 2017, l’interdiction de jouer de la musique en live a été levée. En 2018, les femmes ont été autorisées à conduire et à assister à certains événements sportifs. En mars 2022, Riyad a organisé son premier marathon officiel, pendant lequel hommes et femmes ont couru ensemble. Les femmes ont de plus en plus délaissé les abayas noires qui les empêchaient d’avoir une activité physique. Le gouvernement a même commencé à sanctionner des concerts où hommes et femmes dansaient ensemble.

« Je ne pensais pas que cela pouvait arriver aussi vite, s’étonne Nelly. C’est incroyable, tellement surréaliste. Le pays entier a changé, et nous sommes des agent·e·s de ce changement. »

Nelly a aussi gagné en popularité. Des articles lui ont été consacrés. Des étrangers ont commencé à la reconnaître lors des courses. Elle a décroché le premier poste d’entraîneuse du Nike Training Club d’Arabie saoudite. La Saudi Sports for All Federation l’a nommée ambassadrice officielle. Le gouvernement a conclu un partenariat avec Move et Nelly pour proposer un boot camp gratuit dans le cadre d’une mesure de santé publique, et pour donner des cours de danse dans les écoles. Elle a des dizaines de milliers

de followeur·euse·s sur les réseaux sociaux. Et pourtant, lorsqu’elle a cherché des sponsors avant son ascension du K2 – une étape incontournable pour une sportive telle que Nelly Attar –, elle n’a pas attiré les foules. Bien qu’elle ait passé presque toute sa vie en Arabie saoudite, elle était de nationalité libanaise, ce qui déplaisait aux marques saoudiennes. En outre, les entreprises locales ne savaient pas vraiment quoi faire d’une icône sportive féminine. « Les marques me disaient que je ne pouvais pas travailler avec elles parce que j’étais libanaise... parce que je dansais trop... parce que j’étais une femme, mais que je ne m’habillais pas de manière assez “féminine”... parce que j’avais trop de passions dans la vie... parce que je ne rentrais pas dans les cases... », a-t-elle publié sur Instagram.

La recherche de sponsors était une mission. Mais son père lui avait appris à toujours aller de l’avant. Alors Nelly a vidé son compte en banque et a monté son projet contre vents et marées. Juste avant son départ pour le Pakistan, une marque de fruits séchés haut de gamme, Bateel, et une autre, de médias numériques, Yes Theory, ont décidé de la soutenir.

Le père de Nelly Attar lui a appris à toujours aller de l’avant © TERRAY SYLVESTER

Quand elle a entrepris le trek de sept jours entre le village d’Askole et le pied de la montagne, elle a pensé à ces milliers de femmes et de filles qu’elle avait soutenues au travers de ses cours de danse et de sport, et à la manière dont, à leur tour, ces femmes et ces filles la soutenaient. Elle a pensé à sa famille qui la féliciterait à son retour. « Toute une foule de personnes grimpe à mes côtés », assure-t-elle.

Peu après 22 heures ce 21 juillet, l’ascension du sommet a pu commencer, au cœur de la nuit noire. Et l’entraînement de Nelly Attar a payé : ni ses jambes ni ses poumons ne l’ont lâchée. Mais quand sa lampe frontale s’est heurtée à un mur de glace, l’hésitation s’est fait sentir. Lors de ses entraînements en Arabie Saoudite, il n’y avait aucun moyen de se préparer à l’escalade sur glace. Or, Nelly se trouvait face à un mur de glace sur la montagne la plus dangereuse au monde. Luttant pour s’accrocher à la paroi avec ses crampons, elle a glissé à plusieurs reprises. Elle s’est même retrouvée à se balancer dangereusement au bout de sa corde. Respire, se disait-elle. Sois concentrée. Oublie tout le reste. « J’avais déjà traversé le deuil, la pire chose au monde », reconnaît-elle. Elle a frappé la glace avec son crampon droit et fait un premier mouvement. Elle a frappé la glace avec son crampon gauche et fait un autre mouvement. Vers 3 h 30 du matin, elle était au sommet, en larmes.

Et quand l’équipe est rentrée au camp – environ dix heures après être partie –, tout le monde a dansé ensemble. « Je suis Nelly Attar, aime-t-elle à dire. Et pour me sentir vivante, je bouge. »