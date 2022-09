Newin Bokhari : aux origines, il y a l’humanité

Newin Bokhari: Ma démarche est très égoïste dans le sens où j’aime l’être humain, c’est ce qui me motive, or on le comprend vraiment lorsqu’il est confronté à des moments complexes, c’est là où on découvre toute sa splendeur. Mais j’ai commis une erreur. Dans l’excitation du lancement d’Origines, j’ai fait onze interviews d’une durée de deux à quatre heures en une semaine. À la fin de la semaine, je n’arrivais plus à être dans l’instant présent car j’avais été confrontée à des choses beaucoup trop violentes. Et, je me suis dit : « Attention !, il va falloir trouver une balance. » Et puis, j’ai fait une thérapie, car j’ai aussi mon lot de problèmes. Je crois que j’ai cette capacité à entrer en connexion (l’intelligence émotionnelle, ndlr) avec la personne que j’interviewe.