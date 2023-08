Noki : artisan de l’esport

Dès les présentations, il pose sa personnalité : « J’ai un peu hésité avant d’accepter de faire l’entretien, je ne savais pas trop si j’étais légitime pour ça. » Quelques minutes après le début de notre discussion dans un bistrot parisien, Noki préfère la jouer modeste. À regarder son CV et ses réalisations, on pourrait lui donner facilement tort : depuis 2020, Noki, alias François Pochez, pense et réalise tous les habillages visuels de la principale chaîne esport en France, OTP (One Trick Production) LoL sur la plateforme de streaming Twitch. Du logo de la chaîne en passant par les cinématiques d’introductions jusqu’aux décors de tous les plateaux, tous les éléments sur lesquels se posent les yeux de centaines de milliers de spectatrices et spectateurs quotidiennement viennent de l’esprit de ce directeur artistique originaire de Paris et aux influences larges : jeux vidéo , art contemporain, digital art et culture skate.

Comme je sais que je suis très timide, je me force exprès en avant. Noki

Depuis quinze ans maintenant, ce trentenaire œuvre en effet dans l’ombre pour donner à la diffusion de l’esport un habillage visuel digne des compétitions sportives grand public, à l’image du football et de la Formule 1. Le but ? Mettre autant que possible en valeur une pratique – le jeu vidéo – qui le passionne depuis son plus jeune âge. Et qui va très vite lui donner des perspectives. Alors qu’il est âgé de 13 ans, Noki allume sa Playstation 1 pour tester un nouveau jeu. Face à lui, l’écran s’allume et Wipeout 3, un jeu de course en 3D avec des vaisseaux futuristes, va lui mettre une grosse claque. Mais pas pour les raisons auxquelles on pourrait penser : « J’étais en train d’halluciner non pas par rapport au jeu, mais par rapport aux menus : les visuels d’introduction, la musique, tout l’enrobage graphique était dingue. Je me suis très vite dit : “Je ne sais pas ce que c’est, mais c’est ça que je dois faire.” »

De fil en aiguille, Noki va alors intégrer des écoles d’art et de design – la prestigieuse Penninghen puis Intuit Lab à Paris – pour ensuite véritablement se lancer dans sa passion. À la fin de ses études en 2010, le jeune directeur artistique monte avec les frères Alexandre « Pomf » et Hadrien « Thud » Noci, ainsi que plusieurs autres amis une web-tv, O’Gaming, dédiée aux compétitions de jeux vidéo en ligne (notamment sur le jeu StarCraft) qui deviendra la plus importante en France. Pendant dix ans, il va donner une identité graphique à la chaîne, et participer à la montée en puissance de la diffusion de l’esport dans l’hexagone. Au point de remplir des salles comme le Bataclan en 2011 ou le Palais des Congrès en 2013 pour des compétitions. « Notre but c’était de rendre l’esport cool, se remémore-t-il, avant d’évoquer ses progrès dans son travail visuel au fil du temps. Il y avait un vrai truc de débrouille durant toute cette période-là, et on a beaucoup appris des gros studios américains. On s’est mis à recevoir les éléments visuels des éditeurs de jeux vidéos à partir de 2014 et ça m’a vraiment tiré vers le haut. Je recevais des fichiers Photoshop, je ne pensais jamais voir ça de ma vie au niveau technique. »

Noki © Guillaume Landry

Depuis, le directeur artistique en herbe a bien évolué. Il est même devenu une pointure dans son domaine. En rejoignant OTP LoL, chaîne esport ambitieuse lancée en France sur Twitch en 2020 et spécialisée sur le jeu League Of Legends, Noki a une idée bien précise en tête : mélanger l’univers visuel du jeu vidéo avec des influences extérieures. Porté par un amour de la 3D et des visuels futuristes, les décors et habillages de la chaîne, à mi-chemin entre plateaux télé et créations artistiques numériques, se marient très bien avec le penchant de Noki pour les nouvelles technologies, mais aussi pour d’autres influences graphiques. Un pas de côté créatif que l’on a notamment pu remarquer en août 2022 lors de la compétition de jeu de tir compétitif Rainbow Six à Berlin, pour laquelle Noki s’est inspiré d’une autre de ses passions pour concevoir la charte graphique : la musique électronique. Sur son temps libre, le DA nourrit en effet d’autres passions. Noki est DJ en dehors de son travail et skate et surfe régulièrement pour s’aérer l’esprit. Et aussi trouver de nouvelles inspirations : « Je vais voir pas mal d’expositions, je fais de la photographie, ce sont des choses qui me nourrissent. Je pense par exemple à l’art moderne : je vois des choses fantastiques dans des installations, et ça me donne envie d’essayer d’intégrer ces influences dans mon travail. Mon vrai challenge, c’est de faire des visuels qui rendent hommage aux équipes de esport, tout en intégrant ça dans le monde artistique actuel. »

Une ouverture d’esprit qui a permis à Noki de récemment collaborer sur un projet d’envergure : la conception de l’habillage visuel et du logo du Eleven All Stars, un match de football réel entre streamers venus de France et d’Espagne, qui s’est tenu en novembre 2022 avec une audience de 20 000 personnes.

Un événement devenu entre-temps le plus regardé en live dans l’histoire de Twitch en France avec plus d’un million de spectateurs. Noki sourit : « J’ai effectivement travaillé là-dessus. Je suis très discret, et je n’ai pas de book pour présenter mon travail. J’ai un peu un syndrome de l’imposteur, mais ça va venir. »

La modestie de Noki n’a peut-être que d’égal son talent. Tel est l’équilibre de ce DA.