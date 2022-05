Hier c’était demain

Tim Wildschut est un obsédé du passé. Ou plutôt, il est ob- sédé par le sentiment que l’on éprouve quand on est obsédé par le passé : la nostalgie. Ce terme, formé des mots grecs nóstos (retour) et álgos (douleur) a été utilisé pour la première fois au XVIIe siècle pour décrire la mélancolie des mercenaires suisses stationnés loin de chez eux. Avec le temps, la nostalgie est devenue cet état de langueur et de regret que l’on ressent quand on se remémore une époque révolue et fantasmée. Or, pour cet enseignant-chercheur en psychologie à l’université de Southampton (Angleterre), la nostalgie est tout sauf un sentiment négatif qui nous empêche de regarder vers l’avenir. Au contraire : il a ainsi découvert que les plus nostalgiques d’entre nous sont souvent les plus créatifs, et (bizarrement) les plus confiants en l’avenir.

Cela fait presque vingt ans que Tim Wildschut s’intéresse à cet état émotionnel, selon lui largement incompris et mal interprété. « J’ai souvent déménagé dans ma vie, c’est donc un sentiment qui m’est familier. » En voulant s’éloigner des théories classiques, Wildschut a préféré étudier de manière empirique des personnes normales en prise à un état nostalgique, ce qui est d’ailleurs « relativement facile à déclencher, tant l’être humain est enclin à ressentir de la nostalgie ». En interrogeant les participants sur leurs bons souvenirs, en les confrontant aux odeurs de leur enfance ou à des photos d’anciennes marques de bonbons, on les a placés dans un état nostalgique pour ensuite étudier l’intensité de l’émotion ressentie et ses effets psychologiques. Les résultats des tests ont été surprenants : loin de sombrer dans la mélancolie ou la tristesse, il s’est avéré que les personnes les plus nostalgiques étaient au contraire les plus heureuses, les plus sociables et les plus ancrées dans la vie. Conclusion du professeur Wildschut (photo) : « La plupart des gens pensent qu’il est agréable, positif et même utile d’être nostalgique. » Autre découverte de taille : ce n’est pas une question de génération. « Tout le monde est enclin à la nostalgie, mais plus particulièrement les jeunes générations parce que cela les aide à surmonter les moments charnières de leur vie, comme le premier boulot ou le premier appart. » La nostalgie nous aiderait donc à anticiper ce qui nous attend et dont nous ne savons strictement rien. « Face à un avenir flou et imprévisible, le passé peut me servir de modèle et m’aider à définir ce que je veux. La nostalgie, c’est un peu comme ce fil rouge réconfortant qui nous guide vers l’avenir. » Et qui nous pousse justement, une fois sortis de nos rêveries douces-amères sur ces temps anciens si heureux mais définitivement révolus, à agir pour inventer un futur qui nous fasse envie.

Et ce n’est pas tout : la nostalgie permet également de créer du lien social. « Ça fait partie de ce qu’on appelle la nomothétique, ce sentiment d’appartenance que peut avoir un groupe ou une génération qui partage les mêmes souvenirs. » Lorsque Billie Eilish utilise dans ses chansons et au début de ses concerts le générique de la série The Office, qu’elle regardait quand elle était petite, elle parle de cette habitude comme d’une « thérapie » ; ce que confirment d’ailleurs certains experts, pour qui la nostalgie est un moyen que nous utilisons sciemment quand nous avons besoin de réconfort et d’apaisement. Et c’est aussi pour cette raison qu’elle est omniprésente dans la culture populaire.

Wildschut affirme même qu’elle « favorise la création », en citant une étude réalisée sur des participants aux-quels on avait demandé d’écrire des récits créatifs, qui seraient ensuite notés par un jury pour leur originalité et leur créativité. Verdict : les histoires les mieux notées avaient été écrites par les personnes les plus nostalgiques. En nous incitant à réfléchir en même temps sur le présent, le futur et le passé, la nostalgie nous ouvre d’autres terrains de réflexion, d’autres perspectives. Comme le résume le professeur Wildschut, « elle élargit notre perception, c’est un tremplin qui nous pousse à aller explorer le monde ».

Mode : fans des années 80

Quand une série devient un véritable phénomène de mode, au-delà de la notion de nostalgie.

Lancée sur Netflix en 2016, Stranger Things a connu un succès aussi inattendu que retentissant. La série, dont le décor est planté en 1983, est un véritable hommage aux années 80, à son univers musical et culturel, mais aussi à ses codes vestimentaires. Pour autant, les fans inconditionnels de la série sont beaucoup trop jeunes pour avoir connu cette époque et en saisir toutes les références : un paradoxe que Kimberly Adams-Galligan, la responsable des costumes de la première saison, a constaté dès le début.

« Quand on a commencé à tourner en 2015, les jeans taille haute n’étaient pas du tout à la mode comme aujourd’hui. Alors au moment de les enfiler, beaucoup de jeunes acteurs ont trouvé ça vraiment bizarre, parce qu’ils étaient habitués aux tailles basses. Puis la mode du #momjeans est apparue et maintenant, les gamins raffolent de ces jeans. »

Ce qui est également paradoxal, c’est le fait que les jeunes stars de la série, notamment Millie Bobby Brown (18 ans) et Finn Wolfhard (19 ans), soient devenues des icônes de mode pour les jeunes d’aujourd’hui en étant en décalage stylistique total avec leurs pairs. Pour Fawnia Soo Hoo, spécialiste de mode sur le blog Fashionista, « l’esthétique des années 80 est plein d’humour et de couleurs, mais c’est aussi l’époque de la démesure, de tous les excès. Les jeunes sont aujourd’hui davantage attirés par une mode écologiquement propre, mais l’exubérance des années 80 séduit encore par le sentiment de liberté qu’elle représente ».

Pour définir les looks que devaient porter les acteurs de la série, Kimberly Adams-Galligan a préféré s’inspirer de sources authentiques : « J’ai écumé les albums scolaires des écoles de l’Indiana et je me suis inspirée de gamins qui avaient vraiment existé pour façonner les personnages et les rendre plus crédibles. Parce qu’ils ne sont pas parfaits et parce que les jeunes spectateurs peuvent s’identifier à eux. »

Pour autant, les looks rétro de la série n’ont pas été repris tels quels, ils ont dû être adaptés à la mode contemporaine. Fawnia Soo Hoo : « La robe rose avec col Claudine que porte Eleven dans la première saison avec des baskets et un vieux blouson, c’est une idée de Kimberly. Et aujourd’hui, c’est un look qu’on pourrait copier sans complexe. »

Profitant de l’engouement suscité par la série, les collaborations dans le monde de la mode se sont multipliées, avec notamment Nike (et ses sneakers Air Tailwind 79 Hawkins High School) et Louis Vuitton, dont le styliste Nicolas Ghesquière a habillé un mannequin en total look Stranger Things pour la Fashion Week de Paris en 2017.

Sneakers : baskets fétiches

Hier à la benne, aujourd’hui une aubaine : les vieilles baskets ont le vent en poupe.

C’est la nostalgie qui a conduit Nohman Ahmed et ses frères Imran et Rizwan à ouvrir en 2017, à Londres, Presentedby – une boutique exclusivement dédiée aux sneakers. Avec quelques particularités : dans la boutique des trois frangins, on trouve, en plus de sneakers classiques, des séries limitées, des collectors et ce que Ahmed appelle la « revalorisation affinée » des sneakers, à savoir des modèles vintage présentés comme des œuvres d’art, juchés sur un piédestal où l’on peut lire le prix de ces pièces rares. Un concept qui a déjà séduit une clientèle tout aussi premium que ses modèles, comme Neymar, Steve Aoki ou le chanteur britannique Liam Payne. Selon Nohman Ahmed, « c’est la rareté d’un objet qui le rend spécial. On se dit qu’on est le seul à avoir ce style. C’est comme si l’on possédait une œuvre d’art ».

Et certaines pièces uniques sont vendues à prix d’or : si une paire de Nike Air Max 90 en édition limitée ne vous coûtera que 240 euros, il vous faudra raquer un peu plus pour une paire de Air Jordan 4 Undefeated de 2005 (48 000 euros) ou pour des Jordan 4 Eminem x Carhartt (42 000 euros).

Le streetwear, avec son créneau de luxe, ses légendes, ses héros et ses pièces cultes, suscite aujourd’hui un engouement quasi religieux : « Une paire de chaussures, c’est toute une histoire qui se cache derrière, » rappelle Ridwane Ettoubi, DG de Presentedby. « Les Yeezy 2 Red October de Nike, qui sont apparues à la fin de la collab entre Nike et Kanye West, sont certes vendues à presque 12 000 euros, mais il s’agit d’une pièce d’anthologie. »

Être un nostalgique de la vieille basket serait-il devenu le comble du luxe ? Pour Ahmed, ce n’est pas une question d’argent : « On croit qu’on a besoin d’avoir un millier de paires ou de posséder la plus chère, alors qu’il te suffit juste d’être un passionné. »

Photo : le passé au bout des doigts

Un passionné autrichien du pré-numérique fait revivre la photographie à l’ancienne.

Le jour où Florian Kaps (photo) a découvert, en 2003, dans un vide-grenier, un vieux Polaroid, ce fut le déclic – littéralement. « J’ai appuyé sur le déclencheur, et j’ai tout de suite été séduit par le son et l’image que cela produisait », se souvient Kaps, patron de Supersense, un magasin viennois ouvert en 2014 et spécialisé dans la technologie analogue, où l’on trouve notamment de vieux Polaroid et des platines vintage.

Le nom de son shop honore la dimension tactile de l’analogique : « Le numérique se limite à deux dimensions, la vue et l’ouïe, mais il y a toujours le barrage de l’écran. L’analogique est tangible, on peut le sentir, le toucher. »

Pour cet homme de 53 ans qui a connu le monde d’avant, ouvrir une boutique dédiée à l’ère du pré-numérique fut vécu comme un retour aux sources : la surprise, en revanche, fut de constater à quel point sa clientèle était jeune. « Les jeunes générations sont d’autant plus fascinées par l’analogique qu’elles ressentent le besoin d’avoir des choses à toucher et à garder auprès de soi. Le numérique est trop volatile, alors qu’une collection de disques, de K7 ou de photos, reste pour toujours. »

Quand Florian Kaps apprend en 2008 que Polaroid est sur le point de disparaître, il décide de tout faire pour sauver la dernière usine de production aux Pays-Bas. Baptisée The Impossible Project, son entreprise, qui est lancée en plein boom du numérique, est un succès et assure la survie du mythe Polaroid. Après s’être retiré du projet en 2013, Kaps continue de vivre de sa passion en ouvrant sa boutique Supersense, en se concentrant sur les appareils hybrides qui assurent la transition analogique/numérique : « Dans notre Instant Lab, on peut transférer des photos de son iPhone sur papier Polaroid ou faire graver sa musique sur des vinyles. »

Florian Kaps en est convaincu : ce sont les jeunes qui vont continuer à faire vivre la flamme de l’analogique. « Ce que j’adore, c’est discuter avec les artistes, les fous et les visionnaires de la jeune génération pour voir comment associer l’analogique et le numérique dans de nouvelles approches. »

Food : le goût de l’enfance

Quand une nostalgique de Taïwan ravive les plats de sa jeunesse au cœur de Londres.

De son enfance taïwanaise, Erchen Chang (photo ci-dessus) se souvient surtout de la cuisine de sa grand-mère et des délicieux baos (des petits pains farcis cuits à la vapeur) qu’elle dégustait sur les marchés de nuit, à la lumière des enseignes. Arrivée à Londres à l’âge de 14 ans, Erchen Chang n’a pas oublié ces souvenirs : ce sont eux qui l’ont inspirée à ouvrir en 2012 son premier stand de baos sur le Netil Market à Londres.

Pour elle, « toutes les idées nous viennent de souvenirs. Il n’y a rien de nouveau, on est tous à la recherche de notre passé : la différence, c’est comment on l’interprète. Dans les souvenirs, il n’y a pas seulement le goût des choses, il y a aussi les odeurs, les bruits et l’environnement. Après mes études à la Slade School of Fine Art de Londres, je suis retournée à Taïwan, sur les marchés de nuit. Ça m’a inspirée à ramener le bao à Londres. »

Son premier stand de baos fut un tel succès que Chang possède désormais cinq restaurants à Londres, dont les univers très différents respirent pourtant la même nostalgie du passé : « Le bao est le plat nostalgique par excellence, mais il y a ici une vraie culture de la cuisine nostalgique », dit-elle en parlant de l’amour des Britanniques pour les bons petits plats de l’enfance, du curry indien au plus traditionnel rôti du dimanche. « On vient de deux mondes opposés mais on se retrouve à mi-chemin. »

Les univers esthétiques de ses restaurants, à travers le mobilier, l’espace restreint et la décoration aux murs, évoquent également cette recherche du temps perdu, même si chaque endroit a sa propre inspiration. Dans l’un d’entre eux, le Café Bao, on trouve le Burger Bao, une fusion des cultures et des époques : « Nos cafés donnent l’impression d’être dans une version cartoon de l’Occident, tel qu’on l’imagine en Asie. On navigue constamment entre l’est et l’ouest, et c’est génial. »

Gaming : le pixel originel

Pour ces rétrogamers visionnaires, l’avenir du gaming se cache dans sa genèse.

Cela s’est passé l’année dernière : une copie non ouverte du jeu The Legend of Zelda (Nintendo) datant de 1986 s’est vendue aux enchères pour 870 000 dollars (780 000 euros), soit la somme la plus élevée jamais payée pour un jeu vidéo. Un événement qui aurait pu rentrer dans l’histoire du gaming si le record n’avait pas été battu... deux jours plus tard, avec une copie neuve de Super Mario 64 datant de 1996 et vendue à 1,56 million de dollars (1,40 million d’euros). Alors que 2021 voyait la sortie de consoles Sony et Microsoft ultra perfectionnées, les jeux les plus demandés cette année-là furent de vieilles cartouches de jeux du siècle dernier.

Pour Pippin Barr, professeur et directeur associé du Centre de recherche Technoculture, Art & Games (TAG), à Montréal (Canada), ce retour aux sources est une évidence : « Ce qui fait la beauté de ces anciens jeux, c’est leur simplicité. On n’a pas ce rendu hyperréaliste des jeux actuels, on ne voit pas des cervelles exploser contre un mur. On voit juste Mario en train de sauter sur la tête de quelqu’un, c’est drôle, ça change de ce que l’on a maintenant. Et les gens ne sont pas très friands de notre monde actuel. »

La nostalgie des anciens jeux a fait émerger toute une culture autour du rétrogaming : ses adeptes collectionnent les ROM (copies numériques des vieilles cartouches de jeux) et utilisent des logiciels d’imitation pour simuler les anciennes consoles, mais tout cela se déroule dans un flou juridique autour du copyright. En même temps, on assiste à l’émergence d’une industrie rétro avec des mini-consoles – légales – qui reprennent à échelle réduite les anciennes Sega, Sony ou Nintendo, qui sont vendues avec les cartouches des jeux les plus classiques.

Petit bémol pour les puristes : ces mini-répliques utilisent elles aussi des logiciels d’imitation. C’est justement sur ce point qu’intervient Analogue Inc. – une entreprise fondée en 2011 à New York. Pour Christopher Taber, son fondateur et directeur, Analogue s’est fixé une mission : reproduire le plus fidèlement possible l’expérience du gaming des années 80 et 90. Pour cela, Analogue fabrique des consoles en utilisant des puces spéciales qui imitent les circuits originaux. Ce qui n’est pas une mince affaire : en 2019, Taber raconte qu’il leur a fallu trois mois entiers pour faire marcher le jeu Sonic sur sa Mega Sg (le clone Analogue de la Sega Mega Drive). Et pas moins de cinq mille heures de travail pour mettre au point l’unité centrale de leur Super Nt (la réplique de la Super Nintendo, en photo).

Si l’idée initiale de la boîte est de préserver les sensations des premiers temps du gaming, Analogue s’inscrit bien dans la modernité, avec son esthétique contemporaine, sa qualité vidéo et sono haute-déf et ses manettes qui peuvent se connecter via Bluetooth.

Pippin Barr approuve le concept : « Sans toucher à l’esprit du gaming, on le met en valeur dans une approche plus sophistiquée. »

Pop culture : retour vers le futur

Des romans de science-fiction comme une déclaration d’amour au passé.

Si les nostalgiques ont tendance à idéaliser le passé, certains auteurs de SF attirés par un futur tout aussi fantasmé peuvent être qualifiés de postalgiques.

L’auteur américain Ernest Cline (en photo) pourrait bien être les deux à la fois : son best-seller Player One (aux éditions Michel Lafon, 2011) a séduit des millions de lecteurs dans le monde (Steven Spielberg l’a adapté en film en 2018) avec son univers dystopique truffé de références pop. L’histoire se passe en 2045 : la Terre est ravagée par une crise économique et climatique, par la surpopulation et le manque de ressources. Pour échapper à un quotidien devenu insupportable, les humains se réfugient dans le virtuel, dans un jeu où tout le monde se connecte aux quatre coins du monde. Une histoire truffée de références à la culture pop des décennies passées, qui séduisent pourtant de jeunes lecteurs : Star Wars, Donjons & Dragons, Pac-Man ou Blade Runner.

Pour Allen Stroud, directeur de la British Science Fiction Association, rien de plus normal : « On pense toujours que la littérature fantasy est un moyen de s’évader dans une autre réalité, mais c’est faux : on se réfugie toujours dans ce que l’on connaît. Vers ce que l’on aime, ce qui nous parle, nous touche. Dans nos souvenirs. » Pour autant, ce roman parle de gaming en ligne, de réseaux sociaux, de télé-réalité – bref, de tout ce qui constitue notre référentiel commun actuel. « Il faut qu’il y ait un pont entre les deux, insiste Allen Stroud. On a besoin d’éléments qui nous parlent aujourd’hui, mais Cline nous pousse en même temps à la nostalgie. »

Se réfugier dans une simulation du monde d’hier n’est pas si irréaliste que ça... D’après William Gibson, dont le classique de 1984, Neuromancer, est considéré comme le livre fondateur du courant cyberpunk, nous souffrons d’une « lassitude du Futur » : « Tout au long du XXe siècle, le XXIe siècle était omniprésent dans les têtes et les discours. Et maintenant ? Vous entendez souvent les gens évoquer le XXIIe siècle ? Le Futur avec un grand F, qu’on l’imagine comme une jolie ville perchée sur une colline ou un désert radioactif post-nucléaire, ce Futur-là, c’est du passé. »