Nouria Newman, l’intrépide

Le sentier était bon et comme il avait neigé, j’ai pu tirer mon kayak à la manière d’une luge. D’habitude, je porte mon kayak comme un sac sur le dos et c’est douloureux. Mais quand cela devient manœuvrier, avec des arbres sur ma route ou autres obstacles à franchir, il faut le remettre à l’épaule : et 35 kilos de matériel sur une seule épaule, c’est autrement plus douloureux, donc je me force à alterner d’épaule toutes les cinq minutes. Cette fois, même en tractant le kayak, j’ai mis plus de douze heures pour parcourir les 17 km. Normalement le chemin ne faisait que 9 km, mais j’ai dû en emprunter un plus long, pour éviter les ours...