Paddle Paddle Surf Project : remise à flot

Le surf est a priori un sport respectueux de l’environnement, la nature est le socle de sa pratique. Pourtant, lors d’un voyage en Indonésie en 2018, le surfeur et journaliste Mathieu Maugret constate une réalité moins glorieuse qui aurait bien besoin d’une solution de bon sens. Lorsque le Français débarque sur l’île de Sumbawa où il prévoit de travailler, écrire et surfer, il découvre des spots populaires jonchés de planches abîmées. Sur l’eau, un habitué de la plage surfe sur une planche cassée. Mathieu l’aborde et bientôt une amitié se noue entre les deux hommes.

« L’industrie du surf locale était inexistante, acheter du matériel d’occasion n’était pas une option, se souvient Mathieu, 31 ans. Je devais effectuer un voyage professionnel et prévoyais de rapporter une planche à mon nouvel ami. C’est à ce moment que l’idée de réparer les planches m’est venue. » Une idée à l’origine du projet Paddle Paddle Surf . Le but est de fournir des planches à ceux qui ne peuvent s’en procurer en réparant celles qui sont cassées et éviter ainsi qu’elles ne finissent dans une décharge. Beaucoup de planches sont composées de matières difficiles à recycler, comme le polystyrène expansé, dont la décomposition peut prendre jusqu’à 500 ans. De plus, la plupart des 400 000 planches fabriquées chaque année dans le monde finissent à la décharge ou dans la mer.

Après avoir réhabilité une première planche, d’autres suivent rapidement, ainsi au moment de se rendre sur l’île voisine de Lombok à la fin du mois, Maugret en a remis huit en état qu’il distribue aux enfants vivant près de Nambung Beach via un relais local. Depuis, le projet a pris une dimension mondiale. Aidé d’amis et de bénévoles vivant près des spots de surf à travers le monde, Maugret récupère les vieilles planches et les répare des mois durant afin qu’elles retrouvent leur étanchéité et leur lustre. « La collecte d’échantillons connaît un rapide succès, explique-t-il. L’été dernier, on a loué une maison sur la côte française pour les stocker dans le jardin, nous en avions 128 à réparer. »

Le projet Paddle Paddle Surf fournit gratuitement matériel de surf et actions de sensibilisation à l’environnement, tout en faisant la promotion de l’art et de la culture locale via ses propres relais et des partenaires à travers le monde tels que l’école de surf féminine Sea Sisters au Sri Lanka, ou Surf Ghana, un collectif pour l’ouverture d’une école de surf à Busua, au Ghana.

Pour mobiliser des fonds, Mathieu privilégie l’organisation d’événements locaux plutôt que des dons. « Notre action n’est pas celle d’une ONG, mais plutôt un projet écologique mondial, centré sur l’art et le surf, explique-t-il. Un genre d’organisation à but non lucratif durable. »

En réduisant le nombre de planches dans les décharges tout en permettant au plus grand nombre de profiter de l’énergie positive de l’océan, le projet Paddle Paddle Surf aide le surf à retrouver ses vertus environnementales.