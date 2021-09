Votre prochaine aventure ? Du paralpinisme dans les Alpes françaises

, la neige crisse sous mes pieds. Plus que quelques pas, et me voilà sur le toit de l’Europe. Des nuages voilent le versant français de la montagne, et la brise glaciale couvre mes cils de gel. Il est 7 heures du matin en ce 1er septembre 2019, pour ma première expédition sur le mont Blanc.

Aujourd’hui alpiniste et guide de montagne professionnel, je vis au rythme des saisons et partage mon temps entre les montagnes du parc national de Snowdonia au Pays de Galles, et la vallée du Giffre en Haute-Savoie. Il y a deux ans, mon initiation au parapente m’a ouvert à de nouveaux horizons. L’ascension du mont Blanc nécessite normalement trois jours, le recours à deux téléphériques et un voyage en train. Désormais, je peux quitter Chamonix au petit matin, gravir la montagne et être de retour à temps pour un second petit-déjeuner. Voler a quelque chose de libérateur : la pression liée au décollage où nulle erreur n’est permise disparaît aussitôt que mes pieds se balancent dans le vide, se jouant ainsi des lois de l’évolution pour rejoindre un temps le domaine des oiseaux. Je démêle les lignes recouvertes de givre et étends la voilure. Dix minutes plus tard, je m’élance dans le vide et l’air frais du matin en direction de l’Italie, heureux de ne pas avoir à marcher davantage, et me réjouissant par avance du cappuccino qui m’attend au café près du terrain d’atterrissage.