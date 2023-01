Pierre Frolla : l’autre monde

En 2004, Pierre Frolla repousse les limites de la plongée en apnée : le Monégasque parvient à retenir son souffle suffisam­ ment longtemps pour descendre à 123 mètres de profondeur, détruisant ainsi le record mondial de l’époque.

Pour combler le manque d’oxygène, les apnéistes utilisent différentes tech­ niques respiratoires très spéciales pour consommer le moins d’oxygène possible au cours de leur plongée. Cela exige concentration et maîtrise corporelle maximales. Pionnier de ce sport extrême, Frolla a établi de nouveaux standards pour la sécurité en eaux profondes : âgé de 47 ans, il partage volontiers ses expériences avec le public, comme dans son documentaire On a Long Breath (2015) ou dans son livre Océans : face à face (2021), pour lesquels il a plongé à la rencontre des baleines, des requins et des crocodiles afin de sensibiliser le public à la protection de la faune et de la flore. Aujourd’hui, Frolla dirige l’une des plus grandes écoles de plongée au monde dans son pays natal, Monaco, et transmet sa philosophie aux autres. « Descendre dans les océans les plus pro­ fonds du monde m’a aidé à comprendre qui j’étais, qui je pouvais devenir, et à me prouver que mes capacités étaient immenses », dit­il. Voici le récit de sa descente dans les abysses.

Plonger pour se trouver soi-même © Gil Zetbase

Origines : pourquoi j’ai reprogrammé mon corps

« J’ai passé une enfance merveilleuse à Monaco, un paradis où la mer tutoie la montagne. On peut faire une plongée à cent mètres de profondeur le matin et dévaler des pistes de ski à deux mille mètres d’altitude l’après­midi. Je me souviens encore de ma première vraie nage en pleine mer : c’était sur la plage sauvage de Cabbé, dans la partie Est de Monaco. Je venais d’avoir cinq ans. Mais ce n’est que quinze ans plus tard que l’apnée est devenue ma discipline de prédilection, après une grave blessure à l’épaule lors des championnats du monde de judo à Chicoutimi, au Canada, en 1995. La déception était d’autant plus grande que je m’étais entraîné très dur pour cette épreuve. Plutôt que de subir une opération, j’ai décidé de m’entraîner un peu à l’apnée et surtout, de faire de grosses séances de natation pour travail­ler ma rééducation. À l’époque, mon corps était programmé pour le combat. Tout le contraire de l’apnée, où il n’est pas question de se battre mais au contraire de ne faire qu’un avec l’eau. Lutter contre cet élément ne sert à rien. En natation, on peut faire une pause quand on a nagé trop vite. En cyclisme, on peut descendre de son vélo quand les cuisses font trop mal. En apnée, on n’a pas ce genre de luxe : rester au fond de la mer nous condamne à une mort certaine. Aucune échappatoire possible : pour res­ pirer, la seule solution est de remonter. J’ai toujours voulu aller au­delà de mes limites pour me prouver que j’étais capable de beaucoup plus que ce que je m’étais imaginé au réveil. Quand je vais me coucher, je veux me sentir plus fort qu’au saut du lit. »

À l’époque, mon corps était programmé pour le combat. Tout le contraire de l’apnée, où il n’est pas question de se battre mais au contraire de ne faire qu’un avec l’eau. Lutter contre cet élément ne sert à rien. En natation, on peut faire une pause quand on a nagé trop vite. En cyclisme, on peut descendre de son vélo quand les cuisses font trop mal. En apnée, on n’a pas ce genre de luxe : rester au fond de la mer nous condamne à une mort certaine. Aucune échappatoire possible : pour respirer, la seule solution est de remonter.

Avec un crocodile à Cuba © Greg Lecoeur Agent spécial en eaux troubles aux Bahamas © Fred Buyle

J’ai toujours voulu aller au-delà de mes limites pour me prouver que j’étais capable de beaucoup plus que ce que je m’étais imaginé au réveil. Quand je vais me coucher, je veux me sentir plus fort qu’au saut du lit. »

La peur : et soudain, le prédateur marin s’est mis à claquer des dents

« Quand j’étais petit, j’avais une peur bleue des requins mais parallèlement, j’étais convaincu que j’allais devenir champion de plongée un jour. Du coup, j’ai passé pas mal de temps à vivre avec cette contradiction, plongeant voluptueusement dans les profondeurs des océans avec cette boule au ventre permanente de tomber sur un requin.

À seize ans, je me suis envolé pour l’autre bout du monde à la rencontre de mes ennemis. Quand j’ai croisé mon premier squale, un énorme requin-citron, je n’en ai pas cru mes yeux : en m’apercevant, le géant a aussitôt fait demi-tour pour s’enfuir dare-dare. C’est lui qui avait peur de moi ! À ce moment-là, j’ai réalisé que ce qui nous fait vraiment peur, c’est l’inconnu. Et quand celui-ci devient familier, la peur disparaît. J’ai compris aussi que le requin n’est pas une espèce menaçante, mais une espèce menacée. »

En 2012, dans le cadre d’une exposition intitulée Vivent les requins !, à l’aquarium de Paris, Frolla a nagé pendant trois quarts d’heure dans un bassin au milieu de 25 requins. Il voulait attirer l’attention sur le caractère pacifique de ces animaux et sur la menace d’extinction qui pèse sur eux. « En apnée, il ne faut pas avoir peur. La peur nourrit le doute, le doute nourrit l’erreur, et l’erreur nourrit l’échec. Une erreur à plus de 100 mètres de profondeur n’est pas un échec, mais une fin imminente. »

Les profondeurs : une ivresse entre humilité et acceptation

« Être au fond de l’océan est une expérience très particulière. Quand je plonge, chaque mètre parcouru me fait ressentir les choses d’une manière toujours plus intense. Je ne sais pas comment l’expliquer, c’est comme si une véritable prescience de nos sensations se développait : le nombre de secondes passées sous l’eau, l’autonomie de notre batterie interne... Une apnée en grande profondeur signifie s’exposer à une pression énorme. Un synonyme d’humilité, de sacrifice de soi et d’acceptation. Il y a une grande différence entre l’apnée, où l’on retient sa respiration le plus longtemps possible, et le manque d’oxygène qui est un processus chimique.

Quand notre corps manque d’oxygène, on meurt. Mais avant cela, on peut retenir très longtemps sa respiration et consommer l’oxygène emmagasiné dans les poumons, ce qui permet de survivre bien plus longuement qu’on ne le pense. En 2003, j’ai voulu plonger à 114 mètres pour habituer mon corps à la pression. Le sondeur indiquait un fond plat à 120 mètres, donc apparemment il n’y avait aucun danger. Mais à 104 mètres, je me suis englué dans un monticule boueux. L’eau était noire, je n’y voyais rien, j’étais coincé jusqu’aux genoux et il m’a fallu près de 20 secondes pour me dégager. J’ai vraiment cru que j’allais rester bloqué au fond. Par la suite, nous avons mis en place de nouvelles mesures de sécurité et insisté davantage sur les contrôles. »

Vers les profondeurs © Robert Margaillan La décompression peut générer des bulles de gaz dans le corps © Alexis Rosenfeld

Les records : au moment du triomphe, tu es complètement seul

« Officieusement, ma plongée la plus profonde est de 132 mètres. Mon record officiel, lui, est de 123 mètres de profondeur. Battre un record pour la première fois procure un sentiment très particulier. On s’y prépare intensément, on y pense chaque seconde, chaque minute et chaque mètre à l’entraînement. La préparation d’un tel record dure entre six et neuf mois, à raison de deux à trois séances par jour, six fois par semaine. Mon coach m’a dit à l’époque : “Si tu deviens un jour champion du monde, tu seras au sommet d’une montagne et tu pourras observer le monde entier. Mais tu seras seul. C’est à ce moment-là que tu devras décider de ce que tu veux faire et comment tu veux le faire.” Les sommets et les points culminants que je vise sont situés au fond des océans, aussi ma plus grande motivation pendant une compétition est-elle d’atteindre mes propres limites sans les dépasser. Cela me permet de définir de nouvelles frontières et de nouveaux objectifs tout en sachant que la sécurité est primordiale. Un proverbe dit : “Descend qui veut, remonte qui peut.” Descendre est plus simple que monter, finalement. Tout le monde peut aller jusqu’au fond, mais si on est mal préparé, on risque de ne jamais remonter vivant. »

Pierre Frolla Naissance Né le 14 février 1975 à Monaco, il grandit les pieds dans l’eau. Enfance Son père, spécialiste en chasse sous-marine, lui inculque très tôt les préceptes de vie aquatique.

Pierre Frolla © Zach Pina, Hamilton

L'amour : sa pression enfin envolée, nous nous sommes mariés sous l’eau

« Ma femme et moi nous sommes mariés sous l’eau en 2015. Un moment magnifique et un peu dingue avec soixante-dix personnes à nos côtés. Ma compagne était très fière d’elle parce qu’un an plus tôt, elle n’arrivait pas encore à faire ce que l’on appelle une “compensation”, un rééquilibrage de la pression de l’eau en envoyant de l’air vers l’oreille moyenne pour réduire les sensations douloureuses. Elle a tout donné, et quand elle y est enfin arrivée, je lui ai demandé de m’épouser sous l’eau. Le prince Albert II de Monaco était l’un de nos témoins de mariage. C’est un très bon plongeur et un élève remarquable. J’ai parcouru pratiquement tous les océans de la planète et me suis rendu dans les coins les plus reculés du globe. Chaque expédition est une parfaite harmonie entre rencontres inoubliables et opportunités exceptionnelles. Pour moi, les voyages les plus importants sont ceux associant les rencontres avec la mer et les personnes. Nager avec des crocodiles est unique, caresser des requins blancs presque irréel et danser avec un groupe de cachalots indescriptible... Mais ce qui donne vraiment du sel à tout cela, c’est l’aspect humain. »