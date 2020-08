Sous la pluie, le pilote d’expérience va éviter tout ce qui est coloré. Les marquages au sol comme les passages piétons sont de véritables patinoires pour les pneus des motos.

Alors, comment les pilotes MotoGP parviennent-ils à rouler aussi vite sur sol mouillé et sur des circuits où les marquages au sol sont fréquents tout en continuant à prendre des angles à 45 degrés sans chuter ?

Le directeur de course du Red Bull Ring Andi Meklau explique notamment "utiliser des couleurs de peinture spéciale qui offrent la même adhérence dans toutes les conditions."

Les réglages d'une moto lui permettent de mieux tenir sous la pluie © Jörg Mitter

Alors pourquoi ce type de peinture n’est-il pas utilisé sur toutes les routes publiques du monde ? Car leur coût est beaucoup plus cher. Poser la peinture sur la piste du Red Bull Ring est une opération à six chiffres pour le circuit…

Avant le MotoGP autrichien, un pilote de renom avait exprimé sa crainte que la piste ne soit glissante sur le mouillé à cause du caoutchouc déposé lors des deux Grands Prix de Formule 1.

Mais Meklau avait rapidement rassuré les pilotes : "Toute la surface de la piste a été nettoyée en profondeur avant le MotoGP. Elle est aussi adhérente que s'il s'agissait d’un tout nouveau revêtement. Et grâce au drainage sophistiqué et à la pose spécifique du bitume, l’eau s’écoule rapidement sur la piste."

"Nous avons également enlevé les bandes d'herbe glissantes derrière les bordures et nous les avons remplacées par de l'asphalte que nous avons peint en vert. Et au virage 10, nous avons réduit la piste de trois mètres pour gagner plus d'espace de dégagement."

Les mécaniciens de l'écurie Tech 3 KTM sur la moto de Miguel Oliveira © Jörg Mitter

Bien sûr, les pneus sont essentiels pour courir sous la pluie. Michelin a apporté deux composés humides à Spielberg avec le pneu le plus dur à utiliser en cas de fortes températures et le plus souple pour des températures plus basses.

À 300 km/h, un pneu Michelin de MotoGP rejette quatre litres d'eau par seconde.

"Le pneu avant est symétrique et le pneu arrière asymétrique" explique Piero Taramasso, directeur de la compétition chez le manufacturier français. "Sur les circuits qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, comme le Red Bull Ring, le côté droit du pneu arrière est plus dur que le gauche."

La température a également un effet important sur l'adhérence et le choix des pneus. Les pneus pluie de MotoGP fonctionnent parfaitement à l'avant à 75 degrés et à l'arrière à 90 degrés. Un pneu standard sur une moto de route fonctionne idéalement à 40 degrés sur le mouillé. D’autre part, les pneus pluie sont montés avec une pression plus élevée que les slicks parce "la pression suit la température" explique Taramasso. À 300 km/h, un pneu Michelin de MotoGP rejette quatre litres d'eau par seconde.

L'autre facteur crucial concerne le set-up de la machine. Chaque virage possède un angle parfait sur le mouillé pour être abordé avec une moto. Au Red Bull Ring, les virages un, trois et quatre sont pris avec un angle plus radical que sur le sec, mais il faut savoir être le plus doux possible avec la machine pour ne pas tomber. Pour rendre cela possible, la puissance du moteur est réduite d'environ 30% sur les rapports inférieurs. C’est suffisant pour permettre au pilote de pousser à fond sa moto sur une piste humide.

Si une surface est parfaitement propre, qu’une moto est équipée de bons pneus et que le moteur est bien réglé, pourquoi les pilotes tombent-ils encore dans ces conditions ?

"Plus un pilote semble à la peine sur le mouillé, plus il est probable qu’il dira que c’est à cause de ses pneus" rigole Taramasso.

Les pneus pluie possèdent une structure spécifique pour rejeter l'eau © Jörg Mitter