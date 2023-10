Originaire de Saint-Lucie (Caraïbes), le DJ, producteur et chanteur anglais basé à Paris propose un univers musical romanesque harmonisé par un ensemble de basses et de percussions qui soulignent les émotions qu’il nous partage. Avec son EP, To Say Goodbye, l’enfant insulaire bercé par le rythme des vagues nous invite à prendre part à la traversée de son voyage qui s’apparente à un "à bientôt de vous revoir". La traduction d’une fausse alerte, en réponse à une prise de conscience, que le chanteur a commencée à écrire en 2021.

Originaire de Saint-Lucie (Caraïbes), le DJ, producteur et chanteur anglais basé à Paris propose un univers musical romanesque harmonisé par un ensemble de basses et de percussions qui soulignent les émotions qu’il nous partage. Avec son EP, To Say Goodbye, l’enfant insulaire bercé par le rythme des vagues nous invite à prendre part à la traversée de son voyage qui s’apparente à un "à bientôt de vous revoir". La traduction d’une fausse alerte, en réponse à une prise de conscience, que le chanteur a commencée à écrire en 2021.

Originaire de Saint-Lucie (Caraïbes), le DJ, producteur et chanteur anglais basé à Paris propose un univers musical romanesque harmonisé par un ensemble de basses et de percussions qui soulignent les émotions qu’il nous partage. Avec son EP, To Say Goodbye, l’enfant insulaire bercé par le rythme des vagues nous invite à prendre part à la traversée de son voyage qui s’apparente à un "à bientôt de vous revoir". La traduction d’une fausse alerte, en réponse à une prise de conscience, que le chanteur a commencée à écrire en 2021.