Prinzly : sa face B

Avant les années 2000, il n’y avait pas de type beat (instrumental influencé par les arrangements originaux d’un morceau), il fallait rapper sur des faces B, ou connaître quelqu’un qui faisait des prods. C’est la raison pour laquelle le Bruxellois Prinzly, amoureux du rap se met à produire des instrumentaux avec FL Studio – un logiciel qu’il ne quittera plus, encore aujourd’hui – sur les recommandations d’un de ses co sins. Ambitieux et impatient de se faire une place dans le milieu, c’est avec son culot qu’il frappe à la porte du collectif Street Fabulous, en 2008, grâce auquel il fera ses armes en tant que beatmaker, alors qu’il n’a que vingt ans.

