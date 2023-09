Red Bull BC One World Final : action !

. Lancé en 2004 par Red Bull, le Red Bull BC One s’est imposé comme la « Coupe du monde officieuse » du breaking, avec la particularité de ne proposer qu’une compétition individuelle. Ces derniers mois, partout dans le monde, des centaines de B-Boys et de B-Girls se sont affronté·e·s dans les phases préliminaires pour gagner le droit de se frotter à l’élite mondiale. Les vainqueur·e·s des finales nationales s’affronteront une dernière fois lors du Last Chance Cypher, le jeudi 19 octobre lors du Red Bull BC One Camp, qui fera du 104 (déjà un des lieux favoris des danseurs parisiens) un Wonderland du breaking pendant trois jours, entre battles, workshops et masterclass.

Ils seront 26 B-Boys et 26 B-Girls, venu·e·s des cyphers nationaux à travers la planète, à se défier, d’abord en préliminaires, avant un tournoi en 1 vs 1 entre les 16 derniers et les 16 dernières, hosté par Admir et Ivan Urban Action Figure avec South DJ Scream aux platines. Le jury (composé de

Après le Last Chance Cypher, le moment sera venu pour le bracket reveal, la révélation du tableau final décidé par tirage au sort. Et samedi soir, place au show ! La soirée démarrera avec un showcase du légendaire crew français Wanted Posse, qui fêtera ses trente ans, puis les MC MyVerse et Amjad lanceront la compétition, rythmée par les breakbeats de DJ One Up. Les battles se joueront en deux rounds, soit deux passages par B-Boy et B-Girl, au bout desquels les cinq juges (cette année, ce sera Babyson, Flea Rock, Kill, Movie One et Hill) désigneront le vainqueur en levant leurs panneaux en même temps.

Après le Last Chance Cypher, le moment sera venu pour le bracket reveal, la révélation du tableau final décidé par tirage au sort. Et samedi soir, place au show ! La soirée démarrera avec un showcase du légendaire crew français Wanted Posse, qui fêtera ses trente ans, puis les MC MyVerse et Amjad lanceront la compétition, rythmée par les breakbeats de DJ One Up. Les battles se joueront en deux rounds, soit deux passages par B-Boy et B-Girl, au bout desquels les cinq juges (cette année, ce sera Babyson, Flea Rock, Kill, Movie One et Hill) désigneront le vainqueur en levant leurs panneaux en même temps.

Après le Last Chance Cypher, le moment sera venu pour le bracket reveal, la révélation du tableau final décidé par tirage au sort. Et samedi soir, place au show ! La soirée démarrera avec un showcase du légendaire crew français Wanted Posse, qui fêtera ses trente ans, puis les MC MyVerse et Amjad lanceront la compétition, rythmée par les breakbeats de DJ One Up. Les battles se joueront en deux rounds, soit deux passages par B-Boy et B-Girl, au bout desquels les cinq juges (cette année, ce sera Babyson, Flea Rock, Kill, Movie One et Hill) désigneront le vainqueur en levant leurs panneaux en même temps.

Alors, qui figurera parmi les finalistes au stade Roland-Garros ? On a déjà quelques noms ! Chez les filles, la Néerlandaise India, qui a remporté la ceinture l’an passé à New York, reviendra défendre son titre. Elle aura fort à faire face à la Japonaise Ami, première B-Girl à remporter le titre de Championne du monde lors du Red Bull BC One World Final en 2018, ou la nouvelle sensation bulgare Firebird. Chez les garçons, la bataille sera rude avec d’anciens vainqueurs comme le Sud-Coréen Hong 10, des challengers comme le Polonais volant Wigor, ou l’un des membres des Red Bull BC One All Stars,

C’est un véritable village dédié à la culture des danses Hip-Hop qui s’installe à Paris pendant trois jours. Le Red Bull BC One Camp, accessible gratuitement à tous les danseurs et danseuses (sur inscription), se veut une plateforme de partage culturel et de rencontres. On pourra passer d’une masterclass à un atelier de danse, puis manger un morceau avant d’aller assister à un battle.

C’est un véritable village dédié à la culture des danses Hip-Hop qui s’installe à Paris pendant trois jours. Le Red Bull BC One Camp, accessible gratuitement à tous les danseurs et danseuses (sur inscription), se veut une plateforme de partage culturel et de rencontres. On pourra passer d’une masterclass à un atelier de danse, puis manger un morceau avant d’aller assister à un battle.

C’est un véritable village dédié à la culture des danses Hip-Hop qui s’installe à Paris pendant trois jours. Le Red Bull BC One Camp, accessible gratuitement à tous les danseurs et danseuses (sur inscription), se veut une plateforme de partage culturel et de rencontres. On pourra passer d’une masterclass à un atelier de danse, puis manger un morceau avant d’aller assister à un battle.