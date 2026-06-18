Remco Evenepoel, 26 ans, et Florian Lipowitz, 25 ans, repenseront sans doute un jour à ce jeudi de fin janvier 2026 en se disant que c’est ici que tout a commencé. Pas dans les Pyrénées ni sur les Champs-Élysées, mais en ce début d’après-midi à Majorque, sur une portion de route plate parcourue à 60 kilomètres par heure.

Une fois n’est pas coutume, c’est par un contre la montre par équipes que débutera le Tour de France à Barcelone le 4 juillet prochain. Un exercice devenu presque anachronique dans le cyclisme moderne. Ce n’est pas le meilleur coureur qui gagne, mais la meilleure équipe. Huit coureurs pour un seul chrono à l’arrivée. Si l’un tire trop fort, la chaîne se brise. Si l’un est trop lent, il ralentit tout le groupe.

Pour la formation Red Bull-BORA-hansgrohe, qui s’affichera sur le départ de la Grande Boucle avec le duo de leaders formé par Lipowitz et Evenepoel, le meilleur rouleur au monde, ce chrono par équipes est une véritable bénédiction. Afin de vérifier si les essais prometteurs effectués en soufflerie fonctionnent aussi sur le terrain, tous deux se sont donné rendez-vous dès la fin du mois de janvier à Majorque, avec le Trofeo Ses Salines comme course de préparation. Un premier grand test avant la démonstration de force qui devrait dynamiter le Tour.

C’est le bruit qui frappe en premier, ce grondement sourd qui semble déchirer l’air. Le train est lancé, une mécanique parfaitement huilée, un concentré de muscles, de carbone et d’une tolérance à la douleur calculée au millimètre près. En tête, Remco Evenepoel, compact, casque rentré dans les épaules, dans cette impeccable position aérodynamique qui lui a valu le surnom « Aero-bullet ». Pendant 90 secondes, il fend le vent à 500 voire 520 watts, mesure de puissance brute de pédalage qui, même pour un athlète de classe mondiale, dépasse largement le seuil de douleur acceptable. Il pourrait rajouter 20 watts mais se refrène : « Inutile de faire exploser mon équipe juste pour prouver que je suis le meilleur », s’est-il promis.

Florian Lipowitz est passé du statut de jeune talent à celui de leader © Max Manavi-Huber

Bien calé dans sa roue, Florian Lipowitz, qu’Evenepoel surveille de près depuis cette ascension du Critérium du Dauphiné 2025 où l’Allemand l’a lâché. Ce jour-là Remco s’est fait la réflexion qu’ils allaient bientôt courir dans la même équipe. Les voilà maintenant réunis dans ce CLM par équipes, en route vers la victoire avec quatre secondes d’avance sur la formation Movistar, deux moteurs bien différents qui vrombissent à l’unisson. Des ailiers, comme on nomme parfois ce genre de duos prêts à se sacrifier l’un pour l’autre : à tour de rôle, l’un fend le vent pour permettre à l’autre de s’économiser quand les circonstances de course l’exigent.

Et pourtant, tous deux se connaissent à peine. À vrai dire, ils n’ont même pas vraiment eu l’occasion de se côtoyer et cela soulève bon nombre de questions sur la saison à venir : que faire quand deux coureurs de la même formation ont le même objectif personnel, à savoir remporter le Tour de France ?

Autel du cyclisme

Quatre semaines plus tard, à Tenerife. Lors de l’ascension du Teide (le volcan qui domine l’île à 3 715 mètres d’altitude) depuis la côte, on traverse six zones de végétation différentes : les forêts de lauriers baignées de brume se succèdent aux forêts de pins suintant la résine, bientôt remplacées à leur tour par d’austères paysages volcaniques aux tons ocres, gris et noirs.

C’est ici, à 2 200 mètres d’altitude, dans l’unique hôtel à des kilomètres à la ronde, que Remco Evenepoel et Florian Lipowitz s’installent fin février pour les vingt prochains jours, indispensable préparation avant les premières grandes courses de la saison.

Florian Lipowitz et Remco Evenepoel à Tenerife © Maximilian Fries Lipowitz (côté rochers) et Evenepoel lors d’une descente du volcan Teide © Maximilian Fries

Véritable autel du cyclisme moderne, le Teide exige son lot quotidien de sacrifices : des semaines loin des siens, des journées entières dans l’isolation totale, des heures en selle l’estomac vide avec pour seul espoir à la clé que cela finira par payer en juillet. En altitude, le corps doit s’adapter : l’air se fait plus rare, le sang absorbe moins d’oxygène et l’organisme réagit en produisant davantage de globules rouges. Voilà pourquoi tant d’équipes du WorldTour prennent régulièrement leur quartier sur le Teide en début d’année. Les effets se font ressentir plusieurs mois après leur retour en plaine.

La formation a pris la décision de faire coïncider les stages d’entraînement d’Evenepoel et de Lipowitz, autant pour leur permettre de faire connaissance que pour couper court aux rumeurs de rivalité entretenues par les médias depuis quelques mois.

Les réunir

Quoi ? Evenepoel la superstar, quadruple champion du monde, double champion olympique et vainqueur de la Vuelta débarque dans la même équipe que Lipowitz, le nouveau talent qui a terminé troisième du Tour l’an dernier pour sa première participation ? Mais ça ne va jamais marcher ! Beaucoup se sont dit que Lipowitz devait être furieux à l’annonce de la signature d’Evenepoel.

Evenepoel en studio à Munich © Shamil Tanna Quotation Inutile de faire exploser mon équipe juste pour prouver que je suis le meilleur. Remco Evenepoel

Dans le cyclisme, les rivalités pour cause de double leadership ont la dent dure. On ne compte plus les histoires où deux leaders de la même équipe refusaient de se parler au dîner ou les coachs devaient jouer les intermédiaires entre les deux camps. Une situation que connaît bien John Wakefield, l’entraîneur principal de l’équipe. Il sait ce qui arrive quand la cohabitation ne fonctionne pas. D’où la décision de les réunir au sommet du Teide.

Mais d’où viennent nos deux pépites ? Né en 2000, Florian Lipowitz est très famille. Il pense chaque jour à sa compagne Antonia Weeger, elle-même spécialiste du VTT, et à ses parents, là-bas, à Laichingen. Les bretzels sur la table à manger, le frichti du soir, le train-train du foyer lui manquent terriblement. Pour lui, le plus dur dans la vie d’un coureur professionnel est d’être loin des siens.

Si on le croisait dans la rue, on serait à cent lieues de s’imaginer qu’il est l’un des meilleurs cyclistes au monde. En voyant son visage poupin, ses grands yeux bruns et son côté un peu réservé, on penserait plutôt qu’il vient de passer son bac et qu’il se demande ce que lui réserve l’avenir. Aucune arrogance ni décontraction forcée dans son attitude, mais une retenue typiquement souabe, même s’il vit désormais en Autriche.

Le cyclisme est venu dans sa vie à cause d’un accident. Lipowitz fait ses débuts comme biathlète et en devient rapidement l’un des juniors allemands les plus prometteurs. Il est séduit par la dualité propre à cette discipline : endurance et précision, ski de fond et tir, et voue un culte aux Norvégiens de la trempe d’Ole Einar Bjørndalen, qui ne s’étendent pas sur leurs victoires.

Victime à 17 ans d’une rupture des ligaments croisés lors de vacances familiales à Fuerteventura, il découvre le vélo pendant sa rééducation. Semaine après semaine, il roule, encore et encore, de plus en plus loin, accompagnant son père, sportif d’endurance devant l’éternel, sur des marathons cyclistes. Il finit par réaliser que les routes asphaltées lui conviennent davantage que les pistes enneigées et, à la surprise générale, remporte des courses en Engadine et au Tyrol en 2019.

Après une rencontre fortuite entre son père et un entraîneur de Bora, il participe à un test de performance. Ses résultats provoquent l’incrédulité de l’assistance.

Timing parfait pour photo au top sur l’île de Tenerife © Maximilian Fries Quotation Leurs stages d’entraînement coïncident pour faire connaissance, et afin de couper court aux rumeurs.

Métamorphose

Vient ensuite l’anecdote qui fait désormais partie du folklore du cyclisme allemand : en plein hiver, il parcourt plus de cent kilomètres à vélo pour se rendre à un entretien avec Ralph Denk, chef de la formation, avant de repartir de la même façon sous une tempête apocalyptique. « Je ne m’étais pas imaginé cela, mais c’est peut-être ce qui m’a permis de décrocher mon contrat », admet-il.

L’équipe Red Bull – BORA – hansgrohe pense qu’il manque de maturité et surtout d’expérience. Denk l’envoie alors dans une équipe de seconde division au Tyrol. Sa première course pro tourne au désastre. Lipowitz chute à deux reprises, déteste les frottements dans le peloton, ne se sent pas à sa place. Il a envie de jeter l’éponge et confie à ses parents qu’il préfère laisser tomber le cyclisme, mais ceux-ci finissent par le convaincre de se donner un an. L’année d’après, le voilà sur les routes de France pour le Tour de l’Avenir. Pour la première fois, il se sent à l’aise au sein du peloton et commence à rêver d’intégrer une équipe WorldTour.

Cinq ans plus tard, sa carrière a pris un virage vertigineux. Sur le vélo, l’Allemand réservé se métamorphose, attaquant en montagne là où personne ne l’attend, à l’instinct, impitoyable. Comme deux inconnus partageant le même corps.

Né la même année que Lipowitz, le Belge Remco Evenepoel a connu un parcours drastiquement différent. Héros national dans un pays qui vénère ses cyclistes, sa biographie semble écrite pour le scenario d’un film : jeune pousse du ballon rond à Anderlecht, il se fracture le bassin et se réoriente vers la petite reine.

Quand l’interview démarre, on a besoin d’un petit moment pour ajuster l’image que l’on s’était faite de lui. Grande gueule, réputé pour ses coups de sang en course et pour ne pas avoir la défaite facile, un portrait qui correspond mal au jeune homme assis en face de nous. Jambes croisées, bras droit nonchalamment posé sur l’accoudoir, il ne détourne jamais le regard, parle en termes posés, réfléchis, et dégage une douceur déconcertante. Son entraîneur l’a un jour comparé au triathlète Jan Frodeno : un fauve sur les pistes, un tendre en dehors. Une fois la journée d’entraînement terminée, Evenepoel va serrer des mains, remercie chaque membre du staff, connaît chaque mécanicien par son prénom et écrit des messages d’encouragement aux débutants qui ont bien roulé.

Il a rencontré sa femme, Oumaïma Rayane, sur les bancs de l’école. Elle l’accompagne souvent sur ses courses, prend place dans le bus de l’équipe, mais pourtant, quand vient le soir et que Remco, après une longue journée d’entraînement sur le Teide, est trop fatigué pour parler, il préfère lui écrire. Pourquoi l’appeler s’il ne trouve pas les bons mots.

À 25 ans, Lipowitz est encore au début de sa carrière cycliste © Max Manavi-Huber Quotation Tant que l’on roule en équipe et que l’un de nous monte sur le podium, on pourra être fiers.

Grâce à elle, il se tourne vers l’islam après sa terrible chute d’un pont lors du Tour de Lombardie 2020. Il a frôlé la mort de près, ce jour-là. « Pourquoi la flamme ne s’est-elle pas simplement éteinte ? », se demande-t-il dans la longue obscurité de sa rééducation. Il ne trouvera pas de réponses. Mais dans la prière, il découvrira une chose que le sport ne peut pas lui apporter : le silence. Le sentiment d’être plus que ses résultats. Et la certitude que tout arrive pour une raison, même si l’on ne le voit pas tout de suite. « C’est une protection », lâche-t-il. Pas contre les défaites, mais contre l’absurdité.

Revenons donc à Evenepoel et Lipowitz, qui font aujourd’hui connaissance.

Leur première rencontre a lieu dans le sous-sol de l’hôtel avant leur départ. Au menu : deux heures et demie de route, 80 km de montées et de descentes entre brouillard et lumière. Le feu arrière d’Evenepoel clignote, Lipowitz porte un épais foulard mais laisse sa veste thermique ouverte. Soleil brûlant, vent glacial, festival de couleurs au fil des kilomètres, vert tropical, marron boisé puis le noir réglisse du parc national.

Au bout de dix minutes, la conversation s’installe. On mentionne les anciennes chutes, les courses passées, le parcours du Tour en juillet. Deux heures et demi deviennent trois heures, puis trois heures et demie, ils continuent de rouler, tout simplement, oubliant le temps qui passe. Il y a quelque chose de fascinant et d’émouvant à constater combien ces deux supposées extrêmes se rapprochent si vite ici, en altitude, pour la plus grande joie de l’équipe qui les accompagne en voiture. John Wakefield résumera plus tard la scène en ces termes : « Remco et Florian, c’est le yin et le yang. Le feu et glace. Deux opposés qui se libèrent au lieu de se menacer. »

La conversation bat toujours son plein en rentrant à l’hôtel. Avec un enthousiasme évident, Remco déclare : « Florian est complètement différent en tête à tête. Il est plus ouvert, plus direct, c’est presque un électron libre. »

Interrogé à son tour, Lipowitz dira quant à lui : « C’était bien. » Pas un mot de trop, une petite phrase qui résume tout. C’était bien.

Red Bull – BORA – hansgrohe sur des vélos contre-la-montre aérodynamiques © Maximilian Fries Quotation Lequel des deux se ­ mettra au service de celui qui a les­ meilleures jambes ?

En équipe

Ils ont découvert qu’ils avaient un bon nombre de choses en commun : leur vécu, certains obstacles, et surtout l’amour du vélo. Lipowitz décrit cette sensation incroyable qui l’envahit quand le pédalage se fait plus fluide, que l’on rentre dans un rythme que l’on voudrait faire durer éternellement. « C’est comme une drogue », dit-il. Et après cette sortie, il sait qu’Evenepoel partage ce sentiment, lui, le perfectionniste dont le cerveau (dixit son entraîneur) tourne constamment à cent à l’heure, lui qui fait encore des essais en soufflerie alors que tout le monde veut rentrer au bercail. Evenepoel l’ingénieur, Lipowitz l’instinctif, deux coureurs à l’ascension du Teide unis par la même passion.

Pour Lipowitz, Evenepoel n’est pas un concurrent mais un cadeau du ciel, un paratonnerre qui attire les projecteurs et lui permet de travailler au calme. Ce qui l’impressionne le plus chez son homologue belge ? Les comebacks. Ces chutes dont beaucoup ne se relèvent jamais. Et aussi son art d’encaisser la charge médiatique en plus de l’entraînement intensif. En début de saison, il fait un aller et retour en Belgique entre deux blocs d’entraînement à Majorque pour participer au gala du sport annuel.

« Moi, j’en serais incapable, je serais vidé, mais lui, ça lui donne probablement encore plus d’énergie. » commente-t-il. Evenepoel observe Lipowitz avec la froide lucidité d’un analyste. Il a besoin d’être à 110 % de sa forme pour gagner un grand tour, alors que Lipowitz se range plutôt dans la catégorie diesel, de ceux qui, à 90, 95 %, roulent encore avec les meilleurs, explosent rarement et ne descendent jamais en dessous de leur niveau.

Coup double © Maximilian Fries

Maintenant qu’ils se connaissent, est-ce que l’un des deux se mettra au service de celui qui a les meilleures jambes ? « La question ne s’est jamais posé, dit Evenepoel. Je m’effacerai si c’est le cas, évidemment. »

« Peu importe si c’est moi ou Remco. Tant qu’on roule en équipe et que l’un de nous monte sur le podium, on pourra être sacrément fiers », surenchérit Lipowitz. On entend souvent ce genre de déclarations dans le milieu sportif, mais il ne faudra pas attendre juillet pour savoir si ces deux-là le pensent vraiment.

Barcelone

Fin mars, Tour de Catalogne. L’une des courses de préparation au tour les plus importantes du calendrier. Evenepoel et Lipowitz arrivent tout droit du Teide, bourrés d’ambition et de globules rouges. Remco ne mentionne ni sa chute survenue deux jours plus tôt ni le cortège de douleurs qui s’ensuit. Mais on constate vite sur l’étape reine que Lipowitz est plus tranchant. Evenepoel finit par se laisser distancer, et l’image pourrait encore alimenter les craintes des observateurs : le nouveau venu sur la pente ascendante met la superstar face à ses propres limites.

Pause énergisante pour Remco lors du shooting avec The Red Bulletin © Shamil Tanna

Pourtant, le lendemain, lors de la descente technique précédant l’ascension finale, Evenepoel risque le tout pour le tout, fonce à tombeau ouvert dans chaque virage, Lipowitz bien calé dans sa roue. Sur le plat, le Belge roule comme un forçat jusqu’à reléguer Felix Gall à une minute et demie alors que celui-ci devançait Lipowitz au classement général jusque-là.

Quotation Florian Lipowitz est complètement différent en tête à tête. Plus ouvert, plus direct.

« C’était un sacré effort, commentera Evenepoel à l’arrivée. Mais je voulais aider Florian à monter sur le podium. » Lipowitz ajoute : « Remco m’a rendu un immense service. Je n’ai même pas les mots. » Le 4 juillet, au départ du Tour de France, ils s’élanceront à Barcelone, eux et six autres coureurs de la Red Bull – BORA – hansgrohe. Le feu et la glace. Là, quand les roues lenticulaires commenceront leur bourdonnement, ils sauront qu’ils se comprennent.

Cinq raisons pour lesquelles le contre-la-montre par équipes est l’exercice le plus dur du cyclisme

Le contre-la-montre © Maximilian Fries

1. Puissance brute à 60 km/h

En contre-la-montre par équipes (ou TTT pour Team Time Trial en anglais), les valeurs de performance dépassent l’imaginable. Pendant ses relais de 90 secondes, Remco Evenepoel développe une puissance constante de 500 à 520 watts : l’équivalent de 130 % de son seuil fonctionnel de puissance (la puissance qu’un coureur peut maintenir de manière constante sur une longue durée). C’est l’exercice le plus violent de l’univers du cyclisme : 60 km/h à pleine puissance sans aucune aspiration.

2. Le monde merveilleux de l’aérodynamique

Un TTT, c’est de la physique appliquée à l’état pur. Tandis que le coureur de tête lutte contre la résistance de l’air, ses coéquipiers se calent derrière lui, ce qui permet de réduire la résistance aérodynamique jusqu’à 50 %. C’est une rotation constante : après son effort, le leader se décale et se laisse glisser à l’arrière du train. Lors de ces relais, la moindre irrégularité agit comme une onde de choc : l’effet accordéon crée des trous dans cette formation parfaite. C’est pour cela qu’il faut de solides rouleurs capables « d’opérer la jonction » : boucher les écarts en douceur sans réduire la vitesse pour éviter de casser le rythme.

3. Adieu égo

En TTT, Il ne s’agit pas pour le coureur le plus fort de rouler le plus vite possible. Il faut également inclure le coureur le plus faible dans la tactique globale. En forçant trop, on risque de faire lâcher le reste des wagons. Les gros moteurs comme Evenepoel prennent donc des relais plus longs, mais contrôlés, tandis que les grimpeurs plus légers ne restent que quelques secondes face au vent. Il faut faire preuve de retenue pour aller plus vite.

4. Le train de la mort

En général, le chrono de chaque équipe est pris sur le quatrième ou le cinquième coureur à franchir la ligne. Ce qui fait du TTT un exercice de sacrifice. Dans les derniers kilomètres, un équipier va se placer une dernière fois à l’avant et tout donner, c’est ce que l’on appelle un death pull : il se vide pour maintenir la vitesse du leader, puis s’écarte. Pour lui, la course est terminée.

5. Confiance aveugle

Rien n’est plus stressant qu’un TTT. Le groupe évolue dans une position aérodynamique compacte, chaque coureur littéralement collé à la roue arrière de celui qui le précède, sans toucher les freins ni voir la route. Une confiance aveugle est de mise. Une simple erreur, et toute la mécanique explose. Huit personnes doivent fusionner pour devenir une seule et parfaite machine.

Coiffure et maquillage Rebecca Kugler & Elke Griessmayr