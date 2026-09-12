Le 18 octobre 2025, sur les hauteurs de Fully, en Valais, R émi Bonnet s’effondre à l’arrivée. Quelques secondes plus tôt, il venait d’avaler 1 000 mètres de dénivelé sur 1,9 kilomètre et de battre le record du monde du kilomètre vertical. Dans cette montée sèche, où la pente devient parfois si violente qu’elle oblige à se hisser plus qu’à courir, l’effort frôle la rupture. Rémi, lui, vient d’en faire une référence. Mais chez le Fribourgeois, la performance ne raconte jamais toute l’histoire. Six mois plus tard, le décor change radicalement. À Cerniat, dans les Préalpes fribourgeoises, Rémi vit loin du bruit, dans une maison à flanc de montagne. Il cultive ses légumes, élève des poules, et parle de cet endroit comme de « sa liberté ». Quand il doit descendre en ville, il n’a qu’une idée en tête : « Quand et comment est-ce que je vais pouvoir rentrer ? » Ce besoin d’isolement n’est pas une pose. C’est son équilibre.

Comme il l’entend

éservé, peu bavard, Rémi dégage une forme de sérénité rare à ce niveau de performance. Né en 1995 à Charmey, en Suisse, il est champion du monde, champion d’Europe et vainqueur du classement général de la Coupe du monde en ski-alpinisme. L’été, il figure parmi les meilleurs traileurs au monde. Peu d’athlètes parviennent à se maintenir au sommet dans deux disciplines aussi exigeantes. Lui y arrive sans donner l’impression de courir après le prestige. « Quand je gagne une course, ça ne me touche plus autant qu’avant. C’est devenu en quelque sorte normal de gagner pour moi », dit-il.

Cette distance par rapport à la victoire dit beaucoup de sa relation au sport. « Ma passion, c’est le sport en montagne, seul et pour moi-même, pas les courses contre les autres ni devant un public. » Chez Rémi Bonnet, tout part de là. Il ne s’entraîne pas seulement pour gagner ; il gagne pour continuer à vivre comme il l’entend, au plus près de la montagne, dans un rapport presque intime à l’effort. Ce qui le nourrit, ce n’est pas la scène, mais l’expérience.

Fidèle à lui-même

Rien ne le prédestinait pourtant aussi clairement à cette trajectoire. Adolescent, Rémi joue au football et va à la pêche. Les sports d’endurance ne sont pas encore son horizon. Le déclic survient à 17 ans, lors d’une course de ski-alpinisme où il est bénévole. Posté sur le parcours, il regarde les athlètes gravir la montagne. « J’ai été ébloui », résume-t-il aujourd’hui. À partir de là, il décide de s’y consacrer, d’abord en parallèle de son métier de métallier. « Le sport m’a ouvert l’esprit à l’époque », explique-t-il. Très vite, il découvre qu’il est rapide. Très vite aussi, il comprend qu’il peut viser haut.

Quotation Ma passion, c’est le sport en montagne, pour moi-même, pas les courses contre les autres ni devant un public. Rémi Bonnet

Aujourd’hui, entre trail et ski-alpinisme, Rémi cumule environ 500 000 mètres de dénivelé par an, l’équivalent d’une ascension quotidienne du Cervin depuis la cabane du Hörnli. Une charge colossale, qu’il assume à sa manière : souvent seul. « Je suis souvent seul. C’est quelque chose dont j’ai vraiment besoin. Pas seulement quand je m’entraîne en montagne. Quand je rentre chez moi, il n’y a personne. C’est quelque chose que j’apprécie. » Ce retrait choisi n’est pas un refus du monde ; c’est sa manière de rester aligné.

Cette fidélité à lui-même explique aussi pourquoi l’ambassadeur des montres Tudor est resté à distance du skimo olympique. En 2026, moment où la discipline fait son entrée sur la grande scène planétaire, il choisit de ne pas prendre le départ. Les formats retenus, sprint et relais mixte, ne correspondent ni à ses spécialités ni à sa conception du sport. « Ce n’est pas le sport que je pratique », dit-il simplement. Selon lui, cette évolution détourne la discipline de « ses racines de montagnardes » originelles.

La paix

Sa trajectoire n’a pourtant rien d’une ligne parfaitement lisse. À ses débuts dans le trail, l’exposition médiatique, les attentes et les comparaisons avec Kilian Jornet le bousculent. Plus tard, une fracture de stress au tibia l’oblige à s’arrêter pendant deux mois. Une pause forcée, décisive. Sur Instagram, il écrit alors : « Ce n’est pas facile pour moi. Courir, ce n’est pas simplement ce que je fais. C’est ce que je suis. » Mais cette blessure lui apprend aussi autre chose : « Ce n’est pas grave si je fais une pause. »

C’est peut-être là que se situe la clé de Rémi Bonnet. Derrière le champion, il y a un homme qui cherche moins la domination que la justesse. Il l’a compris après avoir traversé la pression, le doute et l’arrêt : « Je ne fais cela pour personne d’autre que pour moi-même. » Là-haut, sur une crête, sans podium, sans public, sans mise en scène, il retrouve l’essentiel. Le record a fait le tour du monde. Mais ce que Rémi poursuit, au fond, est plus simple et plus rare : une forme de paix.

Focus

27’21’’ pour l’histoire : au Kilomètre Vertical de Fully 2025, Rémi Bonnet a couvert mille mètres de dénivelé en 27 minutes et 21 secondes, établissant un nouveau record du monde.

Plus de relief : cette performance prend encore plus de relief quand on sait qu’elle arrive après une période de doute et une blessure. Chez lui, le record n’est pas seulement une démonstration physique : c’est aussi le résultat d’un rééquilibrage personnel.