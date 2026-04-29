On n’est pas sérieux quand on a 19 ans ; on est souvent amoureux, ou déjà nostalgique. On pourrait résumer ainsi le profil de Samy Schmitt Fahli aka RnBoi et son début de carrière fulgurant. Depuis sa sortie, fin octobre 2025, le morceau Mon bébé cartonne, au point d’agacer une audience française qui trouve qu’on l’a assez entendu. C’est le sort des tubes efficaces, qu’on finit par détester d’avoir trop aimé. « Tu sais que le succès attire les problèmes », disent les L2B, avec qui il feate sur ce nouveau projet tout juste sorti quand vous tiendrez ce magazine entre les mains. Au moment où on lui parle, en visio avec son équipe, RnBoi, aussi bizarre que ça puisse être, aime à répéter qu’il n’a toujours pas pris la pleine mesure de ce qui lui est arrivé. « J’avais l’intuition que ça allait vraiment prendre, mais je ne me rends pas encore compte à 100 % de l’ampleur que ce son a pris. Grâce à ce son, d’autres portes se sont ouvertes », il a attiré l’attention de personnalités qui le repartagent comme le footballeur Lamine Yamal ou Désiré Doué – qu’il adore. C’est ce son toujours qui lui a permis de voyager en Amérique du Nord pour promouvoir sa musique et même de chanter aux côtés de la superstar bénino-nigériane Ayra Starr.

Quotation On essaye de se donner le luxe de pouvoir cartonner dans plusieurs styles de titres. aximilien Silva, producteur et guitariste

Tube après tube

Il nous certifie aussi qu’il prépare déjà la suite. Comme il le confie, le chanteur est en pleine gestation de son tout premier concert, après avoir déjà été à la rencontre de son public jusqu’au Canada pendant l’hiver. On entend – et voit – bien le jeune homme à la tête sur les épaules, taiseux et rieur quand il faut, un peu comme sur les réseaux. Car si on regarde les chiffres, RnBoi n’a rien à prouver, mais il sait qu’une carrière, c’est bien plus que ça. Au au moment de notre échange, il s’active déjà pour sortir de la case dans laquelle on voudrait le laisser, être plus qu’une trend hivernale, bel et bien un artiste. Est-ce qu’avec le titre My Eyes only – Flashback, le Seine-et-Marnais, qui commence à s’inscrire sur la carte des laboratoires où se fait aussi la musique d’aujourd’hui, a dépassé son statut de one hit-wonder ? Question rhétorique puisqu’il en a plusieurs certifiés dont Reste-là, son single en trio avec Monsieur Nov et l’une de ses inspirations, Tiakola, sorti à la mi-septembre 2024 et disque de platine. My Eyes Only – Flashback répond à pas mal de questions.

Pour celles et ceux qui ne peuvent plus écouter la voix de RnBoi, il vaut mieux ne pas se pencher sur ce projet, lequel couve d’autres tubes bien entêtants qui n’échapperont pas à la rotation en radio. Les autres : vous allez vous régaler et ce, dès l’intro. Il propose une entrée en matière en deux temps, avec piano, snap, et une déclaration pour un amour post-mortem. Certains y verront des ficelles faciles pour mieux nous attraper au moment de l’arrivée des cuivres, en majesté. « J’voulais son cœur, j’ai visé à côté », annonce la voix de RnBoi. Pour les autres, son introspection sentimentale entre émotion sensuelle et sincérité toxique tape dans le mille. « Le morceau est né de manière impromptue lors d’un showcase, RN avait une prod dans les loges, il m’a dit : “Écoute ! Dinguerie !” et il a fait la mélo la 2e partie du morceau », se remémorent ses producteurs qui évoquent aussi la fougue de l’artiste, prêt à enregistrer dans la foulée – il était 2 ou 3 heures du matin.

La formule : on prend les mêmes (Max à la guitare et Seny au piano, 24 et 27 ans, et déjà une flopée de disques d’or, de platine), et on recommence, tout en essayant d’aller plus loin, et en dévoilant toujours un peu plus ses skills. « Beaucoup de ce que je raconte dans mes sons sont des histoires qui sont arrivées à moi ou à des amis. À partir du moment où je pense que ça peut toucher le public, j’en parle. » Chahuté – gentiment – sur ses textes, il admet que son écriture évolue petit à petit. « Il m’arrive d’écrire avec Max ; sa plume est différente car plus mature que la mienne. » C’est à croire qu’il se passe quelque chose de particulier en Seine-et-Marne. Le département, à quelques exceptions près, a rarement fait parler de lui comme territoire novateur de musique, longtemps dans l’ombre de lieux plus denses et proches de la capitale pour les musiques rap, R’n’B. Ont-ils le sentiment d’appartenir à une scène, avec un son et une manière d’émerger particulière ? « Pas vraiment. » Fermons le ban. Ce n’est pas de ce côté-là qu’il faut aller chercher l’alchimie particulière que ces trois-là ont développée ensemble. « Le son qu’on a créé avec RN (sic), c’est de la musique populaire. On fait et on y injecte toutes les musiques qu’on aime et qu’on écoute depuis qu’on est petits. Parfois on fait du zouk, parfois de l’afro, mais on ne peut pas donner un genre à ce qu’on fait », appuie Seny. « On essaye de se donner le luxe de pouvoir cartonner dans plusieurs styles de titres ; RnBoi ne veut pas être dans une case, l’idée, c’est de faire la musique qu’il aime », complète Max. Et de préciser qu’ils travaillent avec d’autres artistes dont leur petite sœur Lily Rose, qui fait de la variété/pop française.

Artistes en feat. sur le projet de RnBoi : Ayra Starr, Aya Nakamura… © Benjamin Ranger

Autoportrait

L’idée de My Eyes Only – Flashback, c’est bien d’étendre et de montrer la palette d’un artiste polyvalent qu’ils ont connu à ses débuts. « C’était vraiment la naissance de ce qu’il était en train de devenir, il avait déjà son talent, son truc pour nous mais on se disait que ce qu’il faisait n’était pas encore abouti ; on arrive à projeter ça sur plein d’artistes. RN a ce qu’il faut pour se déployer dans plein de styles », poursuit Max. Artiste de l’époque, voire consacré ambassadeur de sa génération, coincé entre les réseaux et les découvertes boostées par la plateforme, RnBoi dérègle quelque peu les attentes à ce sujet. Les morceaux font plus de deux minutes et le teaser qui annonçait le projet dévoilait sa cover avec un photomaton. Pièce d’antiquité, la cabine qui développe les photos sur place et en noir et blanc est au centre de la mise en scène RnBoi. Après le flash, les photos sortent et c’est accompagné d’une femme qu’il apparaît sur les clichés, comme si le souvenir amoureux ne pouvait pas se décoller.

Cette planche photographique fait la cover de ce projet, qui sort un an après son premier EP, My Eyes Only – Flashback, pour rappel la fonctionnalité de Snapchat « protégeant les contenus personnels », c’est-à-dire les souvenirs passés. L’idée de figer le temps qui passe, d’encapsuler la mémoire traverse le projet. « Je suis toujours dans ma bulle », affirme RnBoi, qui espère pouvoir donner une vision plus intime de son univers. Tout en patinant ses morceaux d’une touche rap, dans l’intention et les thèmes. Dans Bonhomme, RnBoi joue la carte de l’egotrip à fond et signale, tout en assonances et allitérations, « c’est nous les hommes, les pirates (...) On croit en dieu pas aux miracles ». Dans Mes sous, il parle de sa mentalité, face au quartier et à l’argent. Dans My Eyes Only – Flashback, tout est donc efficace et catchy. Helena, le titre qu’il partage avec ElGrandeToto – « quand je suis allé au studio avec lui, ma mère était ouf ! » – est un autre des tubes du projet, où déroulent de suite ses inspirations nord-africaines. On y entend aussi le son du Cap-Vert de Max et Seny dans Elle voulait et sa gaita (petit accordéon diatonique). L’histoire de RnBoi pourrait définitivement se raconter à la manière d’un conte, moderne donc forcément sans frontières, dans lequel un enfant prodigue, beatmaker et mélodiste avant d’être chanteur, grandit dans la musique grâce à un père passionné (avec un grand P) de R’n’B, et une mère qui saturait les enceintes de la maison de musique nord-africaine.

Quotation Le son qu’on a créé avec RnBoi, c’est de la musique populaire. On fait et on y injecte toutes les musiques qu’on aime. Seny Silva, producteur et pianiste

La confirmation

Sur son berceau se sont penchées trois des fées qui donnent le La dans l’industrie musicale française aujourd’hui. Parmi elles : Aya Nakamura. L’histoire de leur connexion a été maintes fois racontée, on a même vu la chanteuse de Carnet d’adresses rejoindre son artiste lors de son passage sur scène lors de la fête de fermeture du Centre Pompidou, en octobre dernier.

Et évidemment, lors de chaque interview, l’attente d’un duo était devenue une question récurrente. Sa présence plane tout au long de My Eyes Only – Flashback, et ce dès l’intro, où il clame fièrement : « Demande à Aya, elle a capté la choré. » Plus que validé par celle que son public prénomme « la Reine de France » comme elle le produit, le public a enfin ce qu’il attendait car elle intervient sur Je pense à toi. Le morceau n’est pas inconnu puisqu’il est sorti sur Vevo. Une bonne façon de le tester et de vérifier que tout le monde a capté la choré. « On a enregistré en studio, on a fait poser Aya sur le son, que je kiffe de fou ; il a une place importante dans le projet, c’est le premier feat. que je fais avec elle. »

Aujourd’hui, avec ses producteurs, qui ont gagné la confiance de ses parents, pour permettre au RnBoi jadis mineur de suivre sa passion de la musique et de s’y réaliser, il parle d’un rapport « fraternel ». Ils l’accompagnent, notamment pour échapper aux affres d’une industrie qui peut broyer les talents et se souhaitent « que notre petite équipe continue de bosser dans cet état d’esprit sain ».

L’autodidacte a fait du chemin. On n’est pas sérieux quand on a 19 ans, mais on est pro. Et, aujourd’hui, pour préparer concerts et festivals de l’été, il prend des cours de chant. Story faut éviter, faut pas s’afficher.