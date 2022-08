Saken : en ascension

Soir de la Fête de la Musique. En ce 21 juin à l’Accor Arena de Paris, une foule de 12 000 personnes crie à pleins poumons pour l’entrée de sa star favorite. « Veuillez accueillir Saakeeen ! » Certains brandissent une pancarte à son effigie, d’autres montrent leur maillot à son nom ou tapent du pied pour faire vibrer la salle mythique où se produisent habituellement des monstres de la musique comme Metallica, Beyoncé ou Drake. Chanteur ? Comédien ? Rien de tout ça. Cette icône, c’est Lucas Fayard , pseudo Saken , 23 ans, joueur professionnel d’esport pour la structure Karmine Corp .

Dans League of Legends, le personnage favori de Saken se nomme Ryze © Little Shao J’étais sûr qu’un jour, j’allais devenir excellent. Saken

01 Pas n’importe qui

Deux semaines plus tard, nous le rencontrons aux locaux de son club, la Karmine Corp . L’interview aura lieu dans la salle d’entraînement de son équipe. Une vaste pièce aux grandes baies vitrées, dotée de six postes, pour les joueurs et leur coach : des PC dernier cri, avec clavier mécanique, et des micro-casques... Sans oublier les sièges gaming siglés Karmine Corp. Saken semble un peu stressé, mais se détend très vite quand il évoque sa maison. « J’ai tous mes repères ici. C’est un endroit incroyable. C’est là où j’ai toujours voulu être. » Et pour cause : Saken n’a jamais obtenu autant de succès qu’avec ce club, rejoint peu après sa création, début 2021.

Je veux faire hurler les fans devant leur écran et les faire kiffer ! Saken

Et cet event à l’Accor Arena, nommé KCX2 pour « Karmine Corp Xpérience 2 » (après une édition au Palais des Congrès à Paris en juillet 2021), a été comme l’aboutissement de tout ce succès. Les yeux du joueur s’illuminent quand on mentionne le KCX : l’émotion est encore vive. « Je n’ai pas les mots... C’est une expérience tellement particulière. Ça me sidère de voir que tous ceux qui suivent la KCorp sont investis à 100 %. Et quand je fais de belles actions ou que je gagne des trophées, j’ai l’impression de leur rendre ce qu’ils m’envoient... C’est un échange. Je veux faire hurler les fans devant leur écran et les faire kiffer ! »

Saken n’est pas n’importe qui dans ce club esport. C’est le pilier de son équipe principale, sur le jeu d’arène stratégique League of Legends (ou LoL). Depuis ses débuts au sein de cette dernière, il a remporté avec lui trois titres d’European Masters, soit le palmarès le plus élevé de son niveau de compétition, et un de Ligue Française (LFL). Pourtant, au lancement de la Karmine Corp sur LoL, rien ne lui prédit un tel succès : l’équipe étant formée de plusieurs joueurs sortant d’une pause ou d’une mauvaise saison, beaucoup ne croient pas au projet. Et pourtant : elle écrase complètement la concurrence et rafle presque tous les trophées au cours de sa première saison.

Saken, aux côtés de Doigby, s’apprête à recevoir un trophée de MVP © James Cao

Tout y est : le succès, le style de jeu agressif qui dope les audiences et une ferveur de fans qui rivalise avec les ultras de clubs de foot, poussée par l’impulsion des fondateurs de la KCorp, des personnalités déjà connues du milieu : Kameto, joueur et influenceur connu sur LoL depuis de nombreuses années, et Prime, personnalité aux multiples casquettes, entre jeu vidéo, musique et sport. La Karmine est une success story comme on en voit rarement dans l’esport. Pour Saken, au cœur de l’équipe, c’est une véritable résurrection après six ans de carrière et une saison catastrophique en 2020 avec son équipe précédente qui a bien failli lui faire abandonner l’esport.

02 Sortis de nulle part

Saken s’est imposé sur la scène française il y a déjà des années. Jean « TraYtoN » Medzadourian, commentateur de LoL et ancien joueur professionnel, se remémore ses débuts de carrière avec lui, quand ils signent leur tout premier contrat semi-professionnel en 2017 avec un club qui vient de se lancer au nom de son sponsor, Gentside. C’est là que débute l’épopée de Saken. « C’était déjà un joueur très polyvalent, le meilleur de notre équipe, je pense. Il aimait tester de nouvelles choses, jouer de tout, beaucoup bouger. » Saken est plus mesuré : « Quand j’ai joué avec TraYtoN, j’avais 18 ans et j’étais un peu tête brûlée... » Déjà potes après s’être rencontrés sur le jeu, les deux joueurs deviennent coéquipiers. « On avait fait de bons résultats alors qu’on sortait de nulle part ! J’en ai des souvenirs de fou. » TraYtoN et Saken se souviennent d’un match particulièrement marquant : la finale de la Lyon Esport en 2017, leur tout premier gros tournoi, qui attire des joueurs venus de toute l’Europe. L’esport est alors en plein boom.

Un trône, comme un clin d’œil décalé à son rôle de pilier de la KCorp © Little Shao

À l’époque, on est encore loin des 12 000 ultras du KCX2, mais des centaines de fans sont là pour suivre la finale. Déjà, Saken s’illustre avec le champion, l’un des « personnages » du jeu, qui deviendra son pick signature chez la KCorp : le mage Ryze, avec lequel il gagnera son premier titre d’European Masters en 2021 (équivalent de la deuxième division européenne). Ce jour-là, pour les adversaires de Gentside, l’équipe LDLC, une chose est claire : ne laisser aucune chance à Saken, leur plus grande menace, de briller dans la partie. La finale durera près de quatre heures, avec une domination de Gentside, mais les dernières 45 minutes de la partie tournent à l’avantage de LDLC. La défaite de Gentside est déchirante ; Saken s’isole dans sa bulle, d’autres de ses coéquipiers sont en sanglots. Mais aujourd’hui, il en garde de très bons souvenirs. « J’ai vraiment été à rien de la gagner ! Mais j’ai performé et montré que je pouvais leur faire peur, même si on n’a pas gagné. C’est ça qui m’a le plus motivé. » Ce match attirera beaucoup de regards. L’équipe finira même par arriver jusqu’en quarts des European Masters en ligne l’année suivante. À ce moment-là, la compétition a déjà transformé Saken, qui n’a plus grand chose en commun avec l’enfant timide qu’il était au moment de découvrir le jeu.

J’étais dans le doute, je réfléchissais à reprendre mes études. Saken

Avant de se dédier à LoL, Saken est un adolescent touche-à-tout, qui a un certain caractère malgré sa façade calme et discrète. Il cherche encore sa voie et passe plus de temps à courir sur les terrains de handball et à voir ses potes, que devant son PC. D’ailleurs, LoL est le premier jeu dans lequel il s’investit réellement. «J’aime bien tout ce qui est compétitif, et je pense que ça l’aurait fait avec tout ce qui aurait pu me tomber dessus à ce moment-là », nous avoue-t-il. Son cœur balance entre le handball et le jeu vidéo, mais il se décide quand il dispute ses premiers tournois sur LoL. « Au début, je jouais sans ambition, mais j’ai vite appris et j’ai accroché. J’ai joué beaucoup jusqu’au lycée, je rencontrais des gens sur le jeu et on faisait des tournois en ligne juste pour le plaisir et gagner un peu de trucs. » À mesure qu’il gagne en expérience, le compétiteur monte dans le classement du jeu et nourrit des ambitions grandissantes; le rêve d’entrer au Championnat du Monde, qui a lieu chaque année, s’installe dans un coin de sa tête. « J’étais sûr que j’avais des capacités que d’autres n’avaient pas, et qu’un jour, j’allais devenir excellent. »

Saken traverse un mur d’ultras déchaînés lors du KCX2 organisé par la KCorp © James Cao

03 Rêve et cauchemar

Lucas est quelqu’un qui ne fait pas les choses à moitié. Ce pourquoi il décide de tout lâcher quand sa première opportunité semi-professionnelle se présente, en abandonnant son DUT Réseaux et Télécommunications en cours de route, dans l’optique de le reprendre en cas d’échec dans l’esport. « Je devais faire le choix de ne me consacrer qu’à l’un des deux pour être à 100 %. Le plus dur, ça a été de convaincre ma mère... » Heureusement, il a déjà gagné son premier tournoi et son frère le soutient. « Il a dit à notre mère que j’avais un petit niveau, que je pouvais faire quelque chose. Elle a compris que c’était ce qui me passionnait vraiment, donc elle a accepté. » Son frère devient son premier supporter quand Saken se lance à corps perdu dans le jeu en rejoignant Gentside. À partir de là, il suivra tous ses matchs, de sa finale mythique de Lyon Esport en 2017 jusqu’au fameux KCX2.

Et les sacrifices de Saken payent. Chaque année, il s’impose un peu plus sur la scène française de LoL, jusqu’à son arrivée chez l’équipe académie de la structure esport Vitality : Vitality Bee, pour la création de la Ligue française de League of Legends en 2019. Cela promet de nouveaux sommets pour sa carrière : le club Vitality est alors le plus prestigieux en France et son équipe principale évolue en ligue européenne, soit le plus haut niveau de la compétition. L’équipe académie, en ligue nationale, c’est la petite porte pour espérer ensuite rejoindre la principale, installée à Berlin. « J’intégrais une très grosse organisation : Vitality, c’était le rêve. Ça me tenait à cœur de rester en France, voir ma famille, qui est très importante pour moi. En plus, j’étais dans leur équipe académie, donc je me disais que je pourrais peut-être aller en LEC (ligue européenne, ndlr), en plus avec une équipe française ! » Et effectivement, après un segment de printemps compliqué, en milieu de tableau, l’équipe se transcende et devient vice-championne de celui d’été. « Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais j’ai beaucoup appris. J’étais très peu à l’écoute des autres et j’étais assez gamin, je l’ai compris quand j’ai senti beaucoup de frustration de mes coéquipiers. Je me suis dit : peut-être qu’il faut que je change un peu. »

Le Blue Wall de la KCorp à l’Accor Arena. © James Cao

04 Paris-Berlin

Saken revient transformé pour la saison 2020. Pas seulement dans le jeu, mais aussi en dehors. Il est devenu plus mature et tout semble aller pour le mieux chez Vitality Bee, mais rien ne prédit qu’il va finir l’année au pied du mur. Alors qu’il commence sa saison en ligue française, il doit rapidement prendre un double-rôle en jouant aussi dans l’équipe de la ligue européenne, le midlaner titulaire étant bloqué par des problèmes de visa. Une situation supposée être provisoire, mais qui durera six semaines en tout, soit la majorité du segment de printemps. Pendant ces semaines, Lucas remplit à la fois son rôle en équipe académie à Paris et celui en équipe principale à Berlin. Au début, il voit cela comme une aubaine : son rêve, c’était de jouer en ligue européenne. Et s’il faut le faire dans des conditions moins qu’idéales, puisqu’il doit continuer à jouer aussi dans la ligue nationale, soit.

« Dans l’équipe LEC, il y avait un joueur, Skeanz, comme point d’appui pour moi, je le connaissais depuis très longtemps. Je me suis dit qu’on allait devenir un duo légendaire, que ça allait être incroyable. J’y croyais vraiment. » Mais il se rend vite compte que ce rythme n’est pas tenable. Quand il s’entraîne avec l’équipe principale, l’équipe académie est obligée de trouver des remplaçants à chaque fois, ce qui affecte leurs performances. Et quand Saken revient dans l’équipe académie, il retrouve des joueurs confus. L’opportunité finit par se transformer en cauchemar. Comme Saken se replonge dans ces souvenirs, son visage se ferme. « Plus les semaines avançaient, plus c’était compliqué au niveau du rythme. Et puis on a commencé à perdre dans les deux équipes. Je faisais quatre défaites par semaine... C’était une période assez horrible. À la fin, je voulais juste que ça s’arrête. »

En plus d’un joueur, Saken est devenu un leader. TraYtoN, son ancien coéquipier

Au total, le joueur perd onze de ses douze matches en ligue européenne et dégringole en même temps en ligue française. Il termine le segment de printemps 2020 dans les abysses. « J’étais dans ma bulle, j’essayais de digérer tout ce qu’il s’était passé. J’ai perdu contact avec pas mal de monde. » Il arrive à se remotiver pour le segment d’été en ligue française, mais les ennuis continuent : l’équipe termine la saison sans avoir rempli ses objectifs, en milieu de tableau et sans qualification en European Masters. « Je m’étais dit : “Je donne tout, je vais montrer que je suis un très bon joueur, les problèmes seront réglés.” Mais le summer s’est mal passé, et c’est là où j’ai vraiment douté. »

À terme, Saken est remercié par l’équipe Vitality Bee. Un dernier coup de massue pour Lucas après sa saison catastrophique, qui manque de le pousser à abandonner, à laisser tomber l’esport qui lui avait tant offert ces dernières années, et auquel il avait tout donné. Mais il perçoit une lueur d’espoir dans son horizon de vie plus que sombre : un recrutement potentiel et inespéré de la Karmine Corp. «J’ai douté à 100% de ce que je devais faire. Je me souviens avoir appelé mon frère quand j’ai reçu l’offre du projet Karmine. J’avais des doutes, je réfléchissais à reprendre mes études. Lui voulait m’aider même si j’abandonnais, il me disait : c’est ton choix. » Avec le soutien de ses proches, la flamme ne s’est pas éteinte en Saken pour autant. Après une longue réflexion, il décide de parier sur sa dernière chance : il rejoindra la Karmine Corp. « J’étais obligé d’essayer car j’avais encore quelque chose à prouver. Je pensais que j’avais encore ce truc de plus que les autres, j’en étais persuadé au fond de moi ! »

C’est cette flamme en Saken que la Karmine Corp avait bien remarquée quand elle cherchait à former sa première équipe, sur League of Legends. « Il n’a pas eu une période facile chez Vitality. Mais quand tu le voyais jouer, il ne dénotait pas des autres joueurs en ligue européenne, et ça, c’est rare quand tu joues en LEC pour la première fois. Surtout sur le mid, où on a pas mal de gros clients, nous raconte son coach actuel, Striker. Il est polyvalent, il peut s’adapter à toutes les situations et a cet aspect clutch : quand les choses paraissent tendues, c’est lui qui va faire la différence. »

Saken, midlaner de prestige © Little Shao J’essaie de rester un pilier pour l’équipe ; il faut qu’on joue sur les forces de chacun pour gagner. Saken

05 Rester soi-même

La midlane, c’est le poste central de l’équipe, qui est souvent le plus populaire et le plus convoité. Mais le maîtriser est loin d’être facile. Dans l’arène du jeu, il y a trois lignes, et le mid (pour middle) se situe sur celle du milieu. Cela la place logiquement au cœur de toute l’action du match : il faut savoir anticiper les mouvements des adversaires et s’y adapter rapidement. Tous les points d’intérêt de la carte du jeu sont à sa portée et tous les joueurs de la partie finiront par passer sur la ligne du midlaner. Cela ouvre un champ de possibilités énorme pour ce rôle, c’est pourquoi avoir confiance en son style de jeu est d’autant plus important sur le mid, ce dont Saken ne manque pas. « Il a des opinions tranchées mais il n’est pas têtu, explique Striker. Il peut explorer et aller sur tous les spectres de compos possibles. C’est quelque chose qui permet de faire progresser l’équipe, notamment au mid, qui est souvent le rôle où il y a le plus de champions possibles à jouer et qui change beaucoup en fonction de la meta (stratégie générale du jeu évoluant à chaque mise à jour, ndlr). »

En effet, Saken sait s’adapter, mais il défend aussi sa propre vision du jeu. C’est une qualité qu’il juge indissociable de son identité. « Je veux jouer au jeu comme je le perçois, et c’est ce qui se passe au sein de la KCorp. » Cela peut paraître simple, mais Saken a mis des années à réussir à l’affirmer, et la Karmine a été l’équipe avec laquelle il a pu le faire. « Je me suis inspiré de parcours comme ceux de Faker et Doinb », explique-t-il. Ces deux Sud-Coréens font partie des vétérans de LoL les plus respectés au monde, qui continuent d’inspirer toutes les générations de joueurs.

« Doinb m’a beaucoup marqué parce qu’il a énormément galéré, mais il a quand même réussi à gagner les Worlds (associables à une Coupe du monde de LoL, ndlr). Il a eu de mauvais résultats dans sa carrière, je pense que ça peut forcer tout le monde à se remettre en question. Au bout d’un moment, tu perds la foi d’y arriver. » Saken se remémore la finale mondiale de League of Legends au Worlds de Paris en 2019, où Doinb avait été sacré champion, marquant une belle revanche que le Français identifiera plus tard à son propre parcours.

Quand les choses paraissent tendues, c’est lui qui va faire la différence. Striker, coach de Saken

« Plein de gens ne pensaient pas que c’était un très bon joueur, parce qu’il jouait de sa façon à lui... mais c’est là qu’il a été le meilleur : quand il a été dans son style. C’est pour ça que les parcours comme Doinb m’ont motivé à rester fidèle à ma façon de jouer. » En effet, le Sud-Coréen n’est que peu reconnu pour les qualités-types d’un midlaner : gagner son duel contre l’adversaire en début de partie. Mais ses forces sont ailleurs : Doinb préfère sacrifier ses ressources pour permettre à son équipe de briller, une force non visible dans ses statistiques. Et pourtant, ce sera l’un des facteurs clés de la victoire de son équipe aux Championnats du Monde. « Je me suis beaucoup identifié à son style, explique Saken. Mon idéal de jeu, c’est de créer du mouvement ; rester en contrôle quoiqu’il arrive ; donner mes ressources à mes coéquipiers pour qu’ils puissent briller. »

Le roi du silence © Little Shao Je veux rester en contrôle et donner mes ressources à mes coéquipiers pour qu’ils puissent briller. Saken

06 D’outsider à pilier

C’est l’une des raisons pour lesquelles Saken est au sommet de son art chez la Karmine Corp. Quand l’équipe commence à jouer en 2021, tout roule parfaitement : Lucas et un autre joueur, Targamas, sont déjà très proches avant de rejoindre le club, ayant été coéquipiers chez Vitality Bee en 2020. Ils créent rapidement un cœur solide dans l’équipe. « Saken et Targamas voulaient rejouer ensemble : quand tu as deux profils comme ça, si tu peux les prendre, t’y vas. C’était important d’avoir des joueurs qui se comprennent et qui puissent être l’ossature de la lineup, raconte le coach Striker. Il y avait aussi déjà une ferveur des supporteurs, même si on était loin d’aujourd’hui, on avait déjà une fanbase consolidée qui commençait à faire parler d’elle », dit-il en faisant référence au premier projet-test du club l’année précédente lancé par Kameto. Nommée Kameto Corp, elle finit dans le top 3 de la Division 2 en 2020 – un niveau au- dessous de la Ligue Française (LFL), jusqu’à ce que le club soit renommé Karmine Corp et intègre la LFL. Il ne reste alors plus que le joueur Adam de l’équipe initiale, mais les fans sont déjà là pour suivre cette nouvelle itération qui évoluera un niveau au-dessus, et Kameto affiche de grandes ambitions, parlant déjà de rejoindre un jour la ligue européenne. Pour ces raisons, le projet convainc Saken et la machine est lancée.

Le midlaner est plus motivé que jamais, mais il ne se met pas la pression pour des résultats : il veut simplement reprendre goût au jeu, offrir le meilleur de son jeu avant tout. C’est peut-être ça aussi, le secret de ses victoires. Beaucoup prédisent la KCorp en bas de tableau pour sa saison de lancement, mais elle crée la surprise. Elle écrase toute concurrence en ligue française et remporte le segment de printemps, ainsi que deux éditions d’affilée des European Masters (et maintenant 3), tournoi opposant les meilleures équipes des ligues nationales d’Europe. Une première historique. « Je ne m’y attendais pas ! Je n’avais pas d’objectifs, je voulais juste profiter avec des coéquipiers avec qui je m’entendais très bien. Avec Cinkrof et Targamas, on était très soudés, on revenait de phases difficiles. On s’est donnés à 100 %. C’était un peu comme une dernière chance ! »

Un an plus tard, la Karmine Corp reste un pilier de la scène compétitive française. Ses matches dopent les audiences et sont aussi suivis à l’international. Tous les joueurs ont évolué vers d’autres structures, sauf Saken. L’outsider total à sa sortie de Vitality est devenu le pivot de l’identité de la Karmine Corp, un rôle qu’il essaie d’assumer autant dans le jeu qu’en dehors. « C’est quelqu’un de calme et posé, qui peut avoir l’air réservé car il n’est pas hyper expansif. Mais c’est différent dans le jeu : il peut être une voix pour guider ses teammates pendant le game. Il essaie de prendre une place de leader car c’est le plus ancien de la line-up, il a beaucoup travaillé dessus et cette année, c’est carrément son rôle », raconte Striker avec une pointe de fierté.

Saken a gagné le cœur des fans, c’est un peu le héros du peuple. Yvan, ultra de la Karmine Corp

« En ce moment, c’est moins dans le jeu que j’essaie de m’améliorer, mais plutôt en dehors. En tant que coéquipier, c’est ce qui fait la différence entre un très bon joueur et un joueur excellent, explique Saken. J’essaie de rester un pilier pour l’équipe, de leur donner l’espoir qu’on reste soudés, sur la même longueur d’ondes. Il faut qu’on joue sur les forces de chacun pour gagner. »

Lucas « Saken » Fayard visionne son dernier match de compétition en LFL © Little Shao

07 L’amour du maillot

Retour au KCX2 de l’Accor Arena. Le triste chapitre Vitality de Saken est loin derrière lui : au bord de l’abandon, il s’en est relevé et en est sorti grandi.

Ce 21 juin 2022, avec son titre de champion de LFL et ses 3 trophées d’European Masters, Saken est la star. Pour conclure les matches de la soirée, il est invité au centre de la scène, pour recevoir le trophée de MVP (Most Valuable Player) des Ultras du segment de printemps, à la façon d’un joueur de NBA. Ce MVP des Ultras, présenté par Orange, est spécial : il a été voté par les fans uniquement. Le titre officiel, qui est lui voté par les experts de la ligue, il l’a déjà remporté l’été dernier. Symboliquement, c’est un supporteur aux couleurs du club qui le lui donne. Il fait partie d’un collectif d’ultras créé pour soutenir la Karmine, et qui s’est donné le nom de Blue Wall en référence à la couleur de son blason. L’aréna adoube Saken, mais il reste humble : en recevant le trophée, le joueur s’incline et esquisse un sourire de gratitude, presque gêné.

« Il est resté lui-même malgré le succès avec la Karmine Corp, nous raconte son ancien coéquipier TraYtoN. La KC lui a permis de rebondir et c’est trop bien, car on aurait perdu un gros talent pour des erreurs qui n’étaient pas de son fait. À présent, il montre l’étendue du talent qu’il a toujours eu. En plus d’un joueur, c’est devenu un leader. » Né il y a plus de vingt ans, l’esport n’est plus une niche obscure. C’est maintenant une discipline exigeante suivie par des millions de fans à travers le monde. Elle suscite une ferveur au même titre que le sport dit traditionnel, faite de maillots, de drapeaux, de chants de supporteurs et de fortes émotions, dans la victoire comme dans la défaite. Saken y est devenu une référence nationale. Mais ses ambitions vont au-delà : briller à l’international, sur la scène mondiale. Mais pas sans la KCorp.

« Il veut toujours chercher les Worlds, il veut monter en LEC avec la Karmine Corp, mais je pense qu’il a gagné autre chose en LFL: le cœur des fans. C’est un peu le héros du peuple ici », nous raconte Yvan, 27 ans, dans les gradins du KCX2. Armé de son maillot et d’une pancarte lumineuse, ce dernier est un ultra de longue date, qui suit Saken depuis ses années Gentside. « Son parcours est assez incroyable. On voit à quel point ça lui tient à cœur de jouer avec la KCorp. Il a l’amour du maillot, je trouve ça hyper respectable. Et ses titres montrent qu’il n’a pas besoin de la LEC pour briller ! »