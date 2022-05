DJ Sama’ Abdulhadi : elle fait danser la Palestine

Lorsque Sama’ Abdulhadi a pris les platines dans la ville palestinienne de Ramallah en 2018 pour ses débuts lors d’une Boiler Room (fête streamée en live sur Internet), elle ne se doutait pas qu’elle était sur le point de jouer un set qui allait changer sa vie. À la fin de ces 58 minutes, Abdulhadi s’était transformée d’une petite DJane respectée en une sensation techno. Attirant près de dix millions de vues, la vidéo est devenue l’une des plus regardées de l’histoire de Boiler Room, et sa musique s’est répandue dans le monde entier.

