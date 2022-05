Saray Khumalo : le cran, c’est ne rien lâcher

On est aussi loin de la civilisation qu’il est possible de l’être en Afrique du Sud, au fin fond des montagnes sinistres et ruisselantes du Drakensberg et pourtant, Saray Khumalo est toujours à pied d’œuvre. Quand son téléphone portable capte un signal, elle l’utilise. Quand il pleut à verse, elle ouvre son parapluie et passe à travers les flaques d’eau. Le soir, je l’entends travailler dans sa tente. Khumalo, 49 ans, est une ancienne cadre du monde de la finance et de l’assurance, et vit à Johannesburg. Elle est également la première femme noire d’Afrique à avoir atteint le sommet de l’Everest.

Khumalo a gravi l’Everest par la voie traditionnelle de l’arête sud-est en 2019, après trois tentatives difficiles et échouées en 2014, 2015 et 2017. Étant donné que l’Afrique est un continent comptant 54 pays et 1,4 milliard de personnes, il est sidérant qu’il ait fallu autant de temps pour qu’une Africaine réalise cette ascension. Mais il est logique que Khumalo soit justement celle qui l’ait fait : sa détermination est aussi discrète qu’indéfectible. Bien qu’elle soit brillante, élégante, cosmopolite et un exemple de réussite, une fois en montagne, elle souffre comme tout bon alpiniste.

Saray Khumalo sait aussi se débrouiller dans une salle de réunion et connaît la valeur des relations publiques. Elle sait mieux que quiconque comment tirer parti de son succès en montagne pour atteindre un objectif plus large. Après tout, elle n’est pas là pour la gloire mais plutôt pour offrir des bibliothèques et des possibilités aux enfants noirs pauvres d’Afrique du Sud. Elle grimpe pour eux. Nos débuts dans le Drakensberg sont plutôt modestes. Au cours des cinq derniers mois, Saray (prononcez « Sarah », en roulant le « r ») a organisé des randonnées le week-end, dans l’espoir de préparer une équipe de débutants à un trek dans le Drakensberg. Tous les participants sont des Sud-Africains noirs ou des Indiens qui ont réussi – consultants en informatique, cadres d’entreprise, PDG. Ils ont un bon équipement et la possibilité de prendre une semaine de vacances. Les listes de colisage et les conseils ont été envoyés par courriel des semaines à l’avance. Le voyage est dirigé par Khumalo et Sibusiso Vilane, 51 ans, le premier Noir africain à avoir escaladé l’Everest et les autres montagnes des Sept sommets (les plus hautes de chacun des sept continents) : l’Aconcagua, le Denali, le Kilimandjaro, l’Elbrouz, le mont Vinson et le Puncak Jaya (aussi appelé la pyramide Carstensz). Un jeune guide local nommé Lungela et deux porteurs complètent l’équipe.

Le premier jour est un désastre. Notre objectif était de marcher jusqu’au bord de l’escarpement du Drakensberg, mais en fin d’après-midi, nous sommes loin du compte. Nous sommes pris au piège dans un ravin étroit et escarpé sous une pluie froide qui tombe latéralement et il fait de plus en plus noir. Nous aurions dû nous arrêter il y a des heures, mais il est maintenant trop tard.

Khumalo et moi décidons de partir immédiatement à la recherche d’un emplacement pour le campement, mais il n’y en a pas – les flancs de la montagne sont trop abrupts. Vilane répète que le sommet de l’escarpement n’est pas loin. « C’est juste là », crie-t-il en montrant une entaille dans la ligne d’horizon brumeuse. Mais c’est trop loin pour ces novices. J’apprendrai plus tard que nous sommes arrivés à la mauvaise saison dans le Drakensberg (les « montagnes du dragon » en afrikaans), la chaîne de montagnes la plus élevée d’Afrique du Sud, avec une muraille de montagnes de plus de 1 000 km de long semblables à des châteaux et avec des gorges profondes. Nous sommes en novembre, au début de l’été, à la période où il pleut sans discontinuer. Et quand on grimpe au-dessus de 3 000 m, le plus souvent, cela signifie de la neige.

À la tombée de la nuit, nous sommes dangereusement coincés dans le ravin abrupt. En regardant vers le bas, nos lampes frontales, semblables à des étoiles à peine visibles, révèlent que certains membres de notre équipe sont encore en train de trébucher sur les éboulis glissants, tandis que d’autres se sont simplement arrêtés comme des bêtes de somme épuisées, écrasés par le poids de leurs lourds sacs à dos.

Je dépose mon sac au bord de la gorge et redescends. Je récupère d’abord le sac de Metsi et le remonte, puis celui de Kholiwe, puis je découvre Beaula assise dans l’obscurité dans une crevasse. Sa lampe frontale ne fonctionne plus. Les piles sont mouillées. Une fois séchées, elles fonctionnent à nouveau, et Beaula poursuit vers le haut pendant que je descends récupérer un autre sac.

Il est minuit lorsque nous établissons enfin notre camp au sommet de l’escarpement. La plupart des membres de l’équipe n’ont pas la moindre idée de la façon de monter leurs tentes. Le vent et le grésil n’aident pas non plus. Finalement, tout le monde est installé dans son abri en nylon, grelottant dans son sac de couchage humide, trop épuisé pour bouger. Les deux cuisiniers et les porteurs sont trop fatigués pour faire bouillir de l’eau et préparer le dîner.

Le lendemain matin, nous avons un cruel besoin de soleil, mais il bruine. Les porteurs parviennent à préparer une marmite de pâtes immangeables et je leur apporte de l’eau des flaques des rochers pour préparer du thé pour tout le monde. Vilane est de bonne humeur et Khumalo est impassible, comme il sied à leurs caractères, mais tous les autres sont aussi moroses que le temps. Nous plions bagages et partons le long de la crête du Drakensberg, découragés et au ralenti. C’est un début comiquement misérable pour notre équipe de néophytes.

Saray Khumalo veut escalader les Sept sommets et atteindre les deux pôles © Ross Garrett

La dernière fois que je suis venu dans le Drakensberg, c’était en 1987, quand l’apartheid déchirait le pays. Mon père, un professeur de mathématiques, enseignait à des professeurs de mathématiques noirs à Soweto, le ghetto de homelands le plus dangereux au monde. Les homelands, comme les réserves indiennes aux États-Unis, avaient été créés pour forcer les Noirs à quitter l’Afrique du Sud blanche. La police blanche tuait sans discernement les jeunes Noirs et, en représailles, les jeunes Noirs tuaient des Blancs au hasard. Tout le monde voyait une guerre civile se profiler à l’horizon. Les Blancs craignaient que les Noirs sortent vainqueurs du conflit pour ensuite les traiter avec la même brutalité dont ils avaient fait preuve dans leur traitement des Noirs. Un homme, cependant, pensait que son pays valait mieux que cela et envisageait un avenir plus prometteur : Nelson Mandela, bien qu’en 1987 il avait déjà passé vingt-quatre ans en prison et qu’il allait encore y rester jusqu’en 1990.

Ignorant les dangers manifestes, mes frères et moi avons traversé à vélo l’est de l’Afrique du Sud, de la côte de Durban à Johannesburg, en passant par le cœur de l’ancien Zululand, et nous avons été reçus avec la plus grande gentillesse. Nous avons mangé ce que les habitants locaux mangeaient : du biltong (de la viande séchée), de la meilie pap (une bouillie de maïs) et des tripes, et dormi dans les rondavelles de boue séchée et de chaume des villageois. Nous avons entendu les voix de Ladysmith Black Mambazo sur des radios à piles et respiré les gaz d’échappement bleus des bakkies (petites camionnettes) surchargés avec des fermiers entassés dans leurs lits.

Quelques semaines plus tard, je me suis rendu dans le Drakensberg avec le futur président du Mountain Club of South Africa (MCSA), Paul Fatti, et j’ai escaladé l’arête nord de l’Eastern Injisuthi Triplet, une voie difficile de huit longueurs de corde que Fatti avait créée dix ans plus tôt. C’était une escalade alpine typique du Drakensberg : basalte vertical glissant, longues coulées, mouvements délicats en s’agrippant aux herbes, et j’ai adoré. Je me suis juré de retourner dans le Drakensberg l’année suivante.

Je ne grimpe pas pour moi, mais pour chaque enfant noir d’Afrique du Sud. Saray Khumalo

Hélas, le travail et la vie m’ont conduit ailleurs, mais l’Afrique du Sud – un pays qui pourrait apprendre à ma propre nation tant de choses sur la vérité et la réconciliation – est restée dans mon cœur. Aujourd’hui, près de 35 ans plus tard, j’y suis de retour. Depuis, l’apartheid a été vaincu, Mandela a ouvert une voie pacifique et Saray Khumalo, la première femme noire africaine à atteindre le sommet de l’Everest, a essayé de donner un élan à une nouvelle génération d’athlètes outdoor noirs . « Nous devons construire notre communauté de plein air à partir de zéro », me dit Khumalo, grande, forte et impressionnante, le deuxième jour de notre randonnée dans le Drakensberg.

L’Everest n’est qu’un début pour Saray Khumalo © Ross Garrett Je ne pouvais plus vivre dans un monde où nous étions limité(e)s à cause de la couleur de notre peau. Saray Khumalo

Il pleut toute la journée. Je marche d’abord avec Metsi Makhetha, 55 ans, qui, contrairement aux autres, est une randonneuse accomplie et en pleine forme. Elle a travaillé pour les Nations unies pendant vingt-cinq ans et a vécu dans le monde entier. Elle a récemment été affectée au Burkina Faso en tant que coordinatrice résidente de l’ONU.

Makhetha a grandi à Soweto où ses deux parents, actifs sur le plan politique, ont été emprisonnés par le gouvernement de l’apartheid. Lorsqu’elle avait onze ans, la police est venue chez elle au milieu de la nuit. Makhetha a dit à sa mère de se cacher et s’est tenue dans l’embrasure de la porte, mais les policiers sont passés devant elle, l’ont attrapée et l’ont traînée hors de la maison. « J’essayais d’arrêter cet énorme policier afrikaner, raconte-t-elle. Et puis j’ai regardé dans ses yeux, et vous savez ce que j’y ai vu ? De la peur. Il savait qu’il commettait une injustice. Je n’ai jamais oublié cela. »

Makhetha a passé sa carrière à l’ONU à œuvrer pour l’égalité et la justice, des lois sur le logement équitable en Afrique du Sud aux politiques énergétiques pour l’ensemble du continent. « Ce pays compte des femmes fortes et déterminées, dit-elle. Et Saray est l’une d’entre elles. » Des heures plus tard, nous sommes toujours en train de patauger dans la boue et j’essaie d’amener Khumalo à parler de son ascension de l’Everest. Elle marche avec détermination et ne discute guère avec qui que ce soit. « L’Everest est une métaphore », dit-elle, admettant qu’elle n’est pas vraiment une grimpeuse de rochers ou de glace : elle escalade des montagnes, des grandes montagnes. Khumalo préfère parler des organisations caritatives qu’elle finance grâce à ses ascensions. « L’éducation a toujours été et reste ma priorité – l’éducation et la représentation », déclare-t- elle en soulevant son parapluie pour me regarder droit dans les yeux.

Dès le début de sa carrière d’alpiniste, Khumalo a grimpé dans un but précis. D’ailleurs, sa fondation s’appelle Summits With a Purpose (trad. des Sommets avec un but). En 2012, elle a escaladé le Kilimandjaro afin de récolter des fonds pour la construction d’une bibliothèque pour Kids Haven, un foyer pour les enfants des rues de Benoni, une ville pauvre juste à côté de Johannesburg. Après son ascension, elle s’est rendue à Kids Haven pour y donner un programme et, une fois celui-ci complété, une jeune fille noire lui a dit : « Les gens comme vous ne font pas ce genre de choses. » Khumalo était stupéfaite. « Elle voulait dire que les Noirs ne font pas ce genre de choses. Et elle avait raison. Elle n’avait jamais vu quelqu’un comme moi. » Cet enfant a changé la vie de Khumalo. « J’ai décidé que je ne pouvais plus vivre dans un monde où nous étions limité(e)s, pire : où nous nous limitions nous-mêmes à cause de la couleur de notre peau. J’ai deux fils. J’avais besoin de leur léguer un monde meilleur. »

En 2014, Khumalo a tenté l’Everest pour la première fois, afin de récolter des fonds pour le Lunchbox Fund, un programme qui fournit des repas scolaires. « Quand on a faim, on ne peut pas apprendre », dit Khumalo. Elle se trouvait au Base Camp le 18 avril 2014, lorsque la cascade de glace du Khumbu s’est effondrée, tuant seize sherpas. C’était la fin de cette expédition, mais Khumalo a tout de même réussi à collecter des fonds pour fournir 60 000 repas scolaires grâce au Lunchbox Fund.

Elle est retournée sur l’Everest l’année suivante pour recueillir des fonds pour le projet de bibliothèque scolaire Nelson Mandela qui dessert plus de 200 000 enfants. Le 25 avril 2015, le Népal a été frappé par un séisme de 7,8, et vingt-deux personnes sont mortes dans des avalanches sur l’Everest. Là encore, elle n’a pas approché le sommet, mais elle a récolté suffisamment d’argent pour construire sa première bibliothèque. « Saray était profondément engagée, nous dit Robert Coutts, directeur général du projet Mandela. Elle a donné sa parole et n’a jamais abandonné. C’est devenu un partenariat assez important pour nous. »

L’Afrique du Sud compte 48 millions de citoyens noirs et quatre millions de Blancs. Seuls 14 % des élèves noirs terminent leurs études secondaires, contre 65 % des élèves blancs. Près de 80 % des étudiants sud-africains n’ont pas accès à une bibliothèque. Et plus de 14 % des Sud-Africains noirs sont analphabètes, un taux 45 fois supérieur à celui de la population blanche. « Mon objectif est de faire en sorte que la prochaine génération d’enfants noirs puisse atteindre ses propres objectifs, déclare Coutts. Et ils ne peuvent pas le faire sans éducation. »

Nous avons passé toute la journée à marcher sous une pluie froide et battante sur une piste boueuse. L’humeur des membres de l’équipe est tout aussi sombre qu’elle l’était lorsque nous avons entamé notre journée à cinq heures ce matin. Personne n’a envie de rester sous la pluie à discuter – nous sommes déjà trempés jusqu’aux os – alors nous nous retirons tous dans nos tentes et prions pour que le soleil brille.

Survivante : Khumalo (à gauche) sur l’Everest après l’avalanche de 2015. © Ross Garrett

lendemain matin, aussi incroyable que cela puisse sembler, le soleil apparaît et les sourires aussi. Tout à coup, tout le monde devient volubile. Je vois certains de nos débutants se dire que porter un sac à dos n’est finalement pas si mal. Vilane réunit l’équipe en cercle et veut parler de la signification d’un seul mot : le cran. Nous sommes tous invités à donner notre définition du mot. Quand c’est le tour de Khumalo, elle s’avance, regarde tout le monde, marque une pause, puis dit seulement : « Ne rien lâcher. »

À ce moment, comme sur commande, de gros nuages apparaissent à l’horizon et des gouttes se mettent à tomber. Après le récent déluge, nous sommes tous méfiants, mais la situation ne s’envenime pas. Nous avons même droit à quelques rayons de soleil au cours du déjeuner. Myeza Sabelo, un ingénieur et le seul à garder toujours le sourire, coupe des bandes de biltong pour tout le monde. Nous prévoyons de traverser le Thabana Ntlenyana qui, avec ses 3 482 mètres, est le plus haut sommet d’Afrique australe. Sabelo mène la charge en criant : « On prend le taureau par les cornes ! » Au sommet, il se réjouit, malgré la grêle qui nous pique le visage, et je réalise que Khumalo a une fois de plus réussi. Myeza est un converti. Il reviendra ici à la prochaine occasion.

En me frayant un chemin dans la neige, je m’entretiens avec Khumalo et sa saga de l’Everest. Nullement découragée par les échecs de 2014 et 2015, elle y est retournée en 2017. Cette fois, son plan était de recueillir suffisamment de fonds pour construire trois bibliothèques pour le projet Mandela. « Je ne grimpe pas pour moi, explique-t-elle. Je grimpe pour chaque enfant noir d’Afrique du Sud. »

En 2017, elle est parvenue au Sommet Sud, tout près du sommet absolu, avant que des vents violents ne lui fassent rebrousser chemin. Quelque part en dessous du « Balcon », à environ 8 200 mètres, elle s’est effondrée et a perdu connaissance. Son sherpa a mobilisé d’autres personnes au camp IV et ils ont pu la redescendre et l’installer dans une tente, mais ils l’ont ensuite tout simplement laissée là. Inerte, elle a passé la nuit sur la neige gelée, sans sac de couchage. Le lendemain matin, un sherpa nommé Lakpa l’a trouvée dans la tente, l’a touchée et elle a bougé. « Oh, tu es vivante ! » lui a-t-il dit, surpris. « Bien sûr que je suis en vie », a répondu Khumalo.

Avec l’aide de sherpas, elle est redescendue au camp II, mais elle avait perdu les coquilles de ses mitaines et s’était gelé les doigts. Deux doigts de la main droite et le bout de deux doigts de la main gauche durent être amputés dans un hôpital de Katmandou. « C’est à ce moment-là que l’Everest est devenu un enjeu personnel, poursuit Khumalo. J’avais un compte à régler. » Elle a néanmoins récolté l’argent nécessaire à la construction de trois bibliothèques pour le projet Mandela. « Il est rare de rencontrer une personne aussi exceptionnelle, dit Coutts. Saray Khumalo y croit, et elle agit. »

Des bergers locaux du Lesotho se présentent à notre camp lors de notre troisième nuit et, prenant pitié de nous, font un feu. Seuls quelques randonneurs quittent leur tente pour se tenir sous la pluie près du feu, mais Kholiwe Makhohliso, 46 ans, est l’une d’entre eux. Elle chante doucement autour du feu de camp. « C’est Empini, de Kelly Khumalo », me dit Makhohliso. Kelly Khumalo est une célèbre chanteuse pop zouloue et les paroles du refrain d’Empini sont : “Ng’yathemb’ uyabona [j’espère que tu vois], sofela khon’ empini [nous mourrons au combat], ngeke baskhona [ils ne nous vaincront pas].” »

À un moment, l’Everest est devenu un enjeu personnel. Saray Khumalo

La journée est une lente randonnée dans un épais brouillard pour atteindre une auberge en pierre qui abrite « le plus haut bar d’Afrique ». Je marche à nouveau avec Khumalo, et elle me parle enfin de sa quatrième et dernière tentative sur l’Everest. Encore une fois, au lieu de parler de l’ascension elle-même, elle veut d’abord parler d’éducation.

« Cette fois, j’ai décidé de recueillir des fonds pour iSchoolAfrica, développe-t-elle. Je veux changer le discours au sujet de l’éducation en Afrique du Sud. » iSchoolAfrica a été fondée pour combler le fossé numérique entre les étudiants blancs et noirs en fournissant des iPads aux écoles défavorisées. Après ses trois tentatives sur l’Everest, Khumalo était mieux préparée, physiquement et mentalement. Elle avait retenu la leçon et connaissait la stratégie nécessaire pour réussir sur une montagne fortement surpeuplée. « Nous avons devancé la foule et atteint le sommet en 11 heures depuis le camp IV le 16 mai », se souvient-elle.

Au cours de la descente, son masque à oxygène a gelé et elle est devenue gravement hypoxique, mais elle a réussi à descendre vivante, contrairement à l’un de ses coéquipiers, Seamus Lawless. Personne ne sait exactement ce qui s’est passé, mais Lawless, un professeur adjoint travaillant dans le domaine de l’intelligence artificielle au Trinity College de Dublin, s’est à un moment donné détaché des lignes fixes sous le Balcon et a été emporté par le vent. « Nous avons cherché son corps, mais ne l’avons jamais trouvé », dit Khumalo.

Malgré cette tragédie, elle a une nouvelle fois rempli son engagement envers iSchoolAfrica, en aidant l’organisation à acheter des iPads pour un certain nombre d’écoles. « Je pense qu’il n’arrive rien que nous ne puissions gérer, déclare Khumalo. Tout est là pour nous apprendre quelque chose. Nous pouvons choisir de regarder les aspects négatifs et ne pas grandir, ou regarder tous les aspects positifs qui font de nous de meilleures personnes. Si je ne faisais pas cela, je ne serais pas saine d’esprit. » C’est essentiellement le discours qu’elle a tenu à notre équipe deux jours plus tard, à la fin de notre trekking laborieux et humide à travers le Drakensberg.

L’Everest n’est qu’un début pour Saray Khumalo. Elle a maintenant pour objectif de devenir la première femme noire africaine à escalader les Sept sommets. Elle a fait l’Everest, l’Aconcagua, le Kilimandjaro et l’Elbrouz, et il lui reste le Denali, le mont Vinson et le Carstensz. Elle veut les faire tous en 2022. Après cela, elle prévoit de devenir la première femme noire africaine à réaliser le Grand Chelem de l’aventurier : les Sept sommets, plus les pôles Nord et Sud.

D’ici là, elle pourrait bien avoir formé la moitié des enfants d’Afrique du Sud.