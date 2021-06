Très vite, l’

Oceanperf Challenge

a rejoint la cour des grands en intégrant les circuits officiels de l’European Ocean-man et du Beach Flags Tour. Anti-chambre des épreuves européennes ayant regroupé en 2019 plus de 400 compétiteurs issus de quatorze nations, l’événement (qui se tiendra cet été les 13 et 14 août) rassemble à chaque édition des milliers de spectateurs sur la plage de Capbreton. Et pour cause... Il est aussi impressionnant que visuel avec une scénographie sportive pensée pour le spectacle et le plaisir de tous. Le public s’emballe autour des courses de

, de

et de

. Sur le sable, on s’enflamme devant les épreuves de sprint et de beach flag. Et le spectacle d’atteindre son apothéose via les épreuves d’Oceanman (combiné nage, planche Kayak) ou les relais à deux nageurs directement inspirés des techniques de sauvetage.