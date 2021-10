The Red Bulletin : Qu’est-ce qui est passé dans votre tête quand on vous a proposé de rapper durant un saut en parachute ?

SEB : Je n’avais jamais sauté, et ça me paraissait absurde : comment voulez-vous que je freestyle en tombant du ciel ? J’ai fait quelques tests, et je me suis dit que ça pouvait être cool. D’autant que le morceau s’appelle Prends de la vitesse, ça s’emboîtait parfaitement.

Comment s’est déroulée la préparation ?

Je suis parti à Chalon-sur-Saône pour une formation d’une dizaine de jours que j’ai complétée à Paris dans la soufflerie iFLY. Ça s’est fait en plu- sieurs étapes, afin de d’abord valider la confiance en moi. C’est 100% de confiance en soi ce sport-là.

SEB Freestyle En Chute Libre, Paris, France © Apolline Cornuet / Red Bull Content Pool

Et pour la partie rap ?

J’ai écrit le morceau il y a quelques mois. Je le répétais tous les jours, quand je faisais la vaisselle, pour que ça devienne automatique et que, durant la chute libre, je n’aie même plus à penser à mon texte parce que les conditions font que c’est très compliqué. Là-haut, si tu déplaces un bras, il y a tout qui part avec. Pour le son, on a testé plusieurs micros dans différents casques pour avoir le meilleur rendu. À 200 km/h, le vent souffle fort, donc il fallait le casque le plus hermétique possible. J’avais aussi un cache-cou énorme pour bloquer le bruit du vent.

Combien de fois avez-vous sauté ?

Seize fois. Et chaque saut permettait d’affiner les paramètres. Je pense qu’on aurait pu filmer le tout en un seul plan-séquence mais il aurait fallu que je reste un mois. Mais nous étions focus sur la performance. La performance est folle parce que ça n’existait pas. J’ai bel et bien rappé en chute libre, je peux envoyer les rushs au Guinness Book. Faire un projet comme ça, c’est un saut dans le vide, autant pour moi que métaphoriquement, mais je trouvais ça vraiment très cool au niveau du storytelling pour une mixtape qui s’appelle Crash Test.

Le rap était déjà une sorte de saut dans le vide dans votre quotidien de youtubeur. Est-ce que vous ressentez le besoin de sortir de votre zone de confort en permanence ?

Ce qui m’anime, c’est de surprendre les gens, et d’en vivre. Je ne pourrais pas être un youtubeur qui fait les mêmes vidéos tous les jours. Je veux toujours surprendre, sinon, je me fais chier, tout simplement. Et à chaque fois, je veux monter la barre encore plus haut, élargir mon champ des possibles. Parvenir à réaliser quelque chose que tu croyais impossible, c’est une telle fierté.

Vous pensez à un projet récent en particulier pour lequel vous vous êtes particulièrement challengé ?

Oui, à la semaine, quand je suis monté sur le Kilimandjaro. Mais j’ai failli abandonner, à 300 mètres du sommet. C’est tellement dur qu’à un moment, tu craques. Mais dès que tu surpasses ça, que tu décides de remonter et que tu arrives au sommet, tu ressens un truc différent, comme une espèce de drogue, parce que tu es allé chercher des ressources insoupçonnées. C’est pareil quand je fais un freestyle en chute libre pour ce morceau. Si je faisais juste une promo normale, je m’ennuierais.

Vous êtes un youtubeur qui a rencontré le Dalaï-lama, accompagné une équipe de chercheurs en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et désormais un rappeur signé chez Wagram. Est-ce que, à un moment, plongé dans toutes ces expériences, vous vous êtes posé la question de votre légitimité ?

Je suis le premier à dire que tout le monde peut faire de la musique. Mais à la fin, si ta musique est pourrie, ce sera de ta faute. Je rappe depuis que je suis tout jeune, mais je suis resté dans mon coin, dans ma chambre. Quand je me suis lancé sur YouTube, le rap était un guilty pleasure. Mais quand j’ai décidé de m’y mettre sérieusement, j’ai pris mon temps.

Quelle a été votre méthode ?

J’aurais pu faire un séminaire de deux semaines et sortir un disque. Mais j’aime trop le rap pour faire un truc comme ça. Moi, à la base, je viens de la campagne, donc je ne suis légitime en rien. Je me pose des questions, parfois : pourquoi moi ? Mais tout ce qui importe, c’est qu’à la fin, les gens disent : okay, il l’a respecté. Je respecte le rap, je ne le caricature pas. Je fais ça très sérieusement, avec amour. Tant que tu restes authentique, le public te suivra.

Que trouve-t-on sur cette mixtape ?

Je ne voulais pas griller d’étapes et arriver direct avec un album. C’est donc une mixtape de douze titres, avec zéro featuring, et produite en famille. Ça parle de ma vie, de mes amis, de l’enfance, d’amour, de légitimité aussi. Il y a un peu d’ego trip aussi parce que je suis un petit con (rires). Il y a des morceaux tristes, des morceaux pour exploser des scènes en concert... Elle raconte deux ans de mon existence.

La mixtape Crash Test de SEB est dispo en pré-commande et sortira le 26 nov © FIFOU

