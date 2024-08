Sebastian Vettel : le curieux

À ses côtés dans ce dossier, d’autres phénomènes de Red Bull Racing : Coulthard, Ricciardo et Webber.

Nous sommes en 2005, peu après la reprise de l’ancienne usine Jaguar Racing de Milton Keynes par Red Bull. Sous la grisaille anglaise, les portes du futur Building One s’ouvrent devant un adolescent frêle à la tignasse blonde hirsute. Prenant le temps de rassembler ses idées et de choisir ses mots – l’anglais n’est pas sa langue maternelle –, il demande poliment si, en tant que membre du programme Red Bull Junior, il peut visiter les lieux.

Presque vingt ans plus tard, Sebastian Vettel sourit au souvenir de cette première rencontre avec l’équipe Red Bull, qui fera de lui le plus jeune champion de la discipline en 2010 et qui lui permettra de remporter trois titres supplémentaires, l’érigeant au statut de légende de la F1 .

« Je venais d’obtenir mon permis B, se rappelle le pilote, qui habitait encore sa ville natale, Heppenheim (Allemagne), à l’époque. J’ai décidé d’appeler pour demander si je pouvais voir l’usine, et ils ont accepté. J’ai alors pris le volant, traversé la Manche et conduit jusqu’à Milton Keynes. J’ai juste frappé à la porte et lancé : “Salut, je suis Sebastian.” La journée a été extraordinaire, puis je suis rentré chez moi. Ils m’ont même offert une casquette ! »

Fulgurant

La confiance en soi, la curiosité et le charme ingénu grâce auxquels le jeune homme de 18 ans a visité l’usine lui ont valu par la suite de gagner une équipe de fidèles chez Red Bull Racing et des millions de fans à travers le monde. Cette formidable confiance, l’Allemand l’a acquise à bord d’un kart .

Sebastian Vettel, est en route vers le titre avec cette victoire à Monza © Getty Images/Red Bull Content Pool

« Red Bull venait de créer son équipe junior. Red Bull Allemagne me sponsorisait et je pense qu’ils se sont dit : “Oh, il y a ce gamin qui fait du karting... il pourrait rejoindre l’équipe.” J’ai rencontré Helmut [Marko] sur le circuit de Spielberg . Il ne me connaissait pas et m’a demandé si je faisais du karting. J’ai acquiescé. Et comme j’étais vraiment jeune, il a ajouté : “Donc maintenant, tu devrais commencer la compétition internationale.” Je lui ai alors répondu : “Ouais, j’ai remporté le championnat européen l’an dernier.” Il m’a regardé et je pense que tout s’est mis en place après ça. »

L’ascension du champion précoce de karting vers la F1 a été fulgurante. Les débuts de Sebastian Vettel en monoplace ont eu lieu en 2003. Avec 18 victoires au compteur en 20 courses, il a largement dominé le Championnat de Formule BMW ADAC 2004. Il a découvert la F3 l’année suivante et il est devenu vice-champion d’Europe en 2006. Après un passage par les Formula Renault 3.5 Series, véritable tremplin vers la F1, Sebastian Vettel a fait ses débuts dans la discipline reine pendant le Grand Prix des États-Unis de 2007. Il remplaçait le pilote BMW Sauber Robert Kubica qui avait dû déclarer forfait à la suite d’un grave accident survenu la semaine précédente à Montréal.

En grappillant quelques points pendant sa première course, Sebastian Vettel a décroché une place permanente chez Toro Rosso dès le GP de Hongrie, succédant ainsi à l’Américain Scott Speed. Mais s’il a réalisé des progrès constants au fil des courses, Sebastian Vettel a failli tout perdre lors du GP du Japon. Tandis que la voiture de sécurité neutralisait la course sous la pluie, il s’est déconcentré et a percuté l’arrière de la monoplace de Mark Webber, signant leur abandon à tous les deux. Mark Webber, en lice pour la victoire, était fou de rage : « Les gosses, je vous jure... Ils n’ont pas assez d’expérience. Vous faites du bon travail et ils fichent tout en l’air. »

Mais Sebastian Vettel ne s’est pas laissé décourager. « C’était vraiment une grosse course, mais je ne pensais pas avoir tout fait capoter, rembobine-t-il. J’étais vraiment désolé pour Mark – car cette erreur était de mon fait – et pour l’équipe. J’étais déçu de moi-même, abattu... submergé par mes émotions. Le lendemain, je suis rentré à Tokyo. J’ai écouté la même chanson en boucle pendant tout le trajet en bus : Achilles Heel par Toploader. Parfois, quand on écoute la même chose encore et encore, cela nous aide à digérer. Cependant, le souvenir est encore vif. Dès que j’entends cette chanson, je me retrouve au Japon. »

J’adorais la course... mais cela ne définissait pas qui j’étais.

Le gain de quelques points à la fin de la campagne – notamment grâce à une quatrième place en Chine la semaine suivant la débâcle japonaise – a apporté un peu d’éclat à la première saison du pilote allemand. Puis en 2008, Sebastian Vettel a renoué avec le succès, ce qui lui a permis de battre à plate couture son coéquipier Sébastien Bourdais et, surtout, de remporter sa première victoire chez Toro Rosso en s’accommodant d’une pluie torrentielle à Monza. Au cours d’un seul week-end spectaculaire, il est devenu le plus jeune pilote à décrocher la pole position en F1 et le plus jeune vainqueur d’un Grand Prix.

Qui d’autre que Sebastian Vettel pouvait succéder à David Coulthard après ses adieux à la compétition en fin d’année ? « Je n’avais aucune crainte – après tout, [chez Toro Rosso] on a battu Red Bull en 2008. Mais alors, devais-je accepter ?, sourit-il. Plus sérieusement, c’était bien sûr la stratégie à adopter. Il n’y avait pas à se poser de questions. Avec Toro Rosso, on a appris à s’adapter à ce que l’on avait. À l’époque, on avait une voiture et une plateforme similaires, et on était limités par ce que les ingénieurs de Toro Rosso étaient enclins à réaliser. Chez Red Bull Racing , on nous demandait ce qu’on voulait. C’était ce que je recherchais. »

Sebastian Vettel en pleine action au Grand Prix de Monaco le 25 mai 2014 © Vladimir Rys/Getty Images

Les résultats ont été incroyables. Bien que l’écurie Red Bull Racing ait été handicapée par l’arrivée du double diffuseur controversé qui a permis à Jenson Button, chez Brawn, de dominer facilement le début de la saison, Sebastian Vettel a peu à peu tiré son épingle du jeu.

À l'instinct

Après des débuts difficiles en Australie et en Malaisie, où il a été contraint à l’abandon, la nouvelle recrue Red Bull Racing s’est hissée en Chine à un niveau qui n’avait pas été atteint depuis longtemps.

Faisant fi d’un problème d’arbre de transmission, il a décroché la première pole position de l’équipe : « J’ai pu boucler un tour pour les essais Q1, Q2 et Q3. Pas plus. C’était juste ce qu’il me fallait. » Puis le dimanche, il a su mener son coéquipier Mark Webber jusqu’au drapeau, offrant à l’équipe sa première victoire et son premier doublé.

À Silverstone, lorsque l’équipe a amélioré son double diffuseur, Sebastian Vettel est devenu intouchable. Il a devancé Mark Webber de 15 secondes et le troisième de la course, Rubens Barrichello sur Brawn, de plus de 40 secondes. Le pilote allemand a une nouvelle fois gagné au Japon et terminé la saison sur une victoire à Abu Dhabi. Il exultait. Le garage commençait à faire des étincelles et quelque chose de beau se préparait chez Red Bull Racing.

« J’adorais être là, affirme Sebastian Vettel. C’était le seul endroit qui me plaisait pendant cette période de ma vie. Il y avait une telle effervescence. Idem pour les mécaniciens et les ingénieurs. Tout ce dont on parle... Ça arrivait bel et bien. »

Je ne réfléchissais pas trop à mon boulot. Tout se faisait à l’instinct.

S’était-il retrouvé, en véritable catalyseur du changement, à la tête du combat qui les attendait ? « On pourrait dire que mon bonheur était contagieux, mais c’était la même chose de l’autre côté, soutient-il. Voilà ce dont je me souviens. Je ne me demandais pas comment agir ou mener. J’avais juste le sentiment de faire partie d’une équipe. Je connaissais mon boulot et je l’adorais, mais je n’y réfléchissais pas trop. Tout se faisait à l’instinct. »

« Vous savez, poursuit-il, je suis toujours en contact avec mon ancien entraîneur, Tommi [Pärmäkoski], et on plaisante souvent sur le fait que nous ignorions à quel point on était bons. On n’y pensait pas. On a juste continué notre petit bonhomme de chemin. Je crois que, dès qu’on commence à y penser, les problèmes arrivent. »

Seulement un pilote

Il n’était plus possible d’arrêter la machine. En 2010, Sebastian Vettel et Mark Webber se sont tous deux lancés dans la course au titre face au double champion Fernando Alonso et au champion de 2008, Lewis Hamilton. Mais, à la surprise générale, c’est le gamin qui a gagné : Sebastian Vettel a en effet remporté son premier titre mondial à l’issue d’un affrontement très émouvant à Abu Dhabi.

Vettel remporte la première victoire de Red Bull Racing au GP de Chine © Vladimir Rys/Getty Images

Pendant les années qui ont suivi, les progrès de la voiture et du pilote ont transformé cette courte victoire en un premier pas vers la gloire, particulièrement en 2011 et 2013. À 26 ans, Sebastian Vettel était l’un des cinq pilotes à détenir au moins quatre titres mondiaux. C’était une légende et une machine à battre les records, en même temps adulé par ses fans et haï par ses adversaires. Pour de nombreux pilotes, ce statut de superstar commence à peser lourd. Les exigences se multiplient aux dépens de la liberté. Les intrusions s’intensifient aux dépens de la vie privée. Cependant, Sebastian Vettel est clair : à l’époque, ces contrariétés ont rarement entaché sa vie de sportif.

« Le reste ne m’a jamais vraiment atteint, confirme-t-il. Je me sentais pilote, je n’ai jamais eu l’impression d’être plus que ça. Mon métier n’était pas plus important qu’un autre. Bien sûr, lorsque la voiture est sur le circuit, je suis seul avec moi-même et tout repose entre mes mains. Mais en dehors de ces moments-là, je n’ai jamais eu l’impression d’être meilleur qu’un autre. Le star-system ne me faisait ni chaud ni froid. »

Le star-system ne me faisait ni chaud ni froid.

« Vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez réagir, observe-t-il. Et vous pouvez mettre un terme à une bonne partie de ces désagréments par votre comportement, vos réponses ou vos silences, la création ou non d’un mythe autour de votre personne, ou d’une sorte de bulle. Si vous créez ce mythe ou cette bulle, il sera peut-être plus difficile de redescendre. Naturellement, les gens manifestaient davantage leur intérêt, mais je n’en avais rien à faire. L’équipe marketing avait de nombreux projets pour moi. Or, je n’avais pas envie que mon visage et mon nom se retrouvent sur certains produits. Je n’étais qu’un pilote, après tout... Et même, ce n’était pas vraiment moi au fond. C’était ce que je faisais et ce que j’aimais, mais pas qui j’étais. » Chez Sebastian Vettel, ce rejet de la célébrité s’est accompagné d’une prise de conscience de soi et de la vie en dehors du paddock. En 2024, sa vision plus large du monde s’est concrétisée par un activisme environnemental assumé dont on voyait déjà les premiers signes en 2011.

Les yeux ouverts

Après avoir remporté le premier Grand Prix d’Inde, Sebastian Vettel a été interrogé sur son expérience dans le pays. Le vainqueur de 24 ans ne s’est pas contenté d’un simple clin d’œil aux fans et aux organisateurs. « Si vous gardez les yeux ouverts, vous découvrirez beaucoup de choses qui éclaireront de nouveaux horizons, a-t-il confié. Cela vous ouvre les yeux, tant que vous vous autorisez à regarder. »

Avec le recul, Sebastian Vettel pense que cette expérience s’intègre dans sa prise de conscience globale. « Je suis si heureux d’avoir fait ce voyage, se réjouit-il. Il m’a fallu cinq heures pour arriver au Taj Mahal en voiture. Pas de problème. La vue était jolie, mais c’est le voyage en voiture qui m’en a mis plein les yeux. J’étais déboussolé, car je voyais énormément de pauvreté, ou au moins ce que l’Occident considère comme de la pauvreté. Mais les gens n’avaient pas l’air triste. Nous avons tant de choses, et pourtant il y a tellement de gens malheureux. Eux ont si peu, mais il me semble en tout cas qu’ils avaient de la joie. Dès lors, je me suis toujours assuré de regarder ce qui se passait autour de moi. »

Tandis que Sebastian Vettel commençait à se pencher sur des questions qui n’avaient rien à voir avec la course automobile, les problèmes de Red Bull Racing sur l’asphalte ont rapidement distrait le champion. Après un quatrième titre remporté haut la main avec un nombre record de neuf victoires d’affilée entre la pause estivale et la fin de la saison, on aurait pu croire que le bonheur de Sebastian Vettel ne serait pas près de s’arrêter. Mais dans ce qui s’est avéré une intersaison bien trop courte, la machine a stoppé net. Les moteurs V8 simples à aspiration normale ont laissé leur place à des groupes propulseurs turbo 1,6 litre d’une complexité infernale, qui ont poussé les capacités technologiques des constructeurs de moteurs sportifs, tels que Renault, jusqu’au point de rupture.

Sebastian Vettel savoure sa victoire en parc fermé au GP de Singapour © Vladimir Rys/Getty Images

Lors des premiers tests effectués à Jerez, des problèmes de surchauffe ont fréquemment mis la RB10 à l’arrêt et ont débouché sur la solution un peu loufoque de fabriquer un conduit de refroidissement de fortune à partir du tuyau d’un aspirateur Henry utilisé pour nettoyer le garage.

Sebastian Vettel, à la fois abasourdi et consterné, s’est planqué dans l’espace réservé à l’équipe pendant la majeure partie de ces quatre jours de tests. Et il n’est pas resté très longtemps sur la piste. Pendant les premiers jours, il a bouclé seulement quatorze tours.

« C’était bizarre, se souvient-il. À l’évidence, nous avions encore en tête la réussite exceptionnelle des années précédentes. Puis pendant l’hiver, j’ai vécu l’un des plus beaux jours de ma vie avec la naissance de ma fille. Je me suis ensuite rendu aux tests et je me suis demandé ce que c’était tout ça et à quoi servaient ces règlements à la con. Je ne les comprenais pas. J’ai appelé Bernie [Ecclestone] pour lui dire : “Bernie, ils vont détruire tout ce que tu as construit.” C’était si étrange. Évidemment, une équipe avait tout compris et les autres étaient à la ramasse. »

Grâce à un travail acharné en usine, les principaux problèmes ont été corrigés. Lors du Grand Prix d’Australie, la nouvelle recrue Daniel Ricciardo a ainsi pu terminer sur le podium, mais il a été disqualifié quelques heures plus tard en raison d’irrégularités concernant le débit de carburant de sa voiture.

« Les résultats de Daniel étaient super, révèle Sebastian Vettel, alors quand on est arrivés pour la deuxième course de la saison en Malaisie, j’étais vraiment dans un excellent état d’esprit. Je n’avais juste pas réalisé qu’on était trop en retard sur le moteur. On a seulement fini à la troisième place. J’étais derrière [Nico] Rosberg et je pouvais sentir qu’ils étaient plus rapides sur les lignes droites, mais qu’on se rattrapait sur les virages. Lors de la réunion qui a suivi, j’ai soutenu que j’allais y arriver. On était encore enthousiasmés par les années précédentes. Mais les résultats n’étaient clairement pas là. J’avais des attentes très différentes de celles de Daniel, reconnaît Sebastian Vettel. Pour lui, être sur le podium ou bien finir cinquième, c’était déjà génial. Et je comprends tout à fait, car je suis passé par là lors de mes débuts avec l’équipe. Mais je n’attendais plus les mêmes choses, et il devenait indéniable que la situation n’allait pas s’améliorer. Adrian [Newey] avait perdu sa joie de vivre. Ce fut une décision très difficile à prendre, mais il fallait tourner la page et passer à la suite. »

Définitif

Le Grand Prix du Japon a marqué la fin de l’aventure. Juste avant le week-end de course, Sebastian Vettel a annoncé qu’il rejoignait Ferrari. Red Bull Racing a rapidement déclaré que le jeune pilote Toro Rosso Daniil Kvyat remplacerait le quadruple champion du monde. Il n’y a pas eu de récriminations mais, étrangement, peu de bons souvenirs ont été évoqués. La rupture était trop douloureuse.

Vettel franchit la ligne d’arrivée devant Webber au GP d’Abu Dhabi © Vladimir Rys/Getty Images

« Cela m’a vraiment brisé le cœur, avoue aujourd’hui Sebastian Vettel. Je voulais clarifier les choses. Mais on m’a expliqué que je ne devais pas parler de certains éléments du contrat, etc. Et cela semblait bizarre et peu naturel, car tout le monde savait que Fernando quittait Ferrari – c’était limpide. Je ne m’étais jamais retrouvé dans une telle situation. Ce n’était pas juste. Avec mon équipe, on avait vécu tellement de choses ensemble que j’aurais adoré en parler. Mais je ne l’ai pas fait. » Dix ans plus tard, alors qu’il ne se sent plus obligé de prêter allégeance à son équipe et que la Formule 1 est largement derrière lui, Sebastian Vettel peut enfin expliquer ce que ces six saisons spectaculaires ont représenté à ses yeux. « J’ai beaucoup appris, affirme- t-il. Mais surtout, je me suis énormément amusé. C’est à cette période-là que je suis devenu adulte. »

Et son rêve, qui avait commencé sous la grisaille de Milton Keynes avec un semblant d’invitation et une casquette gratos, est devenu réalité. « Je me souviens qu’en 2010, après la grande fête et les interviews à Salzbourg, ainsi que la remise des trophées à Monaco, je suis rentré chez moi et j’ai posé la coupe sur la table de la cuisine, s’amuse-t-il. C’est à ce moment-là que j’ai compris que c’était définitif. Mon nom était gravé, personne ne pouvait l’enlever. C’était fou ! »

PILOTES

Sébastian Vettel

Sébastian Vettel © Lukas Maeder

Avec Red Bull Racing

113 courses

38 victoires

65 podiums

44 pole positions

24 records du tour

David Coulthard

David Coulthard © Vladimir Rys

72 courses,

4 saisons

2 podiums dont le tout premier pour Red Bull Racing.

Ça t’a fait quel effet de décrocher le premier podium de Red Bull Racing à Monaco en 2006 ? Je suis toujours un peu déçu quand je ne finis pas premier. (Coulthard a fini troisième, ndlr.) Je fais partie de ces éternels insatisfaits qui font la gueule même quand ils gagnent, d’ailleurs je n’ai jamais mis 20 sur 20 à aucune de mes performances. Pour moi, ce sont juste de nouvelles étapes franchies, c’est un peu une métaphore de la manière dont je fonctionne. Donc ce jour-là, je n’étais pas aussi euphorique que les autres. Je me souviens que Christian Horner s’est jeté dans la piscine du camp de Red Bull Energy. Après, forcément, ça reste quand même un très bon souvenir. J’étais très heureux de monter sur le podium et de partager ces moments de joie avec l’équipe.

As-tu l’impression de toujours faire partie de l’équipe Oracle Red Bull Racing ? Pendant quatre ans, je me suis donné corps et âme à l’équipe. Ensuite, j’ai réalisé que j’avais fait mon temps, que le plus gros de mon talent était derrière moi, et que Seb [Vettel, qui a pris sa relève en 2009] avait un potentiel énorme. Donc la transition s’est faite en douceur et je suis devenu conseiller et ambassadeur de Red Bull. J’observe l’équipe à distance sans m’impliquer dans toute la partie opérationnelle et je suis bien entendu très fier de leur succès. Je me souviens de nos meetings avec Mateschitz en Autriche, quand je lui disais quelle était, selon moi, la meilleure direction à prendre. On était quelques-uns à se donner vraiment à fond, ça nous a permis d’influencer certaines décisions et de débloquer pas mal d’investissements. Depuis, je me suis réorienté vers la télé et d’autres projets, mais j’ai toujours l’impression de faire partie de cette grande aventure qu’est Red Bull Racing.

Mark Webber

Mark Webber © Vladimir Rys/Red Bull Racing

129 courses

9 victoires

41 podiums

13 pole positions

19 tours les plus rapides

À propos du premier titre mondial des constructeurs qu’il a offert à Red Bull Racing avec Sebastien Vettel en 2010.

« Pour les pilotes, le championnat des constructeurs est bien sûr un fleuron, mais le championnat des pilotes est un truc énorme pour nous. C’est une chose magnifique que d’avoir le premier garage l’année suivante [la voie des stands de F1 s’aligne généralement dans l’ordre du championnat des constructeurs de l’année précédente] et que toute l’équipe ait le mérite de cette réussite. Gagner le championnat des constructeurs signifie que beaucoup de choses ont été bien faites. C’était notre première victoire et donc la plus spéciale. C’était formidable pour Dietrich et la vision qu’il avait, et la confiance qu’il a insufflée à l’équipe a été énorme. Dans les années qui ont suivi, nous ne nous sommes pas reposés sur nos lauriers, et les résultats ne nous sont jamais montés à la tête – mais nous savions ce qui était possible. »

Daniel Ricciardo

100 courses,

7 victoires,

29 podiums,

3 pole positions

13 meilleurs tours

Après ton entrée à l’académie des jeunes pilotes de Red Bull Racing et ta réputation de talent prometteur, as-tu ressenti une certaine pression, notamment dans tes relations avec Helmut Marko, le conseiller de l’écurie ? C’est sûr que j’ai subi beaucoup de pression de la part d’Helmut, mais j’ai toujours su transformer les situations négatives ou pesantes en quelque chose d’aérien et de positif. Je me disais constamment : « Si je ressens une telle pression, c’est que ce type croit en moi. Je pense qu’il veut que je réussisse, donc allez, on s’y met. » Je ne me disais pas : « Ce mec veut que je dégage. »

Dans l’ensemble, comment s’est passée ta transition vers la Formule 1 ? Même si c’était un peu angoissant, c’est venu assez naturellement, finalement. En F1, pour sortir du lot, il faut soit enchaîner les victoires, soit être un leader. Donc on baigne déjà dans cet état d’esprit. Ensuite, et je dis ça sans la moindre arrogance, il arrive un moment où l’on se dit : « C’est probablement ma voie. » Toutes ces années où ma mère me disait : « Tu es spécial », elle avait peut-être raison. Peut-être que j’ai vraiment un talent incroyable, je ne sais pas. Donc, oui, c’est assez bizarre. Il y a cet aspect familier, mais c’est quand même un sacré choc parce qu’on n’est plus avec des juniors. Fini les débutants, les gamins de 16 ou 17 ans ; on est dans la cour des grands, avec Alonso, Schumacher et Vettel. C’est tout un processus, mais disons qu’à un moment donné, je me suis dit : « Peut-être que tu fais partie de ce groupe. » J’ai commencé à humaniser ces types que je voyais comme des idoles.

Ton baptême du feu a lieu en 2014 quand tu passes de la Scuderia Toro Rosso (l’équipe junior de Red Bull), à Red Bull Racing, ce qui t’amène à piloter aux côtés de Sebastian Vettel (voir p. 28). Que penses-tu de cette saison ? Oui, c’était LA grande année. Définitivement l’une de mes meilleures, voire ma meilleure saison en F1, et pas seulement au niveau des résultats. Je pense que c’est le moment où les gens ont commencé à me respecter, même ceux qui ne croyaient pas encore en moi à 100 %. Beaucoup savaient que j’étais rapide, mais à mon avis, ils pensaient qu’il me manquait ce petit truc en plus pour courir en tête, pour devenir leader. C’est comme si on m’avait déjà catalogué, tout le monde pensait que je n’étais pas assez coriace. Au cours de l’avant-saison 2014, j’ai fait une sorte d’auto-thérapie en m’imaginant des duels avec Fernando Alonso et tous ces coureurs réputés pour leur poigne et leur agressivité. Je voulais m’affirmer par rapport à eux, me faire un nom. J’étais déterminé à démarrer la saison avec une nouvelle attitude, parce que personne ne s’attendait à ce que je batte Seb. Certains pensaient probablement que je ne méritais pas ma place, alors je me suis dit : « Il faut que je donne le ton dès le départ. » Plus simple à dire qu’à faire !

Ta carrière aurait-elle été différente si tu n’avais pas eu un pilote nommé Max comme coéquipier ? Il n’y avait que moi qui savais, quand Max est arrivé, que les choses allaient se compliquer. Mais le sentiment dominant était plutôt : « Incroyable. Ce gamin vient d’une autre planète. » Donc, chaque fois que je faisais un bon résultat contre Max, c’était du bonus : ça m’a aidé à forger mon caractère, à devenir encore meilleur et ainsi de suite. Je ne me le serais pas imaginé autrement. Les trois années où on a couru ensemble sont trois grandes années de rivalité intense avec des écarts vraiment minimes entre nous.