Skunk : « Nous étions des pionniers »

Groupe phare des années 90, Skunk Anansie a marqué l’histoire du rock-pop britannique de l’époque, aux côtés de Blur et d’Oasis, tant par l’éclectisme de ses productions musicales que par la dimension volontairement engagée et politique de ses textes. Comment faire autrement avec une chanteuse aussi charismatique ? Depuis la formation du groupe en 1994, Skin séduit toujours le public avec son look androgyne, sa boule à zéro et sa voix d’écorchée vive.

« Déplaire » est ici employé comme un euphémisme poli, quand on sait toutes les critiques, les insultes, voire carrément les réactions de haine que la chanteuse a dû endurer depuis le début de sa carrière. Car le simple fait d’être noire, ouvertement bisexuelle et de chanter du rock a été perçu comme une provocation par certains à l’époque. Loin de se laisser intimider, Skin a sauté dans l’arène, ne cessant de dénoncer dès qu’elle en avait l’occasion – souvent dans ses chansons et en public – le racisme, le sexisme ou les injustices de toutes sortes. Les réactions furent parfois violentes : dans son autobiographie It Takes Blood and Guts (trad. « Il faut du sang et du courage ») parue en 2020, Skin raconte notamment un épisode effroyable survenu pendant la tournée australienne en 1996 avec les Sex Pistols : dans le public, des skinheads les avaient « accueillis » par un salut hitlérien en hurlant « Dégage de la scène, salope noire ! ».

Son caractère volontiers frondeur et anti-conformiste a, certes, fait d’elle une icône de la lutte pour les droits des minorités, mais n’est-ce pas épuisant, à long terme, d’être toujours au front ? Non, répond-elle, car elle n’a fait que rester fidèle à elle-même : « Je ne me suis jamais posée en victime. C’est important de rester positif, parce qu’au bout du compte, toute l’opposition que nous avons rencontrée est devenue l’une des raisons de notre succès. »

