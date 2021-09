Stalamuerte : Danseur étoile

Grâce à ses chorégraphies engagées, le champion du monde danse pour sensibiliser contre l’intolérance et le racisme.

Une nouvelle vague agite le Léman. Il est 8 heures du matin ce mardi de juin et, tandis que le quai de Vevey se remplit peu à peu, Stalamuerte, 28 ans, est déjà en train de danser au bord du lac, enchaînant les mouvements avec cette sou­plesse de panthère et cette grâce inimitable qui a fini par le porter au sommet de sa discipline en 2019, le légendaire concours Juste Debout à Paris (l’équivalent d’un champion­ nat du monde de danse urbaine). Un succès qui a trans­ formé en locomotive de la danse suisse le jeune ado qui assistait, devant ce même lac, à son premier battle il y a quinze ans.

Stalamuerte en pleine performance au bord du lac Léman, Vevey. © Gian Paul Lozza

Fasciné, il embarque alors tous ses camarades dans sa nouvelle passion et ébauche ses premiers pas dans la cour du collège des Crosets. Il est ensuite repéré par Mam’s Goku, qui devient son « senseï », son professeur pour la danse et son mentor pour la vie. Cédric Jorge Borges apprend les bases du locking, du breaking, du popping ou de la house dance. Mais c’est le freestyle qui séduit cet athlète, car il permet de combiner tous les styles de danse, en toute spontanéité, et à l’envi : « Il n’y a rien de plus vrai et de plus beau que le freestyle, estime­-t-­il. C’est là où tu peux être toi­ même et montrer aux gens qui tu es vraiment. Pour moi, le freestyle, c’est la vie. C’est comme ça que Stalamuerte est né et c’est comme ça qu’il va mourir. »

Il n’y a rien de plus vrai et de plus beau que le freestyle.

Bonne pioche : Stalamuerte, son nom de scène, est composé du surnom qu’on lui donnait quand il était gamin (« Stala ») et du cri de guerre hasta la muerte (trad. jusqu’à la mort). Il va également de pair avec « Diablo », le nom de son partenaire de danse. Ensemble, les fans les appellent « los Diablos de la muerte » : les diables de la mort.

Une confiance gagnée à Paris

Un premier workshop en Italie en 2014 le conforte dans l’idée qu’il peut faire carrière. Mais c’est en allant défier les danseurs parisiens, après avoir tout ga­ gné en Suisse, durant le Juste Debout dans la capitale française, qu’il se dé­ couvre vraiment. « Paris a le public le plus difficile. Ils ne sont pas gentils avec toi, il faut que tu prouves que tu as ta place. » Il en revient gonflé de confiance, en lui et en son style de danse atypique.

Quand Cédric danse, il distille dans son hip­hop une touche de ballet clas­sique. Ses mouvements souples et gra­cieux sont sa manière de s’exprimer : « Il a fallu que je gagne à Paris pour que mon style de danse soit respecté. »

« En danse, je vais raconter tout ce qui se passe dans ma tête. » © Gian Paul Lozza

Avec le temps, Stalamuerte façonne son style en l’agrémentant d’éléments hip­hop afin de ne plus se heurter aux reproches des fans. « J’ai poussé mon style dans ses retranchements. Et du coup, aujourd’hui, il n’y a aucune limite dans ma danse. » Stalamuerte en a fait son mantra : « Essaye de repousser les limites du pos­ sible, pousse jusqu’où tu peux pousser, entre en transe et laisse­toi aller. C’est ce que je dis toujours à mes élèves. »

Stalamuerte : « Plus je danse longtemps, plus je laisse aller mon corps ». © Gian Paul Lozza

À son retour de France, sa bande de copains est impressionnée en voyant le changement dans son attitude. Le déclic qu’il a vécu à Paris, il n’a même pas besoin d’en parler : il se ressent dans ses mouvements. Avec le temps, la danse est devenue son moyen de communication de prédilection : « Je ne suis pas le mec qui va trop raconter sa vie, alors qu’en danse, je vais raconter tout ce qui se passe dans ma tête. Et ça va être facile de l’exprimer. »

Paris a le public le plus difficile. Ils ne sont pas gentils avec toi, il faut que tu prouves que tu as ta place.

Enfant « turbulent », la danse lui a permis de se canaliser, de maîtriser les muscles les plus isolés de son corps, et d’atteindre une forme de transcendance. « Quand je danse, je suis dans une transe, décrit-­il. Tu rentres dans l’atmosphère du son, puis tu ramènes ton monde dans le son. Au début du battle, je suis conscient de ce que je fais, je sens chaque mouvement dans mon corps. Et plus le temps passe, plus je laisse mon corps aller, pour que, dans les dernières secondes, ce ne soit que de la transe. Je n’ai plus besoin de réfléchir, je laisse totalement aller mon corps. »

Stalamuerte veut attirer l’attention sur les jeunes talents. © Gian Paul Lozza

Et quand il entre dans cette « zone », tout peut arriver, même les mouvements les plus extraordinaires, comme lors du premier round de sa finale victorieuse à Juste Debout avec son binôme Diablo, quand il attrape la jambe de son partenaire et enchaîne avec une fluidité divine deux tours les yeux vers le ciel, soulevant les exclamations du public.

« J’étais en train de regarder le plafond et je me disais : “Ça fait un moment que je suis en train de tourner !” C’est ça qui est beau dans le freestyle, ces choses qui n’arrivent que sur le moment. » Il repart de Paris avec le trophée, soulagé. Car au même moment, la maladie de sa mère se complique. « Cette compétition, c’était très spécial pour moi. Il fallait que je ramène ce trophée avant qu’elle parte, que je rentre en disant : “Maman, c’est fait, c’est bon.” C’était trop. Les gens ne le savent pas, mais Juste Debout , c’était plus profond que ce qu’ils ont vu sur scène. »

Une étoile dont l’éclat n’est pas près de mourir

Stalamuerte s’est juré que la suite de sa carrière serait plus profonde après ce titre de champion de monde. Profonde comme l’empreinte qu’il veut laisser sur le monde de la danse. Plus déterminé que jamais, il veut profiter de sa nouvelle notoriété pour aider sa communauté, et mettre en avant de nouveaux talents. « Ce serait ingrat de ma part de ne pas en faire profiter les autres. J’ai de l’exposition, et si je peux l’utiliser pour partager ce que j’aime, je vais le faire. »

Montre qui tu es © Gian Paul Lazzo

Ce qu’il aime, mais aussi ce qui le révolte, constitue l’ADN de son boulot. Comme les contrôles au faciès, une discrimination que ce fils d’immigrés cap-verdiens a subie tout au long de sa vie. C’est ce que dénonce la performance Jusqu’ici tout va bien, créée en 2017 à Bienne pour l’émission World of Dance, mais censurée par les organisateurs parce que « trop engagée ». « Je les avais prévenus pourtant », rappelle Stalamuerte, qui a mis en ligne le film en mai dernier sur Cubique, une plateforme connectée engagée, dédiée aux danseurs et à leurs histoires, pour sensibiliser aux problèmes de société. Le film se termine sur l’image de son corps meurtri qui saigne. Le message est univoque : peu importe la couleur de peau, c’est la même chose qui coule en nous.

Ce serait ingrat de ma part de ne pas en faire profiter les autres.

« Les contrôles au faciès sont une réalité en Suisse, dit Cédric. C’est important d’éduquer la nouvelle génération. Parce que tout part des parents. » Le film est d’ailleurs utilisé dans certaines écoles pour évoquer le racisme avec les élèves. Et le Veveysan prépare déjà la suite. Un nouveau court-métrage sur le même thème est déjà écrit, ne reste qu’à trouver la bonne équipe et le bon moment. « Visuellement parlant, ça va être quelque chose », prévient-il.

Nostalgie de la scène

Le danseur s’est aussi mué en directeur artistique pour son premier clip estampillé Hastalamuerte , sorti en mai, sur un morceau du rappeur Mega, un de ses amis d’enfance – les mêmes qu’il entraînait sur un carton pour danser quinze ans auparavant. « Et je peux dire officiellement que ce sera désormais une série ! Le deuxième épisode arrive bientôt avec un rappeur français que tout le monde écoute en ce moment. » À terme, avec sa troupe, Cédric voudrait développer une activité de « fournisseur de clips » pour rappeurs. « Ce sont eux qui vont venir nous chercher pour faire des collabs. On va changer les règles. »

One Life One Dance: Stalamuerte

Mais sa grande envie du moment, après une année de Covid, c’est la scène. Et son grand projet, c’est ce spectacle d’une heure sur lequel il travaille d’arrache-pied avec Diablo, devenu, plus qu’un partenaire, un véritable alter ego. « C’est un show qui va parler de nos vies, de nos similitudes, de ce qu’on a vécu et des morts qu’on a eues. On veut amener tout ça sur scène. On va pouvoir cracher tout ce qu’on a dans notre cœur et dans notre âme. Ça va être quelque chose de très gros, qui nous permettra de mettre plein de jeunes en avant. Parce que la suite, c’est eux. »

Stalamuerte a les idées très claires en ce qui concerne son avenir. La suite, pour lui, se déroulerait plus en coulisses que sous les spotlights. Il aimerait que son association avec Diablo débouche sur une entreprise, pour encadrer leurs activités, que ce soit battles, soirées, clips, merchandising ou mannequinat. Le duo planche aussi sur un projet d’émission qui mixerait rappeurs et danseurs.

Stalamuerte bosse déjà sur un nouveau spectacle. © Gian Paul Lazzo

« Avec Diablo, on a toujours dit qu’on ne voulait pas avoir 35-40 ans et faire encore des battles. À 40 piges, on aimerait être assez grands pour ne plus avoir besoin d’être devant la caméra. » Stalamuerte intervient régulièrement dans des écoles de danse comme à la Deekay Dance School à Lausanne pour transmettre son savoir-faire, ou lors de workshops en Chine, au Japon, et en Ukraine. Il aimerait donner de l’ampleur à la famille qu’il a créée autour de lui, Crazy Sweetness (« folie douce »), qui regroupe des gens qui ont la même vision de la danse que lui.

Une structure encore informelle qu’il rêverait de transformer en école de danse, avec, pourquoi pas, des filiales à travers le monde. « J’ai envie de faire travailler des petits qui m’aiment et que j’aime, et qu’on avance ensemble. Et demain, quand je partirai, ils auront tous les bagages. Ce sera à eux de faire tourner l’école. Je veux vraiment créer un monde, que les gens disent : “Stala, il a beaucoup fait avant de partir.” » Jusqu’où peut-il aller ? Comme dans sa danse, le Suisse ne se fixe aucune limite. « Tant que tu ne me verras pas partout dans la rue en tournant la tête, c’est que je ne suis pas encore au summum. »

Instagram Stalamuerte