« Savoir rire est l’une des plus belles choses qui existent, quelque chose d’essentiel à la vie, peut-être plus que la musique », nous confie Stephen Lee Bruner, alias Thundercat. Aveu qui peut surprendre, quand on sait l’importance que la musique occupe dans la vie de ce génie touche-à-tout au palmarès musical bluffant. Nous l’avons rencontré en novembre dernier, à Saint- Louis dans le Missouri (USA), alors qu’il s’accordait une journée de repos bien méritée, en pleine tournée américaine – cinq mois de rush non-stop à enchaîner les dates : mais en bon matou hédoniste, Thundercat n’oublie pas de profiter de la beauté de l’existence.

Après plus de quinze ans d’une carrière éclectique, en solo ou dans de multiples et fructueuses collaborations, Thundercat ne s’est jamais laissé enfermer dans une mode ou un style précis. Piochant avec bonheur dans le jazz-funk, l’électro, la soul, le hip-hop, le R&B, le jazz psychédélique et le soft rock (liste non exhaustive), il est tout simplement impossible de le mettre dans une case. À l’image de sa musique, sa personnalité allumée et délicieusement burlesque séduit d’emblée.

Côté look, l’artiste Thundercat ne fait pas dans la sobriété. © Wolfgang Zac La musique transcende tout, et ça, je l’ai compris très tôt. Thundercat

Visuellement, c’est un patchwork de styles, de clins d’œil et d’humour : haute couture et accessoires Pokémon, look de geek puceau et dreads multicolores, ce « Los Angeleno » de 37 ans a déjà fait une jam session avec le rockeur canadien Mac DeMarco... complètement à poil. Après la sortie de son dernier album (2021) It Is What It Is – sans doute le plus abouti, le plus personnel et le plus complexe de ses bébés –, Stephen Lee Bruner a choisi d’annoncer le début de sa tournée en postant une vidéo qui le montre en train de déguster la bouffe de son chat et de copuler avec sa peluche du pokémon Ronflex.

Dix ans après la sortie de son premier opus solo, The Golden Age of Apocalypse, Thundercat se remémore les débuts de son voyage cosmique. « C’est dingue de réaliser que ça fait tout juste dix ans. Quand je pense à tout ce que j’ai vécu psychologiquement en une décennie, ça me fait halluciner. Je me souviens du temps où il n’y avait que moi et Austin Peralta, juste son clavier et ma basse. » Depuis l’époque où Bruner traînait ses sneakers et sa basse avec ce grand pianiste de jazz – dont le décès en 2012 donnera lieu à l’album-hommage cathartique Apocalypse, accouché dans les douleurs du deuil – les choses ont bien changé : Peralta disparu, son ami a connu la chute libre, le vide abyssal, puis a fini par retomber sur ses pattes... sans se calmer pour autant. Du moins, en apparence.

Notre Thundercat est plus Garfield que Thomas O’Malley et préfère rester vautré sur son canapé à binge-watcher des cartoons plutôt que de fréquenter les pince-fesses d’Hollywood. « Je suis un vrai nerd », dit-il pour décrire l’obsession qu’il voue aux animés japonais. « Ça fait un bail que ça dure et ce n’est pas près de changer. La seule différence maintenant, c’est que je peux enfin me payer les trucs qui me font envie. Même si je dois faire attention à ne pas claquer tout mon fric là-dedans. »

Thundercat est un personnage qui ne se prend visiblement pas au sérieux, mais il ne faudrait pas oublier qu’il est un artiste de génie, un instrumentaliste-collaborateur-producteur hors-pair à l’origine de pépites musicales pour le compte de grands noms : Snoop Dogg, Childish Gambino, Ariana Grande, Erykah Badu, Travis Scott, Keziah Jones... Les collaborations de Thundercat visent haut : la plus fructueuse jusqu’ici fut celle avec Kendrick Lamar pour son album To Pimp a Butterfly (2016), considéré comme le meilleur des albums de Lamar (le magazine Rolling Stone l’a classé à la 19e place des plus grands albums de l’Histoire). L’alliage jazz/hip-hop savamment distillé par Bruner tout au long de l’album en a fait un véritable chef-d’œuvre, notamment le fameux These Walls, qui lui aura valu son premier Grammy.

« La façon dont Lamar a traversé les murs dans ses couplets et jusqu’où il est allé – passant de prison à pussy –, ça m’a complètement bluffé la première fois que je l’ai écouté, explique-t-il à propos de la complexité du morceau. Je ne savais pas par quel bout le prendre, d’autant plus qu’on le pressentait pour un Grammy. »

Thundercat est un enfant de la musique : son père Ronald a été batteur pour The Temptations, Gladys Night et Diana Ross and The Supremes. Son frère aîné, Ronald Jr., fut le batteur du groupe metal Suicidal Tendencies et a reçu en 2011 le Grammy du meilleur album de jazz contemporain avec The Stanley Clarke Band. Idem pour la maman et le petit frère, Jameel « Kintaro » Bruner, respectivement flûtiste et musicien de R&B.

C’est aussi un gosse des années 90 : même lorsque les trois frangins se battaient pour la télécommande – parce que lui voulait jouer à la console alors que ses frères préféraient regarder des VHS – il y avait toujours du jazz en bruit de fond : Jimmy Cobb, Vinnie Colaiuta, Tony Williams, Billy Cobham et tant d’autres. Le petit Stephen écoutait, discrètement. « Mes frères pensaient que je n’écoutais pas, que j’étais juste un petit merdeux, mais la musique transcende tout, et ça, je l’ai compris très tôt. Il y a toujours eu quelque chose dans la musique qui m’a touché psychologiquement, émotionnellement – voire même spirituellement. »

L'album It Is What It Is de Thundercat a remporté un Grammy Award en 2021. © Wolfgang Zac J’allais disparaître moi aussi. J’ai décidé de me reprendre en main. Thundercat

À quatre ans, il découvre son instrument fétiche : la basse. Son premier modèle fut une Harmony toute noire, sur laquelle il jouait les accords du générique du film Les Tortues Ninja 2 : Les héros sont de retour, sorti en 1991.

En bon geek fou de dessins-animés, Bruner a choisi l’une de ses séries préférées pour son nom de scène : ThunderCats – les francophones qui ont grandi dans les années 80 se souviendront de ces Cosmocats, des superhéros à tête de chat qui se battent contre de diaboliques mutants. Sa carrière de bassiste débute aux côtés du groupe international No Curfew, puis il rejoint son frère Ronald pour jouer du thrash avec Suicidal Tendencies. Progressivement, Thundercat devient indissociable de la scène musicale de Los Angeles, grâce notamment à des amitiés (tenaces) comme celle avec son ami d’enfance Kamasi Washington, grand saxophoniste qui a joué pour des stars comme Herbie Hancock : ensemble, les deux potes écument les scènes de Los Angeles au volant de la vieille Ford Mustang de Kamasi.

« C’est comme si on n’avait pas cessé d’être des gamins, se souvient-il. Comme si on avait encore quinze ans. On s’est toujours bien marrés ensemble, et quand on se voit, on rigole, on a toujours un truc à se raconter. »

Une autre rencontre décisive va cependant le faire décoller à un niveau supérieur : celle avec le rappeur et producteur Steven Ellison alias Flying Lotus, au festival South by Southwest d’Austin (Texas). C’est la rencontre d’un chat et d’un lotus réunis par l’amour de la musique : la magie opère et les deux deviennent vite inséparables. Désormais sous le label indépendant de son acolyte, Thundercat sort ses premiers albums solo : « On est comme Batman et Robin : pendant que je peux partir à droite à gauche dans mes différents délires, lui fait tout le reste dans l’ombre. »

C’est à ce génie de l’ombre que l’on doit donc la naissance du chanteur Thundercat, Ellison ayant un jour conseillé au bassiste de chanter. « Il a vu quelque chose que je ne voyais pas » : jusqu’alors si réticent à pousser la chansonnette, Stephen décide de suivre ce conseil. « J’ai discuté récemment avec J Cole (le rappeur US, ndlr ) : il essayait de me sonder et c’est là que j’ai réalisé à quel point je faisais confiance à Lotus. Quand je repense à ce jour-là, c’est exactement ça : j’ai fait confiance à mon pote. Et il avait raison. »

Bruner préfère mater des animés que d’assister à des fêtes du showbiz. © Wolfgang Zac

Des récompenses, de l’argent, un cercle d’amis rempli d’artistes célèbres, des projets partout et un caractère qui n’a rien perdu de son espièglerie : bref, la vie semble sourire à Thundercat. Pourtant, il a dû, ces dernières années, encaisser quelques revers : la fin d’une longue relation, la sortie d’un album en pleine pandémie mais surtout la disparition d’un de ses plus proches amis – Mac Miller, rappeur et producteur de Pittsburgh, mort d’une overdose en 2018.

Bruner perd non seulement un pote mais aussi l’un de ses plus proches collaborateurs. Leur plus belle session fut celle enregistrée en août 2018, un mois avant la mort de Miller, lors d’un « Tiny Desk Concert » pour la radio NPR. La genèse de ce concert est d’ailleurs tout aussi légendaire : alors que Bruner se trouvait en pleine tournée européenne, il reçoit un message de Miller lui demandant de traverser l’Atlantique pour venir jouer avec lui. Pour cette micro-session de 30 minutes, Bruner devait annuler quelques dates et rejoindre Washington DC depuis l’Europe de l’Est... ce qu’il a fait. « Il voulait se sentir à l’aise au milieu des autres. C’est pour ça qu’il voulait que je sois là, à ses côtés. »

Il suffit de les regarder jouer ensemble pour en être convaincu : les deux s’adoraient visiblement, l’harmonie est palpable aussi bien musicalement que personnellement. Mac Miller et sa gueule d’ange timide déclamant ses textes les yeux en l’air, oscillant entre le crooner à la Sinatra et l’artiste torturé, et derrière, comme un génie protecteur, comme le chat du Cheshire d’Alice, un Thundercat jovial qui balance ces dreads roses au rythme de sa basse Ibanez. « Ce fut un moment très spécial, se souvient-il. Je n’ai jamais manqué une occasion de lui dire que je l’aimais. Parce que je le pensais vraiment. »

Aujourd’hui, il a du mal à regarder cette session en vidéo : « C’est dur de se remémorer ces moments, ils peuvent être assez traumatisants. » Pour autant, Thundercat se réjouit de voir l’accueil positif que ce « Tiny Concert » a eu : « Quand je vois des photos ou des extraits de la session, ça me rend heureux. J’ai vu que quelqu’un s’était même fait tatouer ce moment où Mac dit “Thundercat au shaker !” et ça me fait sourire. Ce concert, c’est comme un album-photo, un moment que j’ai pu partager avec mon pote et que le monde entier peut voir aujourd’hui. »

La douleur de la perte, Bruner a voulu la transcender en écrivant son quatrième album, It Is What It Is, un bijou suave et cosmique mêlant les sonorités jazz, funk, hip-hop et pop, produit par Flying Lotus et qui se conçoit comme une « lettre d’amour sans fin » à son défunt ami Mac Miller. « Sortir un album est toujours une expérience intense et douloureuse, mais celui-là a véritablement changé ma vie. »

Le titre (que l’on pourrait traduire par Ainsi soit-il, ndlr) est un aveu de l’inexorable issue de l’existence mais aussi un hommage à Mac Miller, qui dit cette phrase dans What’s The Use? – l’un des morceaux enregistrés avec Bruner pour son dernier album, Swimming. Dans le morceau-titre de l’album, Bruner interpelle par un « Hey, Mac » son ancien frère de sang, qui lui répond un « Woah » isolé. « C’était tout ce que j’avais, raconte Bruner aujourd’hui. J’avais des trucs à dire à l’époque, et pourtant, chaque fois que j’écoutais ce morceau, ça me mettait dans tous mes états. Mais bon, il a fallu en passer pour là pour aller jusqu’au bout de mes adieux à Mac. »

Loin d’y puiser l’énergie nécessaire pour repartir de plus belle, Bruner l’orphelin ressort littéralement vidé – physiquement et mentalement – de la production de l’album. Il perd pied, se nourrit mal, manque de sommeil et tente de noyer sa tristesse dans l’alcool. Lui, le soleil en personne, le chat au sourire de clown devient alors méconnaissable. Or, la musique ne lui apparaît plus comme le refuge confortable vers lequel il a toujours trouvé réconfort et apaisement. « C’était comme s’il y avait eu un fantôme dans la machine, comme une mémoire musculaire. Je ne sais pas comment j’ai réussi à faire de la musique pendant cette période. C’est ma vie, et en même temps, j’avais beaucoup de choses à digérer. »

Le musicien se voit alors contraint de remettre en question son mode de vie : « Je m’étais raccroché à la bouteille pendant toutes ces années, je buvais souvent pour oublier, dans une proportion qui faisait parfois peur. J’ai vu de nombreux amis mourir devant mes yeux, s’envoler d’un coup – comme Austin ou Zane Musa (saxophoniste américain mort d’une chute en 2015, à l’âge de 36 ans, ndlr), Tim Williams (qui avait remplacé Bruner dans le groupe Suicidal Tendencies, mort en 2014, ndlr) et puis Mac. Il fallait que je regarde la réalité en face, parce que je savais très bien ce qui allait m’arriver si je continuais comme ça : j’allais disparaître, moi aussi. J’ai donc décidé de me reprendre en main. »

Stephen Lee Bruner, aka Thundercat © Wolfgang Zac

Bruner commence alors à s’occuper un peu mieux de lui-même. Première étape : arrêter de boire. « J’avais deux options : boire, ou ne pas boire, résume-t-il. Et le choix que je devais faire était devenu évident. » Il devient ensuite végan, entame une thérapie et se met au sport : pendant la pandémie, Bruner, au lieu de se renfermer sur lui-même, prend des cours de boxe et de kickboxing. « Je n’avais jamais été quelqu’un de sportif, mais c’est sans doute l’une des activités que j’ai prises le plus au sérieux, à part lire des BD et jouer de la basse. »

La musique vient enfin lui apporter le réconfort tant désiré, sous la forme d’un album : celui de Drake, Certified Lover Boy, sorti en septembre 2021. Le jour de sa sortie, Thundercat poste sur son compte Tweeter : « Il suffit parfois d’un album de Drake pour remettre les choses en place. » Si la musique du rappeur de Toronto a souvent été jugée trop « soft » par les puristes du hip-hop et les amateurs d’un rap plus viril, Thundercat, lui, se retrouve parfaitement dans cette vulnérabilité. « Drake te rappellera toujours que tu n’es pas seul... Il déverse tout son cœur et toute son âme dans sa musique, et ça s’entend. C’est pour ça qu’on se moque de lui. » En écoutant Certified Lover Boy, Thundercat reprend goût à la vie. « Cet album m’a sorti de la torpeur dans laquelle je me trouvais depuiS le traumatisme. Chaque fois que j’avais quelque chose devant les yeux, je le regardais avec des yeux de traumatisé, et c’est dur d’en sortir, émotionnellement. Mais en écoutant l’album, c’est comme si j’entendais Drake me dire : “Je sais ce que tu ressens.” Ça m’a rappelé que je n’étais pas tout seul. »

Cela fait maintenant trois ans qu’il est sobre, et cela se voit : à le regarder préparer activement sa tournée européenne, on sent que le musicien déluré de L.A. n’a rien perdu de sa verve. Mais sous ses faux airs de fanfaron, Thundercat a changé – radicalement. Reprendra-t-il l’alcool ? Il répond qu’il n’en sait rien. « Ça fait trois ans et franchement, je ne suis plus le même qu’à l’époque. Si le traumatisme est encore là, j’ai aussi appris à relativiser et à prendre les choses comme elles viennent. »

Après avoir soigné ses blessures, le félin a donc repris son activité préférée : explorer de nouveaux terrains de chasse musicaux. Et c’est justement quelques jours après la sortie du premier album de Silk Sonic – groupe formé par Bruno Mars et Anderson .Paak – que nous le retrouvons. An Evening with Silk Sonic marque certes la première collaboration entre Bruno Mars et Thundercat – notamment sur After Last Night, superbe morceau funk dans lequel on peut aussi entendre la basse d’une légende du funk, Bootsy Collins – mais ce n’est pas la première fois qu’il travaille avec .Paak : les deux se connaissent depuis plus de dix ans et ont déjà bossé ensemble sur d’autres projets comme le trio néo-funk de The Sa-Ra Creative Partners.

Quant au fait de partager le studio avec Bootsy Collins, l’un des pionniers de la basse funk dans les années 70 et qui a joué aux côtés de James Brown et de George Clinton, Bruner qualifie l’expérience de « véritable retour aux sources. » Il se souvient même avec émotion du moment où il a pu tenir dans ses mains les fameuses lunettes étoilées que « Bootzilla » Collins portait sur la pochette de son album Bootsy? Player Of the Year, sorti en 1978. « Ces lunettes sont un peu comme des reliques, pour ce qu’elles représentent dans l’histoire du funk. Ça m’a fait un bien fou de les tenir un instant dans mes mains, elles m’ont donné envie d’assumer davantage ce que je suis vraiment, de ne pas me cacher. »

Il paraît qu’un chat a neuf vies, et Thundercat semble, à 37 ans, en avoir vécues autant. Autant de vies, autant de résurrections : le revoilà maintenant, bien campé sur ses pattes, les oreilles dressées vers de nouvelles aventures. Il a enterré plus d’amis chers que la plupart des gens peuvent espérer trouver d’amitiés dans une vie. Il a posé sa patte et sa voix de velours dans le monde de la musique sans jamais perdre son âme de joueur. Aujourd’hui, pas question de se reposer sur un canapé au coin du feu : « Je suis encore en train de me découvrir, et je vais continuer à travailler sur moi pour devenir meilleur. » Décidément, ce chat du tonnerre a toujours le feu sacré.

Thundercat en concert à l’Élysée Montmartre (Paris) le 6 avril et en première partie des Red Hot Chili Peppers au Stade de France, le 8 juillet 2022.