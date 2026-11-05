Tiakola : le prince des mélodies

Figure majeure de la nouvelle génération du rap français et maître d’une « mélo » devenue sa signature, Tiakola n’a cessé d’élargir les frontières de sa musique. Quelques semaines après la sortie de WPointM, son second album solo, l’artiste regarde déjà la prochaine étape. Le 19 novembre, son répertoire prendra une autre dimension à la Philharmonie de Paris à l’occasion du concert Red Bull Symphonic. Rencontre avec un artiste dont l’œuvre est en constant mouvement.

C’est par une journée caniculaire de début juillet que nous rencontrons Tiakola . Casquette sur la tête, sourire vissé au visage, détendu, rieur, blagueur… Il ressemble exactement à l’image que l’on s’en faisait. À ce moment-là, Mélo Décalé, deuxième single de WPointM, est déjà l’un des tubes de l’été. L’album, lui, n’est pas encore sorti. Seule une poignée de proches et de journalistes a pu le découvrir en avant-première. « Globalement, il y a de bons retours. Je suis content parce que ça a été un travail de longue date », explique-t-il avec enthousiasme.

À 26 ans, celui qui s’apprête à publier son deuxième album solo ne donne pourtant pas l’impression d’être arrivé à un sommet. Son regard est déjà ailleurs. Le 19 novembre prochain, il montera sur la scène de Red Bull Symphonic à la Philharmonie de Paris. Pour l’occasion, ses morceaux seront entièrement repensés à travers des arrangements inédits, faisant dialoguer son univers avec celui de l’orchestre Lamoureux. Un exercice qui dépasse le simple changement de format : il s’agit de déconstruire des titres que le public connaît parfois par cœur pour leur offrir une nouvelle vie sur scène, une nouvelle mélodie. Ce grand écart résume assez bien l’instant qu’il traverse : alors que sa musique s’est durablement installée dans le paysage français, lui semble surtout animé par le désir de continuer à se réinventer.

Doit-on encore présenter Tiakola ? Révélé avec les 4Keus, groupe de rap issu de La Courneuve qu’il rejoint adolescent, William Mundala de son vrai nom s’est imposé en quelques années comme l’une des figures majeures de la musique francophone. Deux Accor Arena complets, un premier album, M3lo, écouté plus d’un milliard de fois et une influence qui dépasse désormais largement son propre répertoire. Celui que l’on surnomme le « prince de la mélo » a profondément marqué une génération d’artistes. Son chant, ses placements de voix et sa manière de brouiller les frontières entre rap et mélodie se retrouvent aujourd’hui jusque chez ceux qui lui ont succédé.

Quotation Les gens me connaissent à travers mon sourire, les morceaux plus légers, mais ils ne connaissent pas vraiment mes côtés sombres. Tiakola

Mais les chiffres disent moins ce qui fait sa singularité. WPointM – un titre construit à partir de ses antroponymes – deuxième album solo sorti en septembre, n’est pas seulement un nouveau disque de musicien. Il ressemble à un changement de regard, à un manifeste autobiographique. Pendant près de quatre ans, Tiakola écrit, recommence, efface, réenregistre. Certains morceaux disparaissent plusieurs mois avant de revenir sous une autre forme, où il enlève une partie de son armure. « Les gens me connaissent à travers mon sourire, les morceaux plus légers, mais ils ne connaissent pas vraiment mes côtés sombres, confie-t-il. Là, ils découvrent vraiment l’histoire de Tiakola. Ils connaissent 4Keus, ils connaissent les succès, mais pas forcément tout ce qu’il y a derrière. Je me suis beaucoup livré et il était temps. J’englobe tout : mon enfance, ma vie actuelle et mon futur. » WPointM raconte les responsabilités qui accompagnent le succès : celles d’un artiste désormais au sommet, mais aussi d’un fils qui ramène l’argent à la maison. L’album marque un tournant. Tiakola y assume une parole plus frontale sur le racisme, son identité franco-congolaise et son rapport à la France comme à la République démocratique du Congo. « Plus je prends de l’âge, plus je prends une position. L’évolution fait que j’assume davantage. »

Ce changement ne tient pas seulement aux thèmes qu’il aborde. Il transforme aussi sa manière de se raconter. Longtemps identifié comme un mélodiste hors pair, Tiakola ne se contente plus de mettre des émotions en musique : il expose désormais les siennes. Et pour raconter son histoire, il remonte naturellement à ce qui l’a façonné.

Tiakola au Château de Mauvières © Fifou

À première vue, rien ne relie Cœur de Pirate, les BB Brunes, ni les musiciens congolais Werrason et Charles Mombaya, que Tiakola cite parmi ses références musicales. Chez lui, pourtant, ces influences racontent une même histoire : celle d’un garçon de La Courneuve qui grandit entre une famille congolaise, les chaînes musicales françaises, les chants religieux du dimanche et les premiers morceaux de rap découverts à l’adolescence. « Comme je suis un passionné de musique, quand j’étais petit je restais devant la télé et j’écoutais tout. J’ai mes cultures africaines, mes cultures américaines, mais il y a aussi toute cette culture française avec laquelle j’ai grandi. Je dis souvent que cet album, c’est ma playlist Spotify », affirme-t-il en riant.

Sans frontières

Pourtant, pendant longtemps, une partie de l’industrie française a demandé aux artistes issus des diasporas de choisir leur camp : rap ou chanson, Afrique ou France, héritage ou modernité. Pour Tiakola, ces frontières semblent n’avoir jamais existé. « J’ai fait mon école R’n’B, mon école rap, mon école afro. Je suis quelqu’un de très hybride. Je ne peux pas rester sur une seule couleur musicale. »

Ses morceaux racontent moins un mélange de styles qu’une manière d’habiter plusieurs cultures sans avoir à les hiérarchiser. Chez lui, les influences ne se juxtaposent pas : elles se fondent les unes dans les autres jusqu’à devenir indissociables.

Tiakola, le prince de la mélo © Fifou Quotation Je n’oublie jamais que je suis congolais, que je porte les racines de mes parents. Mais j’ai grandi ici, je rappe en français. J’aime justement ce mélange entre cette culture congolaise et tout ce que j’ai appris en France. Pour moi, c’est ce qui fait ma personnalité. Tiakola

Comme beaucoup d’enfants de la diaspora congolaise, le petit William grandit entre plusieurs univers. À la maison résonnent les chants gospel de Charles Mombaya, les classiques de JB Mpiana, Werrason et Koffi Olomidé. Cette bande-son accompagne les repas de famille, les trajets en voiture et les célébrations. Bien avant de mettre un pied à Kinshasa pour la première fois en 2021, le Congo fait déjà partie de son quotidien. Avec WPointM, cette part de lui occupe donc le devant de la scène. Les paroles en lingala côtoient un duo avec Zaïko Langa Langa, groupe fondateur de la rumba congolaise moderne. Quant à Caméléon, dont le clip a été tourné à Kinshasa, il prend la forme d’une déclaration d’amour à sa double culture, multipliant les clins d’œil aux grandes images de la musique congolaise.

« Tout ça fait partie aussi de mon enfance, affirme le musicien. J’ai réussi à garder cet héritage tout en restant le rappeur que je suis devenu en France. Je n’oublie jamais que je suis congolais, que je porte les racines de mes parents. Mais j’ai grandi ici, je rappe en français. J’aime justement ce mélange entre cette culture congolaise et tout ce que j’ai appris en France. C’est ce qui fait ma personnalité. »

Tiakola, entre rap français et influences congolaises © Fifou

En assumant pleinement ses propres héritages, Tiakola est devenu, presque malgré lui, une référence pour d’autres. À son tour, il prend conscience de celui qu’il est en train de construire. Longtemps, il ne s’est jamais vraiment interrogé sur la place qu’il occupait dans le paysage musical français. Désormais, il prend conscience que son parcours représente bien davantage qu’une succession de succès : il ouvre aussi un horizon à une génération de jeunes artistes qui se reconnaissent dans sa liberté musicale et son identité assumée.

« Avant, je ne m’en rendais pas compte, affirme Tiakola en riant. Aujourd’hui, je commence à accepter cette responsabilité. Quand je fais un album comme celui-là, je me rends compte que ça représente quelque chose. Je me dis qu’il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde peut manger à la même table. C’est aussi pour ça que j’ai réussi à rassembler autant de monde autour de cet album. »

Tiakola se prépare pour Red Bull Symphonic © Fifou Quotation Quand je fais un album comme celui-là, je me rends compte que ça représente quelque chose. Je me dis qu’il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde peut manger à la même table. Tiakola

Cette vision irrigue WPointM. Les invités ne sont pas là pour additionner les têtes d’affiche ou multiplier les coups d’éclat. Chacun incarne une facette de son univers musical. Jorja Smith ? Un souvenir d’enfance. « C’est grâce à mes sœurs que je l’ai découverte. Si tu entres dans leur chambre, tu l’entends », sourit « Tiako ». Rema ? « Je le vois un peu comme mon double, mais au Nigeria. » Niro ? « C’est quelqu’un qui m’a énormément touché à travers sa musique. » Quant à Theodora, sa présence s’est imposée comme une évidence : « C’est venu naturellement, elle est trop forte. Il y a une admiration musicale commune. Et ça me tenait à cœur de faire un feat avec une voix féminine française. »

Quotation Petit à petit, avec les pianistes, les guitaristes, j’ai compris que mes morceaux pouvaient vivre autrement. Tiakola

Variation évolutive

À écouter Tiakola parler de musique, une chose frappe rapidement : il ne dissocie jamais l’écriture, la production ou la scène. Pour lui, un morceau ne s’arrête pas le jour où il est mis en ligne. Il continue de vivre. Il se transforme au fil des concerts, des rencontres et des musiciens qui l’accompagnent.

Souverain et détendu © Fifou

Le M3lo World Tour, qui le conduit jusqu’à deux Accor Arena complets au printemps 2025, en est la meilleure illustration. Sa discographie y est prolongée, réarrangée, parfois entièrement repensée. La scénographie prend autant d’importance que les chansons elles-mêmes.

Red Bull Symphonic pousse cette logique encore plus loin. Accompagné d’un orchestre, Tiakola promet, une nouvelle fois, de « surprendre ». Pour cela, il s’est de nouveau lié à Gaetan Judd, directeur musical de sa tournée M3lo World Tour. Depuis plusieurs mois, les deux hommes préparent ensemble le concert du 19 novembre. « Tout se joue dans les petits détails. Il ne s’agit pas de faire du spectacle pour faire du spectacle, décrit Gaetan Judd. Il s’agit de trouver les bonnes touches, les bons moments. Il est très attentif aux détails. Il entend des choses que, parfois, moi-même je n’entends pas tout de suite. »

Quotation Red Bull Symphonic pousse cette logique encore plus loin. Accompagné d’un orchestre, Tiakola promet, une nouvelle fois, de « surprendre ». Gaetan Judd, directeur musical de M3lo World Tour

Longtemps pourtant, Tiakola ne considérait pas le live comme un terrain de création. « Au début, je venais du rap : tu montes sur scène, tu fais ton show, tu repars », raconte ce dernier. Les tournées vont progressivement changer sa manière de penser la musique. « Petit à petit, avec les pianistes, les guitaristes, j’ai compris que mes morceaux pouvaient vivre autrement. Aujourd’hui, je vois le live d’une manière beaucoup plus large. Les gens me demandent encore certaines versions de Coucher de soleil ! Il y a des chansons qui grandissent grâce aux guitares, au piano, à l’orchestre. »

Lorsqu’on évoque le Red Bull Symphonic, il ne répond pas en termes de scénographie ni de performance. Il parle d’abord d’émotion. « J’aime l’idée de faire redécouvrir mes morceaux autrement que dans leur version Spotify. Il y a quelque chose de très fort émotionnellement quand tu joues un morceau avec de vrais instruments. »

Tiakola en manteau de fourrure au Château de Mauvières © Fifou

Le défi, selon Gaetan Judd, n’est pas de transformer Tiakola en artiste symphonique, mais de faire dialoguer deux langages musicaux sans que l’un n’efface l’autre : « On veut que ce soit une vraie rencontre entre les deux univers. On veut garder la couleur de Tiakola. Il y a des morceaux où, dès que j’entends les arrangements, je me dis : “Avec des violons, ça va être incroyable.” »

Au fond, Red Bull Symphonic n’est pas un nouveau départ. C’est l’aboutissement d’une manière de penser la musique. Chez Tiakola, une chanson n’est jamais figée. Elle continue de s’écrire au contact des musiciens, de la scène et du public. En ce début de mois de juillet, WPointM n’est pas encore sorti. Lui pense déjà à la manière dont ces morceaux vivront sur scène en novembre : « En tout cas j’ai envie que, quand les gens sortent de la salle, ils se disent : “C’était un moment inoubliable.” C’est ça, mon objectif. »

Red Bull Symphonic

Après une première édition devenue culte, Red Bull Symphonic s’apprête à écrire un nouveau chapitre en France. L’an dernier, Tayc faisait salle comble devant un public incandescent pour un concert hors du commun, où son répertoire prenait une dimension spectaculaire grâce à la puissance d’un orchestre symphonique. Une création unique, saluée pour son ambition artistique, qui a continué de faire parler d’elle bien au-delà de la scène avec une diffusion exceptionnelle dans les cinémas MK2.

Aujourd’hui, Red Bull renouvelle l’expérience avec une nouvelle création originale. Le 19 novembre 2026, à la Philharmonie de Paris, dans la grande salle Pierre Boulez qui fait rêver de nombreux artistes, Tiakola investira la scène pour un spectacle entièrement réinventé, pensé exclusivement pour Red Bull Symphonic. L’acoustique exceptionnelle et l’architecture mythique dessinée par Jean Nouvel viendront soutenir la proposition de l’artiste devenu iconique.

En collaboration avec l’orchestre Lamoureux, l’artiste offrira une relecture inédite de son univers à travers de nouveaux arrangements, une direction musicale sur mesure et une mise en scène conçue comme une expérience totale. Une seule date, une seule représentation : un rendez-vous où le rap et la mélo de Tiakola se réinventent le temps d’une soirée.

Red Bull Symphonic, le 19 novembre 2026, à la Philharmonie de Paris, 221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris.

Écouter WPointM, Atlantic Records France/M3lo World, nouvel album de Tiakola.

Crédits

Styliste : Djibril Coly

Make-up artist : Kenya Vallet

Coiffeur : Joris Ebong

Production : Le Salon Studio