Tifany Huot-Marchand : projection

Victime d’un grave accident en octobre 2022, à la Dutch Open à Heerenveen aux Pays-Bas, dans le cadre d’une sélection pour la Coupe du monde, Tifany Huot-Marchand , spécialiste de short- track (patinage de vitesse sur piste courte), championne de France et vice-championne du monde, annonce devoir renoncer à la compétition à cause d’une fracture des cervicales, endommageant sa moelle épinière. Si grâce à son travail et sa détermination inégalables, Tifany arrive à marcher seulement dix jours après son opération, il lui faudra plusieurs mois de rééducation pour courir de nouveau. Une réjouissance précoce pour celle qui était promise à une grande carrière sportive et qui pensait pouvoir un jour rechausser ses patins. En juin 2023, Tifany doit revoir ses priorités et annonce sur ses réseaux sociaux qu’elle ne pourra plus faire de compétition : « Je me suis battue tous les jours. J’y ai cru. Fort. Comme personne ne peut l’imaginer. Et aujourd’hui, on refuse que je m’aligne de nouveau en compétition. Ma moelle épinière est trop fragile. »