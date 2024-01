Tom Pidcock est prêt à affronter ses héros

Tom Pidcock n'est pas sur son vélo. C'est curieux, car depuis 18 ans, depuis qu'il a enfourché son premier deux-roues avec ses petites jambes, il n'en est presque jamais descendu. La faute à son père, coureur cycliste, qui l'a fait rouler sur les sentiers autour du vélodrome de Herne Hill, dans le sud-est de Londres. La faute à son ambition, qui, à l'âge de 10 ans, l'a poussé à vouloir devenir cycliste professionnel. On pourrait aussi blâmer sa mère, qui attachait les pieds du petit Tom à ses pédales pour l'aider à rouler. Près de vingt ans plus tard, à l'approche de sa première saison en tant que cycliste professionnel senior avec les INEOS Grenadiers, Pidcock est plus que jamais attaché à son vélo. Mais pas aujourd'hui.

"C'était biblique ce matin", dit-il, assis à la table de sa maison de course temporaire en Belgique, en faisant référence à l'averse du début de journée. "Mais ça va mieux maintenant. Je viens de faire les courses". Si cela semble incroyablement ordinaire pour l'un des plus brillants espoirs du cyclisme de la planète, cela ne devrait pas l'être, car Pidcock est originaire du Yorkshire - cette partie du nord de l'Angleterre si fièrement terre-à-terre qu'elle en est presque souterraine. Le cyclisme sur les dures collines des Yorkshire Dales et des mornes North York Moors développe la force, la robustesse et la résistance aux conditions météorologiques difficiles. Ce qui manque au Yorkshire en termes d'échelle alpine, il le compense en termes de relief - un territoire qui n'est pas sans rappeler les terres clairsemées situées au-delà de la base belge de Pidcock, où les routes faites de pavés et les foules du dimanche pour les courses de cyclocross font partie de l'histoire locale.

À l'heure où nous parlons, peu après 16 heures, un mercredi de décembre, il fait presque nuit et il fait un froid hivernal. On pardonnera même aux professionnels les plus endurants de ne pas vouloir rouler sous son emprise pendant cinq, six, sept heures... mais seulement si leur programme d'entraînement leur accorde un peu de répit. Car ce sont les kilomètres sombres qui alimentent les couleurs chatoyantes des classiques de printemps et du peloton d'été.

"Oui, il y a des jours où rien ne va, rien de tout cela n'est agréable et vous n'avez pas envie de le faire", réfléchit Pidcock, en jetant un regard à travers une fenêtre dans la pénombre qui s'installe. "Mais cela fait partie du travail. Il faut apprendre à gérer ses émotions et presque essayer de ne pas en avoir. Il suffit de faire son travail. Et peu importe si ce n'est pas votre meilleure course ou vos meilleurs efforts, ou quoi que ce soit d'autre. Si vous les faites, c'est ce qui compte".

Pidcock (numéro 61) lors de la Coupe du Monde de Cyclocross à Hoogerheide © Twila Federica Muzzi

Il parle avec la sagesse d'un vétéran. Pourtant, Pidcock - 170 cm et 58 kg - n'a que 21 ans et envisage sa première année sur le circuit professionnel de course sur route. Le visage d'un poupon et l'air jeune, il porte néanmoins l'ombre de l'effort derrière le sourire, né de presque deux décennies de cyclisme , dont 11 de course.

Ces années et ces kilomètres lui ont permis d'obtenir des résultats, d'améliorer son statut et de se rapprocher de l'élite. Parmi les faits marquants, on peut citer une victoire dominante sur le Giro d'Italie de l'année dernière en moins de 23 ans et deux titres mondiaux en cyclocross - le cousin plus boueux et plus intense de la course sur route. Une myriade d'autres victoires dans ces deux disciplines, ainsi qu'en VTT - y compris le statut de champion du monde E-MTB - et en cyclisme sur piste, jonchent le CV de Pidcock comme des confettis

La suite est alléchante. "Je suis super excité", dit-il, en parlant avec une animation soudaine de la perspective d'une saison 2021 qui comprendra des compétitions de VTT de haut niveau et peut-être la participation à la Vuelta en Espagne - l'équivalent espagnol du Tour de France - pour l'équipe Ineos Grenadiers. "Il y a longtemps que je n'ai pas été aussi enthousiaste à propos de quelque chose.

Peu de coureurs parviennent à être engagés par ce qui est probablement la meilleure équipe du circuit professionnel - l'ancienne équipe Sky, qui abrite les géants britanniques du Tour de France : Bradley Wiggins, Chris Froome et Geraint Thomas - tout en étant considérés comme un futur athlète olympique en VTT cross-country. Autrefois, on attendait d'un cycliste qu'il se spécialise dans une discipline donnée au moment où il devenait professionnel, puis qu'il trouve sa voie en tant que grimpeur, sprinteur ou as des "classiques" d'un jour.

Pidcock a cependant des options, un peu dans le moule du Néerlandais Mathieu van der Poel ou du Belge Wout van Aert, deux grands talents sur route âgés d'une vingtaine d'années, qui gagnent également au plus haut niveau de la compétition tout-terrain.

Pidcock, van der Poel et van Aert lors de la coupe du monde de cyclo-cross © Twila Federica Muzzi

Tom pourrait être un cycliste unique... du genre de ceux que nous n'avons jamais vus auparavant. Kurt Bogaerts, entraîneur de Tom Pidcock

Le Britannique ne semble pas impressionné par l'ampleur du défi, ni éclipsé par l'éminence des vainqueurs du Grand Tour dans son équipe, tels que Geraint Thomas et Egan Bernal. Pidcock se sent tout simplement prêt : "C'est un jeu de longue haleine, je m'y attendais depuis un moment. Beaucoup d'autres jeunes gens réussissent très bien [il cite van der Poel, van Aert et le Français Julian Alaphilippe], c'est donc tout à fait normal de nos jours. Les gens disent que je suis un bon cycliste, mais attendre d'avoir 21 ans [pour courir en tant que professionnel senior], c'est presque trop long maintenant. En toute honnêteté, je n'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de chemin".

Même la perspective d'un Grand Tour de trois semaines, considéré par certains comme plus difficile, bien que moins prestigieux, que le Tour de France, n'effraie pas Pidcock. "Le plus important pour un Grand Tour n'est pas de s'y préparer directement", explique-t-il. "Il s'agit plutôt d'être en mode entraînement complet. Lorsque vous pouvez ressentir votre progression et que vous pouvez voir votre corps travailler efficacement, c'est ce dont vous avez besoin. Si je suis dans cet état, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Je récupère très vite. Évidemment, c'est long, mais si je fais tout ce qu'il faut, je pense que je peux être performant pendant trois semaines.

Une telle approche n'est pas rare chez les compétiteurs d'élite. C'est le résultat de succès répétés et d'une profonde confiance en eux-mêmes. Mais dans le cas de Pidcock, il y a peut-être quelque chose de plus. "Il pourrait être un cycliste unique qui fait quelque chose qui n'a jamais été fait - peut-être même un type de cycliste que nous n'avons jamais vu auparavant", déclare Kurt Bogaerts, l'entraîneur de Pidcock ces trois dernières années au sein de l'équipe Trinity Racing qui a été créée pour faire progresser sa carrière junior. "Il a des capacités tellement élevées, il est tellement diversifié. Dans un environnement approprié, il a raison d'avoir de grands rêves".

Portrait de Tom Pidcock © Twila Federica Muzzi

Faire du vélo, c'est comme un troisième bras. Cela vient naturellement Tom Pidcock. Tom Pidcock

Bogaerts est un entraîneur très respecté et un directeur sportif d'équipe professionnelle, qui a apporté son expertise à des légendes telles que l'Irlandais Sean Kelly, ainsi qu'à des jeunes pousses comme le sprinter Sam Bennett. "Il [Pidcock] est un cycliste de la nouvelle génération, très bon à un jeune âge", déclare Bogaerts. "Ce qui rend Tom si bon, c'est qu'il est un athlète plus qu'un cycliste. Il peut très bien courir. Il peut rouler dans n'importe quelle discipline. Si vous allez skier avec lui, c'est aussi un bon skieur. Il a clairement une bonne génétique et en plus, il peut gérer la charge de travail. Il a naturellement un bon style de vie, de sorte que ce qui est difficile pour certains est tout à fait normal pour lui".

La réponse de Pidcock à ce genre de louanges est simplement de se rappeler son enfance passée à vélo, y compris pour aller à l'école et en revenir tous les jours. "Faire du vélo, c'est comme un troisième bras", dit-il. "Cela vient naturellement. Je pense que cela facilite le passage d'une discipline à l'autre. Ce qui compte, c'est de rouler vite et pas tellement les aspects techniques. C'est tout simplement ce que je fais".