Trueno : "Le rap, c'est un art de vivre et de survivre"

Je me suis rendu compte que j’étais la voix d'une communauté, quand celle-ci me l’a fait remarquer. À la sortie de mon premier album, Atrevido (2021), j’ai appris que mon quartier se mobilisait grâce aux paroles de mes chansons, j'ai compris que les jeunes me prenaient comme modèle, qu’ils suivaient mes traces et j’ai pris conscience de l’impact de mes textes. Du coup, je veux donner le bon exemple, parler de mon vécu, dénoncer ce que je considère comme des injustices tout en rendant hommage à toutes les choses positives et dignes d'intérêt. Je parle beaucoup des injustices et des abus rampants en Amérique latine et plus particulièrement en Argentine. J’essaie de thématiser tout ça et de dire ce que j’ai à dire à ceux qui sont prêts à me suivre. Me sentir accompagné par cette génération, c’est quelque chose qui me remplit de fierté et de gratitude. On fait ce voyage ensemble et je sais que ça va porter ses fruits. On ne changera peut-être pas le monde, mais on va bien le secouer.