Velouria « Viki » : L’esport de demain

, qui promeut la diversité dans l’industrie du jeu vidéo, en fait partie et fonde un incubateur esport en 2019. Le but : déceler les talents de la scène française et européenne, et leur offrir un accompagnement pour les aider à se faire une place dans ce milieu très masculin. Velouria « Viki », 23 ans, fait partie de la sélection de 2021. Joueuse de League of Legends depuis ses 17 ans, elle a atteint les plus hauts rangs du jeu et rêve de trophées. Le déclic n’a pourtant pas été immédiat :

« Quand j’ai commencé, je ne voyais pas de femmes dans les équipes. Ça m’a donné l’impression qu’on n’avait pas notre place, que ce n’était pas possible de jouer à haut niveau avec les hommes. » Heureuse- ment, des projets comme l’incubateur permettent de faire des progrès. « L’incubateur me fait vivre toutes sortes d’expériences nouvelles : coaching personnalisé, accompagnement média, rencontres avec des professionnels... Ces expériences ont un impact très positif sur ma confiance en moi en jeu et aussi en- dehors », déclare Velouria.

