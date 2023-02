Vicky R : stay focus

Au moment où j’ai rencontré Vicky R , de son vrai Victoria Rousselot Azizet Désirée, pour la première fois, elle avait déjà explosé sur les plateformes de streaming avec son titre Ahoo, aux côtés des figures féminines du moment de la nouvelle scène française : Bianca Costa, Chilla, Davinhor et Le Juiice. C’était en octobre 2021, le morceau passait sur toutes les radios hip-hop et les chauffeurs de taxi s’ambiançaient dessus à l’aube de nos lendemains de soirée. Enfin une reconnaissance à l’échelle nationale pour cette jeune artiste venue du Gabon et issue d’une famille de militaires.

La fille du Général Rizogo-Rousselot, n’a eu de cesse de se battre pour vivre de son art après avoir découvert le beatmaking grâce à un de ses cousins producteurs, dans un studio de musique à Lille, alors qu’elle n’avait que onze ans. Grâce à lui, elle trouve ce qui deviendra le moteur de sa vie : faire du son. Victoria commence à s’entraîner sans relâche et à composer des instrus rap avec FL Studio 7, son premier logiciel de création musical.

Été 2010. Victoria a 14 ans et n’est pas retournée à Libreville (Gabon) depuis deux ans. Elle y remet les pieds le 17 août, jour anniversaire de l’indépendance du pays, équivalent de notre 14 juillet.

Dire qu’on fait du rap féminin, c’est très réducteur. Vicky R

Partout en ville, c'est la fête, ça défile et on peut entendre des concerts à chaque recoin de rue. Il y a même des cortèges du carnaval de Rio. Improbable. De nombreux artistes sont invité·e·s par Léa Dabany, considérée comme le plug des années 2000. Cette icône de la vie culturelle gabonaise connaît tout le monde, ici et ailleurs – Beyoncé, Ja Rule, Jermaine Jackson, etc. – et aussi la mère de celle qui deviendra Vicky R, car toutes les deux font partie du comité d’organisation des festivités du cinquantenaire de l’indépendance, célébré cet été-là. Une aubaine pour la beatmaker en devenir. Vicky R me décrit le genre de situation qu’on ne voit que dans les films : « De temps en temps, j’allais au QG des artistes booké·e·s pour l’événement, jusqu’au moment où ma mère me présente Léa, à qui, elle expliquait quelques minutes auparavant que je faisais de la musique. Là, Léa appelle un membre de l’équipe de Sean Paul, qui en appelle un autre et ainsi de suite, jusqu’à avoir Sean au téléphone. » Deux jours après, elle se retrouve en studio avec l’équipe de la star jamaïcaine qui souhaite acquérir des instrus de Vicky. Mais les modalités du contrat (ça sent l’embrouille) et la multiplication des interlocuteurs conduiront ses parents à stopper le projet, qui aurait pu être un tremplin exceptionnel pour s’insérer dans l’industrie. Victoria n’en démordra pas et continuera à composer pour prouver à son père, qui en doute, que cela est plus qu’un simple passe-temps.

Vicky R a entrepris sa carrière artistique avec calme et sérénité © Chris Saunders

Non... mais oui

À l’âge de 11 ans, son père décide de l’envoyer en France pour sa scolarité – qu’elle mettra volontairement de côté dès la fin du lycée. Son kiffe c’est composer et Vicky aspire à devenir une artiste indépendante.

Pour comprendre les choix de Victoria, il faut s’attarder sur la relation très pudique qu’elle entretient avec son père. Premièrement, parce qu’elle est la benjamine de sa fratrie, deuxièmement parce qu’elle porte le nom de sa grand-mère paternelle et, pour finir, parce que toutes les femmes de sa famille ont fait des études brillantes. En résumé, le général attend beaucoup de sa part. Vicky R développe : « Mon père a toujours été dur avec nous, dans le sens où, quand on se marie, il faut qu’on ait un excellent bagage intellectuel. C’est une vision très archaïque qui existe encore en Afrique. » En effet, pour le général, la réussite n’existe que par le biais des études supérieures et du mariage. Le problème est que Vicky ne souhaite pas suivre cette voie.

La condition pour que Victoria puisse continuer son « activité extra-scolaire » est établie sous forme de contrat verbal : « Il m’a laissée faire car c’était ma passion, mais c’était toujours l’école avant tout, il faut que ça suive... “C’est ce qui fera de toi une grande personne”. Il me répétait ça souvent et ça m’a conditionnée. » À cela s’ajoute la mort de sa mère – alors qu’elle est au collège – qui aura pour effet de renforcer la dureté de son père. Victoria décide de jongler entre sa scolarité et sa vie de musicienne : « Ma première tournée, je l’ai faite sous le nom de Vicky quand j’étais en 3e, donc on calait les concerts le week-end. » Elle enchaîne plus d’une quinzaine de dates dans toute la France (Paris, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Montpellier...) et devient Vicky R.

Au lycée, elle met de côté son art pour se consacrer à son baccalauréat et obtiendra, trois ans après, une licence en communication, la dernière étape avant de dire « au revoir les études », et de se lancer à plein temps dans la musique. Son paternel lui en laissera-t-il la possibilité ?

Quand Vicky R commence à gagner de l’argent grâce à sa musique, son père remarque le caractère sérieux de sa passion, qu’il pourrait peut-être, un jour, considérer comme un véritable travail.

C’est important de se questionner et de se mettre à la place de l’auditeur. Vicky R

« Mais soyons honnête, il était aussi ravi que partagé sur la question. Mon père était fier que des personnes viennent lui dire :“J’ai vu ta fille elle fait ceci, cela !”, même si dans l’imaginaire collectif au Gabon, être artiste, c’est un truc de bandits. Pour beaucoup de parents, ça cache quelque chose, comme si on ne pouvait pas en vivre. »

Heureusement pour la rappeuse, le général Rizogo-Rousselot, qui a assisté au tournage Reines, pour l’amour du Rap (documentaire diffusé sur Canal+ qui met en valeur la place des femmes dans le rap et leurs expériences vécues), sorti en octobre 2021, prend conscience de sa réussite et lui octroie un moment de répit concernant l’obtention d’un master. Cela ne durera qu’un an.

Après avoir tenu tête à son père, Victoria émet l’hypothèse de se réinscrire à l’école : « Je vais très probablement reprendre mes études pour faire un master, parce qu’il me le demande et parce que j’estime le lui devoir. J’ai le sentiment que c’est la moindre des choses finalement. Mon père a fait tellement pour moi, même si je n’en ai pas spécialement envie ou besoin pour réussir ma vie, car j’ai de l’expérience. »

Dans le booth

En juin 2021, Vicky R, qui a grandi en écoutant Fat Joe, Booba, Pierre Akendengué et Zaho, sort son premier EP, RHC (Rap Haute Couture), qui suscite l’intérêt des maisons de disques et des programmateurs de festivals. Elle tournera tout l’été 2022, avant que les marques Jordan et Snipes ne l’intègrent à leurs talents du concours de rap et beatmaking « Snipes Soundbooth ». Elle participe également à l’émission référence Planète Rap, de la radio Skyrock, puis au Rap Jeu, de la chaîne YouTube Red Bull Binks.

Dans cette effervescence, la rappeuse trouve néanmoins le moyen de passer une quinzaine de jours, en septembre de la même année, aux Red Bull Music Studios Paris afin d’écrire son premier album, Système. Une expérience « complètement folle » : « Être en studio tous les jours, ce sont des moments qui font vivre et qui inspirent. » En s’entourant de sa chosen family (nommée Le Cercle), tout en répondant aux appels téléphoniques de son père, qui oui, se demande encore si elle va finir par faire son master. Elle y produit plus de la moitié de son album prévu pour se réchauffer pendant l’hiver, ainsi que des exclusivités à venir avec des chansons « solaires qui revivifient et détendent l’atmosphère » sur une vibe rap, très ego trip.

Vicky dans l’objectif du Sud-Africain Chris Saunders, au Silencio des Prés © Chris Saunders

Chaque moment passé au studio est un instant créatif, hors norme, familial et sincère. Quinze jours de travail intensif au cours desquels sont passés Chilla, le producteur Ever Mihigo (Aya Nakamura, Kalash, Lala &ce), la journaliste rap Ouafae Mameche, et son mentor Georyann Mamfoumbi du département hip-hop chez Capitol Music France... soit pour la conseiller, soit pour l’interviewer. Que du beau monde. Lorsque Vicky a un objectif en tête, on peut être sûr qu’elle s’y tiendra, tant qu’elle n’aura pas atteint la perfection. Probablement parce qu’elle sait qu’en privilégiant le rap aux études supérieures et à une carrière plus conventionnelle, c’est le seul moyen d’acquérir la reconnaissance de son père.

Son Cercle

Résolue et audacieuse, c’est avec son Cercle, qu’elle écrit Système, qui regorge de « sonorités sur lesquelles on ne [l]’attend pas » aux thématiques musclées. Pour Vicky R, la musique est un exutoire qui se partage, comme elle aime me le rappeler : « Tu étais là au studio, tu as vu comment je travaille, je suis assez ouverte d’esprit et j’aime apprendre. Je ne me censure pas pour demander l’avis d’autrui, c’est important de ne pas se buter, se questionner et se mettre à la place de l’auditeur. » Si vous n’êtes pas encore familier de ce collectif, Cercle, sachez qu’il s’agit d’un ensemble de personnes partageant une passion commune pour l’art et la musique, aux ambitions toujours plus grandes les unes que les autres, avec, pour objectif, d’ancrer leurs rêves dans leur réalité.

Être en studio tous les jours, ce sont des moments qui font vivre et qui inspirent. Vicky R

Pour la musicienne, c’est surtout « un moyen de puiser le meilleur de nous-mêmes, tout en connectant les gens entre eux. À l’origine on est une bande de potes issue de la diaspora africaine qui se poussaient naturellement vers le haut et en discutant, on s’est dit qu’il fallait le faire sérieusement ».

Si le projet de Vicky R était le point de départ du Cercle, aujourd’hui c’est plus grand que ça, il s’agit de toutes les personnes qui gravitent autour d’elle et qui croient en sa proposition. L’approche collective dans sa création musicale est, par conséquent, fondamentale et l’incite à ne jamais rester dans sa zone de confort, et ainsi, continuer à évoluer. Elle m’explique : « Être en groupe, ça crée un certain dynamisme et augmente notre motivation. Ce qui est beau et intéressant, c’est le transfert d’énergies. Je ne conçois pas le studio seule, même si parfois j’en ai besoin pour écrire des morceaux comme Le temps (part. 2), c’est un piano-voix pour lequel j’avais besoin d’être concentrée, alors j’ai dû aller chercher au fond de moi des émotions que j’avais enfouies. » Une mise à nu où elle se livre explicitement sur la mort de sa mère. Un sujet délicat, qu’elle aura mis plusieurs années à incarner en musique.

Vicky R a su tracer sa route et s’imposer sur la scène du rap français © Chris Saunders

Comme un film

Avec son titre Motif, produit par Ever, c’est aussi l’occasion pour Vicky R d’aborder un sujet qui lui tient à cœur : la toxicité. Selon l’artiste, il s’agit de « toutes les mauvaises choses dans lesquelles tu peux aller puiser de l’inspiration ». Est-ce que c’est une bonne source ? À discuter. Mais « l’album sort cet hiver, c’est donc le moment idéal pour faire le point sur nos sentiments ». Son souhait ? Que son public ressente les choses de façon décuplée. « Quand tu prends un son comme Motif, il y a de l’interprétation, de l’émotion, tu entres en phase avec [moi] », me dit-elle. De la même manière, elle est en symbiose avec Justin Timberlake lorsqu’elle écoute Cry Me A River : « C’est un morceau hyper toxique, surtout quand tu prends le contexte dans lequel il a été écrit (le titre produit par Timbaland raconte la rupture entre le chanteur R’n’B et sa compagne de l’époque, Britney Spears, ndlr). » Vicky R veut rester authentique, pour inscrire sa musique dans une perspective intemporelle.

Le transfert d’énergies, dans un groupe, c’est beau. Vicky R

Quant à F*ck le Rap Féminin (FRF) qui a failli être l’introduction de Système, il appelle à la fin des distinctions dans le rap. Une manière pour Vicky R de répondre à cette problématique sur laquelle elle ne souhaite plus s’exprimer dans le futur : « Dorénavant, j’enverrai les gens écouter FRF qui se veut très explicite. Il y a quelque chose de très réducteur, quand on entend une personne dire qu’on fait du rap féminin. » Malgré tout, l’artiste reste positive et espère, avec ce titre, ajouter sa pierre à l’édifice et faire prendre conscience à son public des évolutions encore à mener dans son industrie.

Par ailleurs, la rappeuse au regard qui ne trompe pas me raconte : « J’essaie d’être détachée, car si j’en dis trop et qu’on devine que ça vient de mon expérience, on pourrait l’utiliser contre moi. Je suis un peu parano (rires). Non, je plaisante c’est un moyen de me protéger. » La recette de Vicky R consiste donc à rester dans le vrai en ajoutant des éléments universels de fiction pour permettre à tous de s’identifier, car « quand tu es artiste, il faut aussi avoir la faculté de faire du storytelling ; après tout, une chanson, c’est comme un film. C’est quelque chose que je veux développer sur du long terme ». Démêler le faux du vrai n’est pas nécessaire pour apprécier l’œuvre de l’artiste quand syncrétisme il y a.

Avec le Système de Vicky R, nous sommes les témoins d’une progression lente mais euphorisante où la mélancolie et la tristesse sont au service de l’allégresse. La rappeuse vacille entre des musicalités qui viennent du Gabon, de la trap et du R’n’B tout en prouvant qu’elle sait aussi chanter. De quoi passer un hiver solaire !