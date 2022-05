Cap sur les îles désertes : l’aventure en kayak à Zanzibar

Un boutre a le don d’être dangereusement discret. Rapides, gracieux et silencieux, ces traditionnels voiliers arabes ont le don de vous surprendre – surtout si vous êtes dans un petit kayak pagayant à plein régime entre deux îles au large de la pointe sud de Zanzibar . Ils vous effleurent de manière si soudaine qu’ils provoquent un frisson comparable à celui que provoque l’apparition d’une bête sauvage.

Figés par cette apparition, mon partenaire de kayak et moi tentons de reprendre nos esprits. Pas facile avec le soleil matinal dans le dos, nos genoux noyés dans une eau chaude, le goût de la crème solaire sur les lèvres et une destination qui n’est encore qu’un point à l’horizon. Nous nous encourageons en criant : « Accepte ton lot, fais le dos rond et avance ! » Bienvenue dans notre excursion en kayak. Un circuit d’îles de trois jours avec camping sauvage.

Nick Haan a imaginé ce voyage. Ce Californien, installé en Afrique de l’Est depuis trente ans, s’adonne aux plaisirs du kayak sur les Grands Lacs quand il ne travaille pas avec des communautés rurales. Le swahili n’a plus de secrets pour lui ni la guitare, surtout après quelques whiskies près d’un feu de camp.

Vue depuis le camp du jour 2 © Matt Sterne

Il y a quinze ans, Haan se rend à Zanzibar en quête du site idéal pour des excursions en kayak, muni d’une liste de critères précis : être éloigné des zones touristiques (comme Stone Town l’île principale de Zanzibar, Unguja, ou Paje, haut lieu du kitesurf), une vue sur le coucher du soleil et sur une plage et à une distance raisonnable de l’aéroport. Plus d’une décennie plus tard, il met sur pied The Hideout, un camp situé à proximité de Unguja Ukuu, première colonie de Zanzibar, comprenant des tentes pour dix hôtes, une salle à manger commune au toit de chaume et une petite plage privée.

Éblouis par la lumière, nous pagayons inlassablement avec l’impression par moment d’être seuls avec la mer et le ciel. Matt Sterne, écrivain voyageur

Le port naturel de la baie en fait un lieu idéal. Les premiers colons s’y sont installés pour la même raison : « Le vent et les vagues sont modérés et la topographie variée. Îles, mangroves, récifs coralliens et bancs de sable, m’explique Nick. Le parfait terrain de jeu du kayakiste. » C’est aussi la plus grande réserve marine de Zanzibar. L’installation de grands hôtels est interdite, nul risque donc d’y croiser les hordes de touristes d’autant plus que boutiques de souvenirs et bars à cocktail y sont absents.

« Nous visitons trois des dix îles de la baie, explique Nick la veille de l’expédition, en tenant compte du vent et des marées, qui ont la particularité d’être fortes. » Nous le constatons un peu plus tôt dans la journée. Après la marée haute, l’eau se retire à une vitesse folle, comme une nappe que l’on retirerait d’un geste vif.

L’une des cinq tentes doubles du Hideout © Matt Sterne L’experte en poulpe locale © Matt Sterne

Le premier jour, nous mettons le cap sur l’île de Niamembe. Durant les deux premières heures, nous nous habituons à maintenir le kayak en équilibre. Pour déjeuner, nous faisons halte sur une plage où une autochtone retourne une pieuvre comme une vieille chaussette. Puis, nous voilà repartis pour deux autres heures de pagaie, direction la petite île densément boisée de Pungume, où un pêcheur solitaire assis sous deux baobabs au bout de la plage nourrit un feu tout en suivant un match de football à la radio. Nous passons la nuit dans une petite clairière à l’orée de la plage, éclairés à la bougie et bercés par les clapotis de la marée.

Le matin suivant, le vent se lève. La houle transforme nos trois heures de pagaie en quatre, puis en cinq heures. Curieux, des boutres flirtent régulièrement avec nos kayaks. Les marins ont à leurs bords sillonné l’océan Indien depuis des millénaires, de la péninsule arabique, le long de la côte est-africaine et jusqu’en Inde – et même, affirment certains, jusqu’en Chine. Les étrangers vêtus de gilets de sauvetage pagayant furieusement dans leurs kayaks rouges sont pour eux un spectacle relativement nouveau.

Aveuglés par la lumière et nos épaules raides comme des pinces de crabe, nous pagayons inlassablement. Une lutte où nous avons par moment l’impression d’être seuls avec la mer et le ciel. Pourtant, l’expérience procure un profond sentiment de paix. Nous atteignons enfin l’île d’Uzi. Nous titubons hors de nos kayaks tels des marins ivres. Cette nuit-là, nous savourons du rhum dans des noix de coco autour d’un feu sur la plage, tandis que les crabes rampent dans l’ombre pour grimper aux arbres. Au loin, les lumières du port tanzanien de Dar es Salaam brillent sur l’océan.

Pagayer jusqu’à l’île d’Uzi en tutoyant les boutres © Matt Sterne

Le troisième jour, ultime étape, nous longeons le type de côte que j’avais imaginé avant de venir : des palmiers se déhanchant sur le rivage, des formations rocheuses parsemées de grottes, une mer turquoise où méduses et oursins abondent sur le corail. Nous traversons une forêt vierge de mangroves et retrouvons de l’autre côté le Hideout.

C’est l’heure du bilan. Le ponton face au coucher du soleil et une bonne bière y incitent. L’excursion fut par moments rude, mais les nuits étoilées et le plaisir de l’exploration en atténuent largement les effets. C’est un véritable paradis pour kayakistes. Mais Nick souhaite aller plus loin. « Le bien-être des gens est important, mais profiter de la nature l’est tout autant, tout comme créer la possibilité d’une transformation personnelle. Le kayak permet une connexion à la nature que j’aime. Je veux partager cette expérience à laquelle je crois, tout le monde aspire. »

Bonne planque

Unguja Ukuu est un authentique village de pêcheurs swahili © Matt Sterne

Votre camp de base bien caché, et millénaire

Située au sud d’Unguja, la plus grande île de Zanzibar, Unguja Ukuu fut un comptoir commercial du VIe au Xe siècle, bien avant que les commerçants arabes n’établissent Stone Town (aujourd’hui le vieux quartier de Zanzibar City). Les poteries trouvées sur le site provenaient du monde entier, de l’Extrême-Orient au sud de la Méditerranée. Cet authentique village de pêcheurs swahili où vivent 4 000 âmes a peu changé depuis. Seuls une école, quelques mosquées et un terrain de foot ont trouvé place parmi les plantations de cocotiers et les zones humides de mangrove.

Le train de Zanzibar

Stone Town propose un circuit tout compris incluant nourriture et boissons © Simon Watson

Votre circuit océanique

Les hôtes sont pris en charge à Stone Town pour un circuit tout compris incluant nourriture et boissons (dont cinq boissons alcoolisées par personne et par nuit). Selon Matt Sterne, la distance parcourue le premier jour est de 13 kilomètres, 16 kilomètres le deuxième jour et 9 kilomètres le troisième jour. L’excursion est sportive, mais n’exige pas d’expérience préalable. Information et réservation sur kayakzanzibar.com

Matt Sterne est un photographe et reporter de voyage basé au Cap, en Afrique du Sud. Instagram : @sternejourneys