Wout van Aert : tour de force

Wout van Aert sort tout juste d’une séance de vélo de cinq heures avec 3 500 mètres de dénivelé sous une chaleur de plomb dans les montagnes de la Sierra Nevada, en Espagne. Mais il ne trahit aucune fatigue : pour le coureur professionnel belge, cette anodine séance d’entraînement sert simplement à entretenir et consolider sa forme. Et c’est justement le fait d’accumuler ce genre de sessions qui le rend si redoutable lors des courses les plus importantes du calendrier.

Nous sommes à la mi-mai, environ un mois après la fin de la campagne du coureur flamand dans les prestigieuses classiques du printemps. Mais pas le temps d’aller savourer un cocktail sur la plage : Wout s’est déjà remis en selle, encore et toujours à pédaler derrière le prochain objectif. Celui pour lequel van Aert vient de rejoindre ses coéquipiers de Jumbo-Visma, c’est la préparation au Tour de France , qui partira de la ville basque de Bilboa le 1er juillet prochain.

Sur son bras gauche, un souvenir d’une chute à vélo © Gianfranco Tripodo

« Je n’aurais rien contre un petit tour à la plage, évidemment, mais on est en plein milieu de saison, explique van Aert, 28 ans, interrogé sur ses objectifs actuels. On recommence sérieusement à se préparer pour l’été. On ne s’entraîne pas de la même manière pour une course comme le Tour de France que pour les courses d’un jour. L’idée de ce camp est de développer une base solide pour tout l’été. »

Le cyclisme professionnel s’appuie sur des recettes éprouvées et l’une des tendances qui a défini l’ère moderne de ce sport est la spécialisation. Depuis les années 80, les enjeux sont plus importants. Les méthodes d’entraînement ont évolué. Dans chaque discipline, les courses majeures sont dominées par des coureurs au profil bien défini, qu’ils soient grimpeurs, sprinteurs, rouleurs ou puncheurs.

Van Aert fait partie de ces rares cyclistes qui ont tordu le cou à ce paradigme. Il apparaît sur la scène du cyclocross comme un vrai phénomène, aussi doué que travailleur, capable de remporter les championnats du monde dans une discipline qui exige autant de compétences techniques qu’une énorme puissance. Et il ne démérite pas.

Puis, au cours de ces cinq dernières années, Wout van Aert n’a cessé de repousser ses limites, relever de nouveaux défis et gagner des courses quel que soit leur profil, devenant une figure incontournable des classiques du printemps les plus impitoyables. Plus récemment, il a fait main-basse sur le Tour de France, gagnant des étapes en défiant toutes les prédictions, autrement dit en battant les spécialistes sur leur propre terrain.

Wout et ses copains de l’équipe Jumbo-Visma passent en mode Tour de France © Gianfranco Tripodo

Van Aert, qui affirme que cette polyvalence exceptionnelle est venue naturellement, sans projet à long terme de passer l’année au plus haut niveau, pense que cette métamorphose ne s’explique pas uniquement par son talent ou ses efforts.

« Le plus important, c’est que je ne me fixe aucune limite. Je ne me dis jamais ça, c’est impossible, explique-t-il à propos de ses exploits à contre-courant sur le Tour de France. Je suis toujours resté ouvert, j’ai toujours voulu tenter des trucs. Beaucoup ne tentent rien parce qu’ils ne s’en croient pas capables. »

Vers l’excellence

L’histoire de cette légende du cyclisme commence (comme tant d’autres) dans les Flandres, en Belgique. Van Aert naît et grandit à Herentals, petite bourgade près d’Anvers. Ici, le cyclisme est une véritable institution, largement plus populaire que le foot. Son père est un coureur amateur assez doué, le petit Wout participe à sa première course à l’âge de 6 ans. Une chute le fait arriver bon dernier, mais il a déjà contracté le virus de la petite reine.

Van Aert précise qu’il n’était pas du genre à accrocher les posters de ses cyclistes préférés dans sa chambre, mais avait tout de même quelques idoles, des légendes locales du cyclocross comme Bart Wellens ou Erwin Vervecken, qui se sont partagés cinq championnats du monde entre 2001 et 2007. « Quand je me suis mis au vélo, ces deux-là faisaient partie des meilleurs. Je les regardais tous les week-ends à la télé, c’était super motivant, explique Wout. Et des fois, je les croisais même pendant que je roulais, ou je me mettais dans leurs roues à l’entraînement. Ce genre de trucs, pour un gosse, c’est magique. »

Van Aert, qui sort du lot dès son adolescence par son énorme puissance et son intelligence tactique, s’établit comme un talent de classe mondial en 2012 en finissant deuxième au championnat du monde de cyclocross junior qui a lieu cette année-là en Flandre-Occidentale. Il partage le podium avec un ado néerlandais nommé Mathieu van der Poel qui l’a battu de huit secondes. C’est le début d’une rivalité qui continue de faire des étincelles encore aujourd’hui et est déjà considérée comme l’une des plus grandes de l’histoire du cyclisme.

En grandissant, les deux ados vont dominer la scène du cyclocross mondial, se poussant continuellement vers l’excellence. À ce jour, van Aert est triple champion du monde et a remporté trois fois le classement général de la coupe du monde. Des statistiques qui ne permettent pas vraiment de saisir ce talent hors du commun qui aurait pu devenir la prochaine légende du cyclocross.

Mais rien ne s’est passé comme prévu. « Ce n’était pas vraiment un plan, c’est venu tout seul, explique- t-il à propos de sa transition vers le cyclisme sur route. Je me cantonnais au cyclocross mais j’ai fait une ou deux courses en ligne pour m’entraîner, et j’ai vu que là aussi, j’avais de bonnes sensations. Alors je me suis dit : “Et si je tentais les classiques printanières ?” »

Quand on lui demande d’expliquer la différence entre cyclocross et course en ligne, van Aert nous fait un petit topo. « Une course de cyclocross dure environ une heure et on y va plein gaz dès le départ, commence-t-il. La plupart du temps, c’est une bataille contre soi-même, on essaie de faire la course le plus vite possible sans commettre d’erreur. »

Sur la route, c’est une autre histoire. « Ça peut durer six ou sept heures, poursuit-il. Il y a des portions plus simples, il faut bien se caler dans les roues des autres et garder des forces pour le final. Mais il y a toujours un moment où la course explose, donc on a besoin d’un plus gros moteur pour tenir en longueur. C’est plus une histoire de résistance à la fatigue. Le final se joue souvent en fonction de celui qui a en gardé un peu plus sous le capot. »

Wout van Aert © Gianfranco Tripodo Porter le maillot jaune, c'était déjà réaliser un rêve de gosse. Wout van Aert

Ni les commentateurs ni les pros du peloton ne croyaient van Aert capable d’avoir assez d’endurance pour jouer les derniers instants des grandes classiques de printemps, surtout face à des pros de la route habitués à des distances plus longues et n’ayant pas participé à un calendrier de cyclocross intense entre septembre et février.

Ils se trompaient lourdement : au cours de sa première partie de saison sur route en 2018, van Aert termine dans le top 10 des grandes classiques d’un jour comme les Strade Bianche, le Gand-Wevelgem et le mythique Tour des Flandres. Il continue sa progression et 2020 est l’année de tous les records pour le Belge qui remporte les Strade Bianche et Milan-San Remo puis termine deuxième du Tour des Flandres et récolte l’argent au championnat du monde. En trois ans, il est passé de l’anonymat le plus complet à la reconnaissance internationale.

Wout avait déjà dépassé toutes les attentes, mais il allait encore confirmer l’étendue presque infinie de son potentiel lors de sa première participation au Tour de France.

Dix victoires sur le Tour

Van Aert explique hilare que celle-ci s’est faite « un peu par hasard » : un de ses coéquipiers de Jumbo-Visma jette l’éponge peu avant le début de la course, le Flamand le remplace donc au pied levé sans préparation ni entraînement spécifique. Pourtant, le Tour 2019 démarre très bien. Lors de la dixième étape, van Aert entame le dernier kilomètre au sein d’un peloton réduit à une trentaine de coureurs et coiffe les purs sprinteurs au poteau pour s’imposer en tête.

Il va vite comprendre que remporter une étape du Tour vous fait entrer dans une nouvelle dimension. « C’est la plus grande course du monde, toute votre vie en est changée, dit-il. Quand on gagne, les médias vous sautent dessus de la ligne d’arrivée jusqu’à votre chambre d’hôtel. J’ai reçu des tonnes de messages et d’appels, comme si le monde entier me regardait. »

Jonas Vingegaard (gauche) en vainqueur sur les Champs- Élysées, et van Aert © Getty Images

Mais l’euphorie prend brusquement fin quelques jours plus tard lors d’un contre-la-montre où van Aert accroche une barrière mal placée dans un virage et se blesse grièvement à la cuisse, ce qui l’oblige à mettre un terme à sa saison (il ne pourra remarcher qu’à l’automne). Une terrible chute qui a failli mettre fin à sa carrière. Par chance, il se rétablira complètement.

Quatre ans plus tard, van Aert compte désormais dix victoires sur le Tour, un palmarès remarquable vu les différents profils d’étapes remportées et le fait qu’il roulait en plus comme domestique pour ses coéquipiers qui jouaient le classement général. Jumbo-Visma est l’équipe la plus dominante du cyclisme, l’équiva- lent de Red Bull Racing en Formule 1. Trouver un équilibre entre gloire personnelle et responsabilités au sein de l’équipe est donc tout sauf simple. Chaque fois que van Aert était sur le Tour, un de ses coéquipiers a fini sur le podium à Paris.

Quand on lui demande de citer ses victoires les plus mémorables sur la Grande Boucle, deux lui viennent aussitôt à l’esprit : la première lors de la onzième étape en 2021, marquée par une double ascension du légendaire mont Ventoux. Pour un coureur de son gabarit, plus connu pour sa puissance que pour ses talents de grimpeur, c’était un exploit d’extraterrestre.

Son plan de départ était simple : participer à l’échappée du jour et advienne que pourra. Van Aert se contente de doser ses efforts. Mais petit à petit, il lâche un à un ses compagnons d’échappée et résiste au retour des cadors du classement général pour décrocher la victoire. « J’avoue que j’étais le premier surpris de pouvoir remporter l’étape comme ça », admet-il.

Seconde victoire mémorable, celle de l’année dernière lors de la quatrième étape, alors qu’il porte déjà le maillot jaune (celui de leader au classement général) depuis deux jours. « Porter le maillot jaune, c’était déjà réaliser un rêve de gosse pour moi, raconte-t-il. Mais on n’a pas l’habitude de voir le maillot jaune attaquer pour gagner une étape en solo. » C’est pourtant ce que fait le diable belge qui profite d’une côte très raide en fin d’étape pour lancer une attaque si tranchante que personne ne peut le suivre. Il s’envole vers la victoire en solitaire, et, ivre de joie, mime le vol d’un oiseau avec ses bras sur la ligne d’arrivée.

Van Aert emballe son Tour 2022 avec trois victoires d’étape, le maillot vert du meilleur sprinteur et le prix de la combativité qui récompense les attaquants les plus agressifs. Cerise sur le gâteau, son coéquipier Jonas Vingegaard arrive à Paris avec le maillot jaune sur les épaules. « C’est le genre d’accomplissement qui me rend le plus fier, déclare-t-il. Ça ne m’intéresse pas trop de gagner trois ou quatre fois la même course. Je préfère tenter de nouveaux trucs, relever des défis inédits. »

« Ik fiets focus »

Mais rien n’est jamais simple, même pour l’un des champions du monde les plus talentueux et les plus décorés. Cette année, les classiques du printemps l’ont mis face à de nombreux défis et à la maîtrise dont il fallait faire preuve pour les relever. Pas facile d’être toujours au top quand on vous attend au tournant et que l’on fait face à des adversaires aussi remarquables qui s’entraînent jour et nuit et luttent sans relâche pour la victoire. Il faut une grande force mentale. Encore ado, van Aert avait difficilement géré la pression lors du championnat et réalisé qu’il avait besoin d’aide.

Il décide alors de consulter un coach mental, Rudy Heylen. «C’était moins facile pour moi à l’époque de gérer le stress d’un championnat, explique van Aert. L’une des plus grandes leçons que Rudy m’ait apprises est qu’il faut se concentrer uniquement sur les choses que l’on peut contrôler. Penser à la météo ou à ses adversaires est une perte d’énergie. J’ai donc commencé à me répéter ce mantra : Ik fiets focus (trad. Je pédale concentré, ndlr) pour me concentrer sur moi-même plutôt que de me dire que c’est trop dur, qu’il reste encore cinq tours ou que j’ai fait une erreur. »

Un coaching mental qui a énormément aidé van Aert à gagner des courses prestigieuses et à relativiser les courses qui ne se sont pas déroulées comme il le souhaitait, tout en restant concentré sur les choses qu’il peut contrôler, comme son sens tactique et sa générosité dans l’effort. En 2017, van Aert coécrit un mémoire sur son ascension au sommet du cyclocross qu’il intitulera Ik fiets focus. « Oui, c’est plus facile à dire qu’à faire », admet-il volontiers.

Sa première partie de saison en est un parfait exemple : nul doute que van Aert restera connu dans l’histoire du cyclisme pour avoir cumulé en ce début d’année les résultats les plus impressionnants que l’on peut pour autant qualifier de « décevants ». Sur les cinq classiques auxquelles il a participé, van Aert a terminé troisième, premier, deuxième, quatrième et troisième. S’il a raté de peu les trois courses les plus importantes (Milan-San Remo, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix), il était à chaque fois tout près du but, séparé de la victoire par quelques secondes ou un coup du sort, battu par van der Poel, son éternel rival ou par Tadej Pogačar, le nouveau cannibale. Dans chacune des ces courses mythiques, le trio étaient largement au-dessus du lot.

Vous risquez de revoir ce visage cet été © Gianfranco Tripodo

« C’est toujours les mêmes qui se retrouvent dans le final, c’est vraiment très particulier », explique van Aert qui reconnaît la force de ses rivaux. C’est déjà énorme d’être là. Mathieu et Tadej sont deux athlètes exceptionnels.

La rivalité entre van Aert et van der Poel a fait couler beaucoup d’encre au printemps dernier. Filmés par les caméras alors qu’ils attendent côte à côté sur un canapé en coulisses la montée sur le podium à Milan-San Remo, la tension et le malaise entre les deux hommes sont palpables. Van Aert a par la suite concédé qu’il ne serait jamais ami avec son grand rival. Deux mois plus tard, en Espagne, il s’interroge sur la compétition et l’amitié dans les courses.

« Je pense qu’il faut respecter tous ses concurrents, surtout ses plus grands adversaires. C’est important de pouvoir se serrer la main après une course, parce que vos rivaux s’entraînent eux aussi à fond et se donnent à 100 % pour atteindre ce niveau. Mais l’amitié, pour moi, c’est autre chose. Et je ne crois pas que je pourrais me battre contre un ami. »

Un sens profond de l’amitié et de la compétition qui se manifesteront quelques semaines plus tard lors du Gand-Wevelgem. Van Aert domine son sujet et s’échappe sur les cinquante derniers kilomètres avec son coéquipier, le Français Christophe Laporte. Sous une pluie battante, les deux coureurs de la Jumbo-Visma résistent au retour des poursuivants et sur les derniers mètres, van Aert laisse son coéquipier franchir la ligne d’arrivée en tête. Plusieurs légendes du cyclisme belge critiqueront ce geste, estimant que les vrais champions ne devraient pas faire ce genre de cadeaux.

Mais van Aert se soucie peu de savoir s’il se retire avec un titre de Gand-Wevelgem (déjà remporté en 2021) en plus ou en moins. « Pour moi, c’est comme si on avait gagné la course ensemble. J’étais vraiment surpris que ça fasse autant jaser. On est très proches, Christophe et moi, se battre aurait eu un goût amer. Je pense que cette victoire comptait beaucoup plus pour lui que pour moi et c’était génial de pouvoir lâcher le peloton avec un coéquipier et de rouler à l’avant pendant 50 km. Je n’ai aucun regret. Pour moi, ça restera une journée inoubliable. » Sa plus grosse déception viendra deux semaines plus tard lors du Paris-Roubaix, sa dernière classique du printemps. Van Aert apparaît clairement comme le plus fort dans le peloton, mais victime d’une crevaison sur l’un des derniers secteurs pavés, il ne peut suivre van der Poel qui remporte une victoire éclatante en solitaire. Van Aert admet qu’il a d’abord trouvé sa troisième place « assez décevante ». C’est dur de subir une telle pression puis de perdre une course aussi cruciale à la suite d’une défaillance mécanique. Mais une semaine plus tard, après avoir pris le temps de réfléchir à ses priorités et à son mantra qui consiste à contrôler ce qui est contrôlable et à lâcher prise sur tout le reste, il a vu les choses sous un autre angle.

« Aujourd’hui, je suis fier du niveau atteint, déclare-t-il. Quand on est athlète, c’est essentiel de comprendre que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Les choses que je pouvais contrôler, je les ai faites à fond. » (Évidemment, une semaine plus tard, plutôt que d’aller bronzer sur la plage, van Aert est parti faire un petit trip à vélo entre copains sur les chemins de Flandre et de Champagne histoire de rester actif sans toutefois contrôler ses watts).

Notre entretien touche à sa fin, van Aert s’arrête et réfléchit à ce qu’il souhaite laisser derrière lui. « Il me reste encore pas mal de grandes courses à gagner. » Mais il ne cherche pas à avoir la liste la plus longue sur Wikipédia ; il veut courir avec classe, cœur et panache. « J’aime vraiment les défis et tant mieux si on réussit quelque chose que tout le monde pensait impossible. Je veux qu’on se souvienne de moi comme de quelqu’un qui tentait des trucs extraordinaires. »