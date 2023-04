Easy Rider : Zeb Powell

Cette rencontre a dû marquer les esprits. Lors des derniers X Games, qui coïncidaient avec un concert d’A$AP Ferg à Aspen, le rappeur a offert à Zeb sa première paire de grillz en or. Ce moment a bien sûr été immortalisé : on voit Zeb galérer et remuer bizarrement les lèvres, tandis qu’A$AP Ferg se marre et le charrie. « On dirait E.T. qui essaie de manger une salade de pommes de terre, s’esclaffe A$AP Ferg. Frère, je ne sais absolument pas ce que je fais », répond Zeb. Ils éclatent de rire et se tombent dans les bras. Zeb arbore toujours ses grillz avec fierté dès que l’occasion se présente.