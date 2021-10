Plaisir des glaciers : le guide ultime de Zermatt

J'ai grandi avec une vue sur le Cervin . C’est pourquoi cette montagne m’est familière depuis mon enfance à Hérémence. Je m’entraîne sur le glacier du Théodule chaque été depuis 2005. Et de là, je vois encore une fois notre emblématique Cervin, cette fois sous un angle légèrement différent. De plus, cette région de glaciers au-dessus de Zermatt est l’un des rares endroits des Alpes occidentales où nous pouvons nous entraîner hors saison. Il y a aussi Saas-Fee, une station alternative près de la frontière italienne. Zermatt n’est pas seulement attirante pour les Suisses : chaque année, plus de 100 équipes provenant de 22 pays viennent s’entraîner ici. Et la région est également un véritable aimant pour les amateurs.

On me demande parfois si les équipes de ski et les touristes ne se marchent pas sur les pieds. Mais il y a suffisamment de place pour tout le monde sur le vaste glacier. Les pros utilisent les pistes d’entraînement qui leur sont réservées à gauche et à droite du téléski T-bar sur le Plateau Rosa. Les skieurs « civils » disposent, eux, de toute la longueur et la largeur des autres pistes pour échapper à la chaleur de la vallée. Au total, 21 km de pistes sont ouvertes jusqu’à la fin de l’été. En hiver, on atteint carrément 360 km, et tout cela jusqu’à 3 900 m au-dessus du niveau de la mer.

Le glacier est un monde à part. Loin de la vie de tous les jours et très proche du soleil. Loïc Meillard, 24 ans, skieur de compétition

La fortune sourit à ceux qui se lèvent tôt

Ma recommandation : se lever tôt ! Car vous risqueriez sinon de vous retrouver dans la neige duveteuse, ce qui n’est pas idéal pour skier. Profitez plutôt des pistes lorsqu’elles sont fraîchement damées, et que la neige accroche bien. À partir de 10 h 30 environ, elle est trop molle. Nous, les athlètes, prenons donc généralement les premières gondoles à 6h30. Les trois téléphériques qui vous emmènent dans la vallée ont une capacité suffisante et leur fonctionnement est parfaitement fluide.

Depuis la télécabine, la vue exceptionnelle dévoile les langues glaciaires et les sommets culminant à 4 000 m : un monde à part, loin de la vie de tous les jours et très proche du soleil. Notre restaurant favori pour déjeuner est le Furri, juste à côté de la station intermédiaire, à mi-chemin du glacier. Le propriétaire s’appelle Furri Sepp ; il est célèbre pour ses rösti copieux avec des œufs et du fromage des Alpes.

Comment bien terminer une journée de ski à Zermatt ? De retour dans la vallée, mes collègues et moi nous prélassons une petite heure à l’hôtel avant nos séances de débriefing, de physiothérapie, ou de fitness.

Après la formation, le plaisir

Mais le café et les gâteaux font aussi partie intégrante de ma routine quotidienne. Mon conseil: le café Petit Royal avec le meilleur gâteau aux carottes du coin et son délicieux thé glacé fait maison. La patronne, Aleksandra, donne à ses clients l’impression d’être comme à la maison. Le soir, j’aime beaucoup aller dîner dans un restaurant japonais : Fuji of Zermatt. On peut y admirer Sam, le maître sushi, à l’œuvre.

Ce qui est unique dans le ski sur glacier durant les mois chauds, c’est de passer de la douceur de Zermatt (25 °C), à la fraîcheur hivernale en trente minutes. Pour les freestylers, le Snowpark Zermatt joue sur tous les tableaux : slopestyle, proLine, triple station et rail garden, transitions et mini-pipe. Le Shred Coffee propose des snacks et un DJ assure l’ambiance musicale toute la journée.

Comment s’y rendre

En voiture : de l’est, par la route principale 19 ; de l’ouest, par la route principale 9. L’embranchement au sud se trouve à Visp.

En train : le Matterhorn-Gotthard-Bahn vous emmène de Zurich à Viège en 2 h 30, où vous changez pour un train à voie étroite. Le célèbre Glacier Express relie directement St. Moritz à Zermatt.

Bon à savoir

Zermatt est interdite aux voitures, été comme hiver, depuis 1931 ! Lors de votre visite, vous pouvez laisser votre voiture dans le parking à étages de Täsch. De là, la station de montagne au pied du Cervin est accessible en 12 minutes environ en train. À Zermatt, des e-taxis et des navettes conduisent les clients aux stations de la vallée.

