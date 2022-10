C'est un fait : Thomas Genon est l'un des meilleurs vététistes freeride et slopestyle au monde. Il évolue au plus haut niveau depuis des années, souvent entouré des plus grands noms américains ou canadiens. La preuve ? Il participera une nouvelle fois à Red Bull Rampage en octobre. Mais avant de s'envoler pour l'Utah, le rider Belge a fait un détour par chez lui, à Liège , pour un projet qui lui tenait vraiment à cœur.

C’est donc sur les terrils locaux que Tommy G a façonné son propre parcours, assisté par une équipe d’amis. Après avoir soigneusement préparé le terrain pendant des jours, il s’est ensuite offert un ride inoubliable sur les terres de ses ancêtres, en guise d'hommage. Il a retourné le terrain, allant de saut en saut avant d'arriver dans les souterrains de la mine où son arrière-grand-père travaillait jadis.

Découvre Mine Line de Thomas Genon :

Un monde souterrain

« Les conditions de travail devaient être vraiment rudes à l'époque." expliquait Thomas en parlant de la mine dans laquelle oeuvraient ses ancêtres. "Quand j'ai parlé du projets à mes grands-parents, ils n'arrivaient pas y croire. Je voulais revenir au même endroit, mais à ma façon, avec mon vélo. On s’est donc donné à fond, avec mon équipe, pour que ce projet soit le plus abouti possible. On commençait tôt et on finissait tard. Pendant dix longues journées, on a passé notre temps à creuser, piocher, tasser, lisser… C’était chaud, mais je suis pourtant convaincu qu’on est bien loin du compte par rapport à leurs conditions de travail à eux."

Thomas Genon pour Mine Line © JB Liautard Cette expérience a été un moment fort à bien des niveaux ... Thomas Genon

Se donner à fond

« Pour moi, ce terril, c’est tout un symbole." poursuit Thomas. "C’est une sorte de montagne artificielle qui témoigne de tout ce qui s’est passé ici. Je me suis donc mis à imaginer cette histoire et à vouloir la raconter. J’en ai parlé aux copains, on a pu obtenir à la fois le matériel approprié et les autorisations pour donner vie à ce projet. Et c’était parti."

Un site et des travaux titanesques © JB Liautard

Mais bien entendu, Thomas Genon a également eu droit à une météo très belge pendant les préparatifs. Une nuit, la pluie a ainsi balayé le résultat de trois jours de travail. L’équipe n’a donc pas eu d’autre choix que de se remettre au travail, de plus belle. « Nous voulions vraiment que cette ligne soit la plus parfaite possible. Avec un maximum de détails et d’opportunités d’y exprimer mon propre style. »

Autant de moments de labeur, donc, mais aussi de partage entre amis. Et ce même si chaque centimètre du parcours devait être parfait pour que le pilotage le soit aussi : « Au fur et à mesure, je devais vraiment me projeter pour savoir à quelle vitesse j’allais prendre tel saut, avec quel angle aborder tel virage, quelle figure rentrer sur quelle bosse, etc. Le tout sans me planter avant même d’avoir commencé à filmer ! » (rires)

Le trick préféré de Thomas dans la vidéo ? Le transfert aérien : « C'est un transfert vraiment étrange - le plus gros que j'ai jamais fait d'ailleurs - et j'ai beaucoup bossé pour atterrir correctement. Mais quand ça marchait, c'était génial ! »

Showtime !

Thomas Genon souhaitait s’entourer des bonnes personnes pour filmer le projet au terme des travaux. Son choix s’est donc logiquement porté sur Rupert Walker et Clay Porter , un Canadien et un Américain habitués aux productions de prestige, notamment aux côtés de Brandon Semenuk.

Côté photographie, on retrouve JB Liautard , qui avait déjà travaillé avec Thomas sur « The Art of MTB ».

Avec une telle équipe de production, il n’était pas question pour Tommy G de faire dans la dentelle : « J’ai tout donné. Quand on a l’opportunité de réaliser un projet comme ça, on ne peut pas faire de compromis. On a enchaîné le tournage juste après la phase de préparation. Au total, on a eu 6 journées de shoot, dans la foulée des 10 jours de shape. Après, j’étais vidé... mais tellement heureux de l’avoir fait ! »

Le résultat ? Un hommage unique à l'arrière-grand-père de Tommy. « J'ai eu l’occasion de faire ce que je voulais sur un vélo de freeride et de donner vie à ma vision actuelle du VTT. En effet, je suis plus connu en tant que rider de slopestyle, mais je voulais vraiment montrer quelque chose de différent. » Mission accomplie !