Les secrets d’entraînement de Tim Alongi pour Red Bull X-Alps

Vice-champion du monde en 2017 et quadruple champion de France, Tim Alongi est une référence du parapente freestyle . Mais parce que ça ne lui suffisait pas, l’homme volant s’est lancé un nouveau défi il y a deux ans : se reconvertir au marche et vol, une combinaison de randonnée (intense) et de parapente . Avec, pour objectif, une première sélection pour Red Bull X-Alps , la compétition la plus prestigieuse du milieu… mais aussi la plus exigeante.

« Il a fallu que je travaille dur pour faire mes preuves », explique celui qui vient enfin de décrocher le graal et sera au départ de la course d’aventure la plus extrême du monde le 11 juin 2023. « J’ai traversé des hauts et des bas, mais là, j’ai hâte d’y être. Ça fait vibrer et je sais pourquoi je me lève le matin : donner le meilleur et représenter les Français. »

Tim Alongi © Zooom Productions/Red Bull Content Pool

Très bien, mais que fait Tim exactement après s’être levé ? Comment se préparer à une épreuve qui va le mener au-delà des Alpes et aux confins de lui-même ? On lui a tout simplement posé la question.

Quelle est la première chose à préparer, selon toi ?

Je me concentre vraiment sur le physique… parce qu’il faut être en forme. Une compétition de marche et vol, c’est en moyenne dix jours de course. Donc dix jours au cours desquels ton corps doit être au top pour encaisser plus de 40 km et 4000 mètres de dénivelé quotidiens. Cet été, par exemple, j’ai participé à la X-Pyr, une traversée des Pyrénées, et on a fait 300 km et 15 000 mètres de dénivelé en six jours. Ça ressemble à ce qu’on devrait vivre sur Red Bull X-Alps.

Je vais donc beaucoup travailler, notamment le cardio, pendant l’hiver. Je vais faire du travail spécifique en trail , mais aussi privilégier les sports un peu portés comme le ski de fond ou de randonnée , parce que le trail seul est trop exigeant. Il faut aussi travailler les basses intensités.

Tu fais également du renforcement musculaire ? Notamment pour encaisser les changements de rythme et les dénivelés ?

Oui, mais là-dessus, nous avons tous nos petits secrets de préparation (rires). Disons qu’en ce moment, je travaille énormément la mobilité du corps pour être sûr de ne pas me blesser.

Est-ce que tu t’entraînes déjà avec ton sac ? Celui que tu auras sur Red Bull X-Alps ?

Je vais l’incorporer à mes sessions progressivement oui, mais pour le moment je pense que c’est trop tôt. Je pourrais me faire mal au dos. Par contre, j’ai déjà fait de grosses sorties avec ma voile uniquement et 3000 mètres de dénivelé, histoire de m’habituer.

Tim Alongi en plein vol © Red Bull Content Pool

Tu travailleras donc la partie vol un peu plus tard ?

Oui. En général, on commence aux alentours d’avril. Mais ça demande énormément de reconnaissance. Chaque lieu, chaque vallée est différente en fonction de la direction du vent. Les flux et des thermiques vont varier, aussi. Il va donc falloir aller voler le plus souvent possible. D’autant plus que je n’avais pas énormément d’expérience en vol de distance avant 2020. Or, sur X-Alps, il faut pouvoir enchaîner six heures de vol… et être capable de marcher et courir derrière.

Voler, on a tendance à imaginer que ce n’est pas difficile, mais en fait, c’est épuisant. Ça demande beaucoup de concentration et de gainage. D’autant plus que sur une compétition pareille, il faut travailler énormément pour pouvoir voler dans des conditions où personne ne vole.

Il faut donc aussi se préparer sur le plan mental…

Oui, même si, en venant du freestyle, j’ai un petit avantage par rapport aux autres. Mon expérience va m’apporter un peu plus de sérénité et de confort au niveau du maniement de ma voile dans les situations compliquées. Mais c’est sûr qu’il faut savoir allier effort mental et effort physique. C’est ce qu’on recherche, et c’est pour ça que j’ai fait la X-Pyr ou l’UTMB, des courses qui te renseignent sur ce que ton corps est capable de faire ou pas. Y compris au niveau émotionnel.

Tim fait ses lacets © Red Bull Content Pool

Il faut aussi penser, malgré l’entraînement, à essayer de rester relativement frais pour ne pas arriver épuisé en juin. C'est prévu ?

Oui, bien sûr. J’ai un coach, et c’est lui qui va tout planifier. Les efforts comme les temps de repos. J’essaie de caler deux entraînement par jour, mais je vais énormément travailler sur la récupération.

Et tu dois également préparer toute la partie logistique de la course, non ?

Oui, je suis en train de choisir mes assistants (parce que oui, Red Bull X-Alps est aussi une course en équipe, ndlr.). Je fais très attention à qui je prends. Parce que même pour celles et ceux qui ne courent pas, la compèt représente quand même dix jours de stress. Et certaines personnes le vivent plus facilement que d’autres. Donc, pour moi, l’ambiance est très importante au niveau de l’équipe. Plus, même, que son côté fonctionnel.

Pour le moment, on va faire des réunions et définir les rôles de chacun. Qui va conduire la voiture, qui va m’apporter le matériel en haut, qui va marcher un peu avec moi, qui va gérer la météo… tout ça. Et eux aussi doivent s’entraîner ! Quand tu fais 40km de marche ou de course dans la journée, tu peux perdre en lucidité. Il faut donc que ton équipe soit prête et performante.

Vous allez vous entraîner ensemble en conditions réelles ?

Oui, on va faire une course de trois jours avec toute l’équipe pour voir ce qui marche… et ce qui ne marche pas.

Tu vas aussi te préparer en regardant ce qu’il s’est passé sur les éditions précédentes ?

J’en ai pas mal discuté avec Chrigel (Maurer), Aaron (Durogati) et Simon (Oberrauner), mais aujourd’hui, nous sommes tous sélectionnés donc c’est un peu plus compliqué (rires). Mais il faut savoir que nous avons une très bonne entente sur les compétitions de marche et vol. Il nous arrive de parler stratégie ou de nous refiler des conseils. Mais bon, le parcours ne sera pas le même qu’il y a deux ans...

C’est frustrant, de ne pas connaître le parcours, justement ?

Il est dévoilé un mois avant le début de la course, mais c’est très compliqué. Même si tu le repères, tu ne sais pas si les conditions seront les mêmes au moment de la compèt. Il faut s’attendre à toute éventualité… Là, on nous a déjà donné l’emplacement d’une balise. Et je sais déjà qu’elle va être compliquée à aller chercher en vol, parce qu’il y a un gros glacier.

Avant ou après l'effort ? © Red Bull Content Pool

Enfin, on imagine qu’il faut aussi se préparer à prendre du plaisir, non ?

C’est simple : tu ne peux pas être à fond pendant dix jours de course. Il faut donc trouver son rythme, et ça ne marche que si tu prends du plaisir. La raison pour laquelle un Chrigel Maurer (septuple vainqueur, ndlr) gagne depuis tant d’années, c’est parce qu’il arrive à garder intact le plaisir de voler pour diminuer son stress.

Le vol de distance, c’est de toute façon quelque chose qui fonctionne énormément avec les émotions. Si tu es trop agressif, crispé, pas détendu, ça ne marchera pas en l’air.

