Young Guns : rencontre avec les champions de demain

Tom Vialle

a déjà l'étoffe d'un grand. Pas étonnant quand on sait que son père, Frédéric Vialle, reste l'un des pilotes les plus doués et les plus populaires de sa génération. Mais à la différence d'un certain nombre de "fils de" bercés aux exploits de leurs parents, Tom Vialle n'a jamais réellement souffert d'une quelconque pression assimilée à son nom. "Étant plus jeune, vers 10-12 ans, mon père était assez connu sur les circuits, j’étais donc plus au centre de l’attention que les autres jeunes pilotes mais quand j’ai grandi, avec l’habitude, c’est passé. Ça ne m’a pas vraiment bouleversé", confie-t-il.

Tom Vialle fréquente les circuits depuis son plus jeune âge. "J’ai commencé vers 3 ou 4 ans. J’ai eu ma première moto assez jeune, une Yamaha PW 50. J’ai fait mes premières courses vers 7 ans, en 50 KTM sur un circuit pas loin de chez moi, près d'Avignon, et c’était parti." En 2010, à l'âge de 10 ans, le pilote participe à ses premières course en championnat de France, en 65 KTM. Un an plus tard, il devient champion de France dans cette même catégorie.

"Je me suis rendu compte que c’était une chance que peu de pilotes pouvaient avoir et c’est là que les choses ont réellement commencé. À partir de là, j’ai dû travailler encore plus dur pour y arriver. Je suis passé de semi-pro à professionnel, on m’a attribué un mécanicien et un entraîneur qui me suivent partout."

Pour autant, Tom Vialle parvient une fois de plus à gérer cette pression et fait les choses étape par étape. "Quand je suis arrivé, Jorge Prado était champion du monde. Pendant ma première année, le team était donc basé sur lui, pour essayer de conserver le titre. Moi je devais faire de mon mieux et prendre de l’expérience. Ça m’a beaucoup aidé, je n’avais pas spécialement de pression, j’ai pu analyser et progresser petit à petit".

"J’ai ensuite passé l’hiver à me préparer pour la saison 2020. On a fait les deux premières courses, une en Angleterre et une en Hollande, que j'ai gagnée. Je me suis donc retrouvé leader du championnat." Puis, la crise sanitaire a paralysé le monde. "J’ai passé deux mois sans faire de moto, la reprise n'a pas été facile", admet-il. Mais Tom Vialle ne lâche rien et parvient à réaliser son rêve, en décrochant à la fin de la saison, son premier titre de champion du monde de MX2. "C’était déjà difficile et ça va être encore plus difficile de conserver le titre", affirme-t-il. On est prêt à parier que ça ne le sera pas tant que ça...

Jules Charraud

Car s’il y a bien une chose que Jules Charraud espère, c’est continuer de populariser sa discipline. "Aujourd’hui, le wakeboard se démocratise. C’est un sport qui est relativement jeune et quand on compare la discipline d’aujourd’hui à celle d’il y a cinq ans, ça n’a rien à voir, que ce soit au niveau du level, des événements ou de la communication. C’est un sport en plein boom et j’aimerais faire en sorte qu'il se démocratise encore plus."

Tim Débauché

est un pur produit du Pays basque. Né à Biarritz, il y grandit entouré de son grand frère Matt et de son père, tous les deux skateurs et amateurs de sports de glisse en général. "J’ai moi aussi tout essayé, le surf, le snow, le ski, mais j’ai préféré me focaliser sur le skate, la discipline à laquelle j’ai le plus accroché", raconte Tim. Bref, c'est ce qu'on appelle un bon choix.