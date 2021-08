Tim Débauché nous raconte Opus 1

Oui, la vidéo a été réalisée pendant un trip de deux semaines à Paris en juillet l'année dernière. Mais on avait un van, donc on a pu s'éloigner de la ville, ce qui était génial. En plus, on avait un crew solide et de bonnes vibes. Et Guillaume, qui connaît des tas de spots, a parfaitement géré. Chaque soir, il m'envoyait des idées de lieux pour le lendemain, et j'avais donc juste à choisir. Ça m'a vraiment simplifié la vie.