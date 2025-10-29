5 moments légendaires de la carrière de Tom Pidcock

À seulement 26 ans, Tom Pidcock a déjà accompli plus que ce que certains coureurs réalisent en une vie. Pluridisciplinaire au possible, il a engrangé des victoires emblématiques et livré des performances dominantes sur route, en cyclo-cross et en VTT cross-country – le tout avec un style et une élégance qui font de lui l’un des talents les plus captivants du peloton.

Depuis ses débuts professionnels sur route en 2021, il a signé dix victoires majeures sur des classiques et Grands Tours, tout en cumulant titres mondiaux, victoires en Coupe du monde, et l’or à Paris et à Tokyo sur terrains accidentés. Et vu ses performances en 2025, il n’a clairement pas dit son dernier mot : ses deux top 10 consécutifs à moins de 24 heures d’intervalle lors du Tour de Lombardie et des Championnats du monde UCI Gravel illustrent une détermination sans faille à donner le meilleur de lui-même à chaque course.

Avec des titres sur quatre disciplines, Pidcock est le Superman du vélo © WBD Sports/WHOOP UCI Mountain Bike World Series/Red Bull Content Pool

Interrogé sur ce choix d’enchaîner deux courses aussi exigeantes au lieu de se concentrer sur une seule, Pidcock a simplement souri : « Pourquoi pas ? » Il a reconnu que ce n’était « pas l’idéal, mais peu importe », une réponse typique d’un coureur qui vit pour repousser ses limites.

Alors qu’il achève sa première saison à la tête de la nouvelle équipe Q36.5 Pro Cycling Team, retour sur les moments légendaires qui ont façonné sa carrière et annonciateurs de ses succès futurs.

01 Sa révélation aux yeux du grand public sur l’Alpe d’Huez

Tom Pidcock porteur du maillot Blanc lors du Tour de France 2022 © Sportguide

Pidcock avait déjà montré des signes précoces de talent, mais c’est lors de son premier Tour de France , en 2022, qu’il s’est révélé aux yeux du monde.

L’Alpe d’Huez est l’une des ascensions mythiques de la Grande Boucle, et toute étape qui l’inclut devient un point d’orgue du Tour, ses vainqueurs entrant dans la légende. Pidcock n’a pas seulement été le premier à franchir ses 21 lacets emblématiques : il a littéralement écrasé la concurrence.

Cette 12ᵉ étape de 165 km comportait aussi les montées hors catégorie du col du Galibier et du col de la Croix de Fer avant l’attaque finale de l’Alpe. C’est dans la descente du Galibier que Pidcock a saisi sa chance : profitant de ses talents de descendeur affinés en VTT, le jeune coureur de 22 ans a fondu sur l’échappée du jour. Après avoir rejoint le groupe de tête, il s’est maintenu aux avant-postes tandis que le groupe se réduisait à cinq, dont Chris Froome.

À 8 km du sommet, Pidcock a attaqué, imposant un rythme que personne n’a pu suivre. Il a franchi la ligne les bras levés avec 48 secondes d’avance sur Louis Meintjes, devenant ainsi le plus jeune vainqueur de l’histoire sur l’Alpe d’Huez, et décrochant sa première victoire d’étape sur le Tour de France.

02 Des descentes monstrueuses et virales

Si sa victoire d’étape sur le Tour 2022 avait déjà mis en lumière ses talents de descendeur, Pidcock a depuis enflammé Internet à plusieurs reprises grâce à des vidéos spectaculaires démontrant pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs du peloton professionnel dans cet exercice.

La première à faire le buzz est issue de sa collaboration avec le YouTuber SafaBrian. Sur la descente de Tuna Canyon à Los Angeles, elle a été ponctuée de moments à couper le souffle dont un dérapage sur une tache d’huile.

Mais c’est dans son premier projet Red Bull que Pidcock a véritablement pu exprimer tout son art : sur les routes fermées de la mythique Rossfeld Panoramastrasse en Allemagne. Filmé par le champion du Dakar 2018 Matthias Walkner, il y atteint près de 100 km/h sur 6 km, enchaînant virages en épingle et courbes à haute vitesse avec une aisance impressionnante.

03 Le sens des classiques

Pidcock fête sa victoire sur l'Amstel Gold Race 2024 © Getty Images

Même s’il rêvait de porter un jour le maillot de leader d’un Grand Tour, la puissance explosive et les réflexes affinés en cyclo-cross de Pidcock laissaient penser qu’il excellerait sur les classiques, à l’image de ses rivaux Wout van Aert et Mathieu van der Poel. Généralement disputées dans des conditions difficiles, sur pavés, routes dégradées ou chemins de gravier, les classiques sont taillées pour lui.

Il avait déjà prouvé son potentiel avec des podiums à l’Amstel Gold Race (2021) et à Dwars door Vlaanderen (2022), mais c’est sa victoire à la Strade Bianche 2023 qui a transformé la promesse en réalité. Parti en solitaire à 20 km de l’arrivée, il a creusé l’écart sur les légendaires routes blanches toscanes avant d’accentuer son avance dans les descentes. En franchissant la Piazza del Campo de Sienne, il signait sa plus grande victoire en classique à ce jour, confirmant son statut de prétendant sur toutes les courses d’un jour – comme il l’a à nouveau montré sur l’Amstel Gold Race 2024.

04 Surmonter l’adversité en mondiovision

Pidcock arbore son éclat olympique avec sa tenue et ses chaussures dorées © Bartek Woliński/@wolisphoto

Si Pidcock brille sur route, il domine sans partage le VTT cross-country depuis son passage en catégorie élite en 2021. En quatre ans, il a remporté huit manches de Coupe du monde XCO, deux en Short Track, deux titres européens et un titre mondial, conquis à domicile en 2023. Mais ses deux médailles d’or aux Jeux restent ses plus beaux exploits.

À Tokyo, il s’était échappé dès le début pour conserver son avance jusqu’à la ligne d’arrivée. En France, il a montré le même esprit combatif pour défendre son titre : en tête dès le troisième tour, il a subi une crevaison en milieu de course, perdant 37 secondes, avant de reprendre Victor Koretzky dans les derniers mètres pour s’imposer à nouveau. Il est devenu ainsi le deuxième homme, après le Français Julien Absalon, à décrocher deux titres consécutifs en VTT.

05 L’âge de la maturité sur les Grands Tours

Une ascension sur le Giro © Charly López/Red Bull Content Pool

La saison 2025 a marqué un nouveau départ pour Pidcock. Parti d’Ineos Grenadiers pour mener l’équipe Q36.5 Pro Cycling Team, il a désormais davantage de responsabilités – et il a semblé s’épanouir malgré cette pression. Son premier Giro d’Italia fut solide, sans victoire individuelle, mais c’est à la Vuelta qu’il s’est imposé comme un véritable prétendant au classement général.

Sous la chaleur espagnole, Pidcock n’a jamais flanché, restant dans les roues des favoris Jonas Vingegaard et João Almeida, signant un podium sur la 11ᵉ étape et défendant sa position jusqu’à Madrid.

Sa troisième place finale a confirmé tout le potentiel entrevu sur les précédents Tours de France – et laisse présager qu’il jouera très bientôt les premiers rôles sur les Grands Tours.