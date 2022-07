Mon plus grand challenge : Tom Pidcock

Commotion cérébrale, dents cassées, os fracturés... Je menais une étape du Tour de l'Avenir avant qu'une horrible chute ne change tout. Voici ce que vous n'avez jamais lu sur mon rétablissement. Écrit par Tom Pidcock Publié le 23.07.2022

C’était une descente rapide avec un virage à droite. Route mouillée et glissante. Le genre de courbes serrées que j'ai négocié des milliers de fois. Nous étions dans le dernier kilomètre de la sixième étape du Tour de L'Avenir, dans les collines du sud-est de la France. Et d’un coup, tout a basculé. Mon vélo a glissé, je suis sorti à toute vitesse de la route. J’ai percuté un mur la tête la première.

Tout ce dont je me souviens alors, c'est le froid. Zéro image de l'accident. Ni avant, ni pendant, et encore moins après. En tout cas pas jusqu’au lendemain matin, sur mon lit d'hôpital. C'est ça, l'effet d'une commotion cérébrale…

Je n'ai jamais compris pourquoi j'ai chuté. Je suis normalement très doué pour tomber et ne pas me blesser. Le fait que ma roue avant soit partie signifie que j'ai dû avoir très froid, que je n'étais pas capable de penser correctement. Je n'ai certainement pas pu réagir assez vite. Normalement, dans une telle situation, je fais glisser ma roue arrière. Je dérape. Et ce n’est certainement pas mon visage qui tape le mur en premier...

J'ai donc eu une commotion cérébrale. Deux dents cassées, quatre os fracturés, dont la hanche, la rotule et le fémur.

J’avais une commotion cérébrale, des dents cassées et plusieurs fractures Tom Pidcock s'est gravement blessé après un accident lors du Tour de l'Avenir 2019. © null

Je m'étais pourtant bien préparé pour ce Tour de l’Avenir. Je savais que j'étais capable de gagner. C'était ma deuxième année chez les espoirs après deux ans de succès chez les juniors. J'étais plus léger, plus en forme. Et j'ai abordé cette course avec une condition parfaite.

Quand j'ai quitté l'hôpital, tout était encore flou. Je ne mangeais pas beaucoup parce que mes dents étaient à moitié cassées. Les symptômes de la commotion ont duré une semaine.

Mon genou s’est infecté. Des médecins de Manchester m’ont prescrit trois traitements antibiotiques. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon entraîneur, Kurt Bogaerts. "Quelque chose ne va pas, nous devons te faire examiner'', a-t-il dit. "Tu pourrais avoir un cancer."

Kurt Bogaert a été le premier à me donner l’info Tom Pidcock et Kurt Bogaert. © null

J'ai d'abord ri. Je ne savais pas comment réagir. Je me disais juste : "Ah oui, si c'est un cancer, je ne peux rien faire". Heureusement, j'ai fait une analyse de sang et tout était normal. Les médecins soupçonnaient un cancer parce que la peau autour des globules blancs était très fine. En fait, mes antibiotiques ne me convenaient pas. Un grand soulagement.

Le plan de départ était donc de gagner le Tour de l’Avenir, de courir ensuite le Tour de Grande-Bretagne, d'y faire bonne figure, puis d'aller aux Championnats du monde sur route pour les moins de 23 ans dans le Yorkshire. Je voulais disputer le contre la montre et la course sur route. J'ai dû modifier mon calendrier. Mon nouvel objectif était de simplement participer à la course sur route des Mondiaux espoirs. J'ai donc pris deux semaines et demie de repos. Puis je suis remonté sur le vélo un peu plus de quinze jours avant la course.

"Les blessures, c’est beaucoup dans la tête. Elles sont tout aussi mentales que physiques. Elles dépendent de la façon dont vous les percevez et les gérez."

Kurt et moi sommes passés presque directement à de l'entraînement intensif. Un moment difficile. Ma condition physique était bonne, mais mon corps était encore en train de guérir. Nous avions une toute petite fenêtre pour nous préparer. Ça a été intense. Le dernier jour d'entraînement, je ne pouvais plus suivre. Et mes dents posaient encore des problèmes. Je n'avais pas le temps de les faire réparer.

Les blessures, c’est beaucoup dans la tête. Elles sont tout aussi mentales que physiques. Elles dépendent de la façon dont vous les percevez et les gérez. Même si vous ne vous entraînez pas, vous utilisez plus d'énergie que d'habitude parce que vous pensez à ce qui vous fait mal. Lorsque vous revenez à l'entraînement, les gens disent: "Oh, tu as eu du temps libre !" En fait, vous vous sentez épuisé. Ce n'est pas comme si vous partiez en vacances en fin de saison.

Au départ à Yorkshire, l’impression que rien ne s’est jamais passé. Thomas Pidcock pendant les championnats du monde de course sur route U23 2019. © null