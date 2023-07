Tour de France : le carnet de route de Tom Pidcock

Tom Pidcock n'a logiquement plus besoin d'être présenté. Mais parce qu'il le faut parfois, rappelons que le coureur de la perfide Albion n'a que 23 ans et des victoires dans toutes les disciplines du bike, ou presque. Champion du monde de cyclo-cross , champion olympique de VTT cross-country , vainqueur de classiques sur route comme d'une étape mythique du Tour de France (l'Alpe d'Huez 2022) : Tommy boy a roulé et gagné partout.

À l'heure où il parcourt les routes du Tour de France 2023 avec INEOS Grenadiers, Tom nous livre ses résumés perso de chaque étape dans son journal de bord. Suivez le guide.

Tom Pidcock bataille avec Wout Van Aert sur le Tour de France 2023 © POOL BERNARD PAPON/BELGA MAG/AFP via Getty Images

Étape 6 : c'est bien d'être dans le top 10

Le Tourmalet était dur dès le pied du col. Mais j'ai essayé de penser de façon stratégique. Même si j'avais fait un gros effort, il n'aurait pas eu un gros impact sur l'étape ou le général. Je n'ai donc pas voulu forcer pour rester avec le groupe principal, parce que je savais que je le rattraperais dans la descente. La dernière ascension a été plutôt bonne. J'avais bien mangé et j'ai été meilleur.

C'est bien d'être dans le top 10. L'année dernière, je m'y suis retrouvé un peu par hasard et je m'y suis accroché, mais cette année, j'ai travaillé pour y arriver et c'est top. L'étape 7 est la plus plate du Tour. Ça va faire du bien après la montagne.

Étape 5 : je me sens mieux que l'année dernière

On a été à fond toute la journée. Une échappée a pris 30 secondes mais les UAE avaient déjà pris le contrôle du peloton et finalement, personne n'a réussi à sortir. Je me sens bien et heureux. Je m'améliore chaque jour et ça me donne de la confiance. Je me sens mieux que l'année dernière, c'est certain.

Étape 4 : une journée passée à préparer l'étape du lendemain

La quatrième étape était promise aux sprinteurs, donc j'ai passé la journée à manger pour préparer la première grosse étape de montagne demain.

En fait, tu prends ton petit-déjeuner à 9h, tu commences à rouler vers 13h et tu ne déjeunes pas avant la fin de l'étape, vers 17h. Ça fait long, sans manger, alors tu commences à avoir faim. Et même si on fait la plus grande course du monde, on ressent cette faim si on ne participe pas activement à l'étape.

Étape 3 : chacun respecte les autres cette année

Le début de la journée a été relativement calme, mais le paysage a rendu tout ça un peu plus agréable. Le Pays basque est assez beau une fois qu'on atteint la côte. Cela dit, la journée a été assez étrange. L'année dernière, c'était mon premier Tour, et on était à fond tout le temps. On n'avait pas plus de 10 minutes pour se détendre en selle. Aujourd'hui, l'étape a été tranquille pendant les trois premières heures.

Je n'avais pas assez mangé au départ et je l'ai payé à la fin. L'arrivée, comme prévu, a été très mouvementée. Il y a beaucoup d'équipes avec des sprinteurs cette année et le classement général est un peu chaotique. Mais ça ne s'est pas si mal passé. Il n'y a pas eu trop de chutes et chacun respecte les autres cette année. C'est bien.

Je ne suis pas impatient de courir demain, parce que la journée ressemblera à celle d'aujourd'hui.

Étape 2 : je suis conforté dans l'idée que je peux animer la course

Un Tom plein de confiance après sa 4ème place sur la 2ème étape © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Le public du Pays basque est assez fou. Mes oreilles sifflent après chaque étape. La dernière ascension a été bonne et je suis content. C'était bien d'être dans le coup. En arrivant à la fin, je me suis dit que j'allais essayer d'attaquer et Wout van Aert m'a tout de suite suivi.

J'étais un peu coincé pendant le sprint. Victor Lafay a pu s'échapper et gagner. J'ai pris la 4ème place. Ça me conforte dans l'idée que je peux animer la course. C'est ce dont j'avais besoin, d'autant plus que le Tour de Suisse ne s'est pas bien passé. J'arrivais sur ce Tour de France sans confiance physique. Je suis capable de me préparer mentalement, mais les jambes, c'est une autre histoire.

Étape 1 : ce n'est pas ce que j'attendais mais je ne peux pas me plaindre

J'étais déçu après la première étape. Presque gêné. Quand tu crois en toi, que l'équipe croit en toi également et que tout ne se passe pas comme prévu, ce n'est pas terrible. Surtout quand tout tendait à montrer que j'allais performer.

J'ai travaillé trop pour pour me satisfaire de ce résultat. De la seconde à la dernière ascension, je souffrais. Et même si je me suis senti mieux lors de la dernière montée, j'étais comme collé à la route et je n'arrivais plus à avancer. Mais je ne peux pas me plaindre, n'est-ce pas ? Il nous reste encore 20 étapes à boucler.

Avant la course : je veux gagner la première étape

Je me suis préparé exactement comme l'année dernière. J'ai fait les classiques du printemps et quelques week-ends de VTT, pris une semaine de vacances et enchainé avec le camp d'entraînement et le Tour de Suisse.

Cela dit, j'ai eu moins de problèmes cette fois-ci. Hormis une commotion cérébrale après une chute sur Tirreno-Adriatico, tout s'est bien passé et j'ai senti que j'étais à un meilleur niveau.

The Tour de Suisse was not where I wanted to be – I think I was in a weird place coming from altitude training straight to the race – but I didn’t get Covid like last year, and I managed to finish the race, so that’s a nice bonus. Je n'étais pas bien sur le Tour de Suisse. C'est peut-être du au fait que je suis passé directement d'un entraînement en altitude à la course. Mais je n'ai eu le Covid comme l'année dernière et j'ai réussi à finir la course, donc c'est un beau bonus.

Le Tour de cette année sera un succès uniquement si je gagne une étape Tom Pidcock

L'équipe est très différente cette année. Les gens avec qui j'ai l'habitude de courir comme Luke [Rowe] et le G [Geraint Thomas] ne sont pas là, déjà, mais nous avons aussi six coureurs hispanophones (Egan Bernal, Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Dani Martínez et Carlos Rodríguez ndlr) et trois anglophones (Tom, Michał Kwiatkowski et Ben Turner ndlr).

On ne peut pas vraiment comparer les années. Les circonstances et les évènements changent. Cela dit, même si ce ne sont pas de grands enseignements, je vais faire des changements côté nutrition et sommeil en me basant sur mon expérience du Tour l'année dernière.

Ça paraît bête, mais quand tu commences à être fatigué, tu manges trop. Dans le bus, si vous avez une longue correspondance, vous prenez un wrap au lieu de manger des pâtes ou du riz avec du poulet, et puis un autre wrap... le corps absorbe tout et c'est le début de la dégringolade. De plus, après avoir remporté l'étape de l'Alpe d'Huez l'année dernière, je n'avais réussi à dormir que deux heures et ça m'avait mis en vrac pour tout le reste de la course.

L'un de mes objectifs, c'est la 14ème étape, d'Annemasse à Morzine. J'adore passer des vacances à Morzine et aux Gets. C'est là où j'allais avec ma famille. Mais je n'y ai pas de bons souvenirs en VTT cela dit. Je m'y étais crashé en short track avant les Jeux Olympiques. Je n'avais pas fini la course parce que je m'étais froissé les muscles intercostaux après m'être cassé la clavicule. Et lors des Championnats du monde l'année dernière, je suis tombé malade une semaine avant la course et j'ai fini 4ème. J'ai envie d'effacer ces épisodes. Sur le Tour, on termine par une descente vers Morzine mais nous devons d'abord passer par Jour Plane. C'est une sacrée montée. On parle quand même de 11,6 km à 8,5%.

En fait, le Tour de cette année sera un succès uniquement si je gagne une étape. Et peut-être si je ramène un maillot et que j'ai un impact sur la course. Je pense que c'est ce que je vais essayer de faire dès la première étape, qui me convient pas mal. Viser le jaune dès le premier jour, c'est ambitieux. De nombreux gars peuvent gagner. Mais on va laisser les jambes parler.