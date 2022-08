La plupart des cyclistes voient une simple participation au Tour de France comme l'apogée de leur carrière. Mais Tom Pidcock n'est justement pas comme la plupart des cyclistes.

Âgé de 22 petites années, le Britannique a fait ses débuts sur la Grand Boucle cette année dans les rangs d'INEOS Grenadiers. Et pas pour jouer les touristes, mais en tant qu'équipier-clé de Geraint Thomas (vainqueur en 2018), Adam Yates (meilleur jeune en 2016) et Dani Daniel Martínez.

Tom Pidcock en pleine Coupe du Monde de VTT à Albstadt © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

À vrai dire, Tom a même fait mieux que ça. Le 14 juillet dernier, il est ainsi arrivé le premier au sommet de l'Alpe d'Huez, remportant la plus grosse étape du Tour après avoir dévalé les montagnes comme une avalanche faite homme. Un cycliste qui, s'il vient de débarquer dans le peloton pro, a déjà fait ses preuves en VTT cross-country et en cyclo-cross .

D'ailleurs, ces disciplines l'ont beaucoup aidé à performer sur route. La preuve en 12 temps.

01 1. Le VTT en a fait un descendeur hallucinant

Tom Pidcock en descente © Matt Ford/Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Pidcock a gagné la 12ème étape du Tour de France © Matt Ford

Ce n'est donc plus un secret : Tom a remporté la 12ème étape du Tour en grimpant comme un chef, bien sûr, mais aussi en descendant comme un patron. Mêlant audace, science de la vitesse et maîtrise des trajectoires, il s'est ainsi appuyé sur des skills notamment appris sur les étapes de Coupe du Monde de VTT Mercedes-Benz UCI . Résultat ? Il peut dévaler une pente à plus de 100 km/h. Oui oui. 100 km/h.

Grand V 🏎 Pidcock a atteint une vitesse de 100,8 km/h lors de sa descente du Col de la Croix de Fer.

02 2. Le cross-country lui a appris à grimper

Tom Pidcock, ou la puissance © Matt Ford/Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Des stats qui font mal aux cuisses © Matt Ford

Comment prendre une échappée sur le Tour de France avant de s'envoler et de maintenir ses concurrents à distance dans l'Alpe d'Huez en roulant comme une machine ? En ayant d'abord dans les pattes des dizaines de courses en cross-country et en cyclo-cross, histoire de mieux savoir quand récupérer et quand (voire comment) fournir des efforts de haute intensité.

Ainsi, alors que la pente du col hors catégorie était en moyenne de 8 % sur 13 km (avec des sections à 13 %), les "collines" d'un parcours de cross-country peuvent souvent atteindre plus de 20 % et doivent être franchies plusieurs fois au cours d'une même course.

03 3. Le cyclo-cross lui a donné un mental en airain

Tom brille aussi sur les contre-la-montre © Matt Ford/Twila Federica Muzzi/Red Bull Content Pool Tom Pidcock, rider complet © Matt Ford

Pidcock a réalisé une belle performance en terminant 15e du contre-la-montre individuel lors de la première étape du Tour. Ce qui n'est pas vraiment une surprise, si on se souvient qu'il est est champion du monde junior du contre-la-montre 2017.

Par ailleurs, le fait de ne pas être étranger aux bosses et aux secousses du "off-road" lui permettent de briller dans une discipline axée sur l'aérodynamique et la fluidité à tout prix.

Et Tom peut remercier, pour cela, son mental, patiemment construit lors de ses années de cyclo-cross et de XC. Un état d'esprit qui lui permet de lâcher les chevaux sans être freiné par son cerveau.

VS la montre 🚴🏻‍♂️💨 Dans le contre-la-montre de 13,2 km de la première étape, il a atteint une moyenne de 50,5 km/h [31,4 mph].

04 4. Les pavés ne lui font pas peur ? Merci le VTT

Pidcock dans l'enfer du nord © Matt Ford/Twila Federica Muzzi/Red Bull Content Pool Le VTT cross-country lui a permis de dompter les pavés © Matt Ford

Les pavés du nord de la France et de la Belgique font entièrement partie du décor des classiques printanières et représentent une menace majeure pour bien des cyclistes. Mais les 11 secteurs infernaux de la cinquième étape du Tour de France 2022 n'ont pourtant posé aucun problème à Tom, à l'aise sur les racines et les ornières offertes par chaque parcours de la Coupe du monde de VTT Mercedes-Benz UCI. Arrivé parmi le peloton principal en 36ème position, il a fait parler sa technique pour éviter les chutes et traversé indemne l'une des portions les plus ardues de la course.

05 5. Il sait aussi sprinter... également grâce au cyclo-cross

Tom en plein sprint © Matt Ford/Twila Federica Muzzi/Red Bull Content Pool Tom Pidcock : la tête et les jambes © Matt Ford

Rester dans le groupe de tête et finir dans le peloton est un exploit en soi, mais pouvoir sprinter vers la ligne d'arrivée après plus de quatre heures et demie de course demande une puissance physiologique quasi surnaturelle.

À l'instar du maillot vert Wout van Aert (lui-même ancien champion du monde de cyclo-cross), Pidcock a montré lors de la sixième étape à quel point le tout-terrain lui a permis de puiser dans d'incroyables réserves de force. Dans un face-à-face avec les prétendants au maillot jaune Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard, il a ainsi décroché la quatrième place.

06 6. Il a le rythme dans la peau depuis ses années XC

Les outils de travail de Tom Pidcock © Matt Ford/Twila Federica Muzzi/Red Bull Content Pool Entrez dans la cadence © Matt Ford

Dans le Tour de France comme dans n’importe quelle compétition sur route, il vaut mieux être capable de pédaler à une cadence ultra-élevée. Heureusement, Pidcock a appris son métier dans le VTT XC, où le faible braquet oblige souvent les coureurs à mouliner à un rythme fou pour carburer sur le plat.

Cadence endiablée 🌪 Pidcock a atteint les 200 tours/minute lors de la 11e étape entre Morzine et Megève.

07 7. Il peut s'adapter à toutes les conditions

Les températures ont franchi la barre des 40°C lors du Tour de France 2022, et le tarmac a même dépassé les 60°C. Ayant roulé et gagné dans toutes sortes de conditions, qu'il s'agisse de la neige des courses de cyclo-cross hivernales ou du soleil implacable de certaines épreuves de cross-country (celui de l'épreuve de cross-country aux Jeux olympiques de Tokyo, par exemple), Tom est d'attaque par tous les temps.

08 8. L'expérience compte plus que l'âge

Pidcock était le troisième plus jeune coureur du Tour de France. Un statut auquel il s'est habitué au cours de sa carrière en cyclo-cross et en XC. Lorsqu'il s'est aligné au Championnat du monde de cyclo-cross UCI 2022 (une course qu'il a d'ailleurs remportée avec 30 secondes d'avance), il était ainsi le cadet du peloton. Bref, pour lui, l'âge n'est qu'un chiffre, et ses deux victoires en Coupe du Monde de cross-country 2022 le prouvent.

09 9. Le CX a affiné sa technique...

Les accidents sont malheureusement fréquents lorsqu'un peloton de plus de 100 cyclistes carbure sur un tronçon de route à des vitesses supérieures à 48 km/h. Tom a donc fait appel à des skills de maniement du vélo appris en cyclo-cross, pour éviter les chutes (et les blessures, donc).

10 10. Et l'a habitué aux foules

Des arrivées bouillonnantes comme celle de l'Alpe d'Huez peuvent être particulièrement intimidantes pour les cyclistes. Mais fendre une foule comme Moïse la mer rouge ne fait ni chaud ni froid au Britannique, habitué aux fans en folie que l'on croise au bord des parcours de cyclo-cross.

11 11. Il a une grosse caisse (on parle toujours de cyclisme) également héritée du cyclo-cross

Si rien n'égale la folie d'une course de 21 étapes, Tom n'est pas un novice en matière de répétition des efforts et s'appuie sur un foncier de taulier acquis au cours des saisons de CX qui lui demandent parfois de courir deux fois au cours du même week-end.

12 12. Le succès ne lui est pas monté à la tête

Tom Pidcock : quand champion ne rime pas avec melon © Matt Ford/Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Une première étape qui en annonce d'autres ? © Matt Ford

Après avoir remporté sa toute première étape du Tour de France, Pidcock a déclaré aux journalistes qu'il avait "de plus grandes ambitions" encore. Une volonté de se projeter en permanence également héritée de ses années off-road, au cours desquelles les maillots arc-en-ciel, médailles et autres victoires ont toujours fait office de tremplins. Sachez-le : le plus beau est à venir.