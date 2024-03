SX US : Tom Vialle triomphe à Daytona !

Alors qu’il n’était pas bien parti pour accéder à la finale,

à réalisé un coup de maître lors du huitième round de supercross à Daytona, ce week-end. En effet, le Français s’est glissé dès les premières minutes dans le top 5, et a poursuivi sa route jusqu’à talonner la roue de Cameron McAdoo. Il lui a suffit d'attendre que Cameron fasse une erreur au 6e tour pour lui passer devant et remporter l’épreuve. En gagnant sa première victoire en SX US 250, avec une précision et une technique exceptionnelles, Tom Vialle termine donc à la quatrième place du championnat. Ce classement le laisse à seulement trois points derrière Max Anstie, qui a lui terminé huitième à Daytona après un mauvais départ et une chute. Cameron McAdoo monte donc sur la deuxième marche du podium devant son coéquipier Seth Hammker, Haiden Deegan et Pierce Brown.