The Wave : Tomáš Slavík sort le grand jeu

L'histoire du film The Wave est simple : le rider tchèque Tomáš Slavík se retrouve dans un jeu vidéo et doit rejoindre un checkpoint dans un temps imparti.

Le premier niveau dans lequel évolue Slavík, ce sont les rues nocturnes de Prague, ses coins étroits, ses escaliers et ses rues pavées, là où Slavík doit d'abord compléter une première section tout en étant pourchassé par un ennemi numérique. Une fois ce premier niveau passé, il se retrouve sur le bikepark de Jablonec et doit marquer des points en réalisant des tricks de folie.

Slavík n'est pas étranger à la descente urbaine puisqu'il a remporté deux fois le Red Bull Valparaíso Cerro Abajo , au Chili. Mais le faire de nuit, en étant chronométré avec une armée de drones aux trousses, c'est autre chose.

"Je pense que chaque rider a besoin de quelque chose pour l'aider à sortir de sa zone de confort. Quand je suis à vélo, il n'y a que moi qui roule avec l'envie de faire du mieux que je peux. Chaque course est un jeu que j'essaie de gagner, indépendamment de ce qui se passe autour de moi", explique Slavík.

Tomáš Slavík © Boris Beyer/Red Bull Content Pool

Malgré des années d'expérience, la performance de Slavík reste folle. "Filmer à Prague a été compliqué", admet-il. "Les lieux de tournage exigeaient des sauts techniquement difficiles et nous tournions la nuit. J'ai parcouru environ 35 km à toute vitesse pendant l'une des nuits de tournage".

Pour mettre en lumière les talents de Slavík, il fallait aussi une équipe compétente et beaucoup de travail. Une voiture a donc été spécialement adaptée pour les besoins du tournage, des drones pilotés par des professionnels ont été déployés, et des milliers d'heures de post-prod ont été nécessaires pour réaliser tous les effets numériques.

Prague la nuit © Dan Vojtěch/Red Bull Media House

On a voulu en savoir un peu plus sur le tournage et les coulisses de ce projet colossal. Et qui de mieux pour nous en parler que le héros du film (ou du jeu) ?

Dans The Wave, tu es dans un jeu vidéo. Mais es-tu un gamer ?

Honnêtement ? Pas vraiment, parce que je sais que j'aimerais trop ça, et qu'ensuite j'y passerais beaucoup trop de temps. J'ai un peu joué à la Xbox pendant une période où j'étais blessé mais je préfère aller me promener en forêt.

Slavík au paradis © Dan Vojtech/Red Bull Content Pool

Dans le film, tu roules dans deux mondes. L'un virtuel, l'autre réel. Quel est ton regard là-dessus ?

Le film été tourné dans le centre historique de Prague. J'ai participé à des courses et des événements dans le monde entier mais Prague a toujours été l'endroit où je rêvais de rouler. C'était incroyable de découvrir la ville complètement vide et de pouvoir descendre dans les ruelles sous le château de Prague. La nuit, c'était vraiment spécial. Il n'y avait pas un chat, pas une lumière qui passait à travers les fenêtres. L'obscurité de la ville lui donne vraiment une atmosphère folle. Je devais rouler sur des sections délicates à 60 km/h à deux heures du matin et me donner à fond. C'était un vrai challenge.

Tomáš Slavík dans la pénombre © Dan Vojtěch - Red Bull Media House

Découvrez les coulisses du film

The Wave : le making of

Qui a imaginé l'itinéraire à Prague, toi ou l'équipe ?

On a dû travailler ensemble et faire des compromis pour que je me fasse plaisir et que ce soit visuellement intéressant. Mais certaines sections n'ont pas fonctionné, comme un saut qui m'a projeté à quatre mètres en l'air. Mes chevilles m'ont fait mal pendant deux semaines après ça. Mais il y avait aussi des endroits qui représentaient un défi parfait, comme les marches sous Loreta.

Vous vous rappelez de ce spot ? © Dan Vojtěch/Red Bull Media House

Pourquoi la section de Loreta est-elle si particulière ?

C'était la partie la plus difficile de tout le tournage. Il fallait sauter de la première série de marches directement sur la série suivante. Quand je l'ai vu pour la première fois, je ne pensais pas pouvoir le faire. Il était deux heures du matin, la surface était glissante, et il n'y avait que l'équipe et moi. Pas de spectateurs, pas d'autres riders pour m'encourager. Dans ces moments-là, vous avez besoin de puiser en vous pour vous motiver. Je savais aussi que ce serait plan très cool, donc ça m'a aussi motivé. Pendant les cinq premières tentatives, je n'étais pas dans ma zone de confort, mais ensuite, ça a commencé à se mettre en place.

On ne lasse pas de ces plans © Dan Vojtěch/Red Bull Media House

Combien de fois as-tu refait chaque section pour obtenir les prises parfaites ?

Ça dépendait de la difficulté de la section. Pour les plus compliquées comme celles avec des escaliers, des sauts ou des sections serrées, peut-être 25 fois. Pour les sections plus faciles, cinq à huit fois.

À quelle vitesse roulais-tu ?

Quand on tournait, je montais souvent jusqu'à 60 km/h, ce qui est plus élevé que la moyenne en ville. Normalement, c'est entre 30 et 70 km/h. Le plus rapide que j'aie jamais fait, c'était à Valparaíso, où j'ai atteint les 60 km/h. Dans les virages serrés, et ce n'est pas le genre de choses qu'on veut faire tous les jours.

Le deuxième lieu de tournage - et le niveau 2 du jeu - est le bikepark de Jablonec. Pourquoi c'était spécial pour toi ?

Cet endroit est mon paradis. C'est une piste que j'ai inventée, conçue et aménagée pour une course qui fait partie de la Coupe du monde de quadruple cross. C'est un rêve devenu réalité. Je voulais qu'elle ait les caractéristiques les plus difficiles et plaisantes qui soient, avec des sauts, une section de forêt et un mur. C'est une folie totale et la piste de quadricross la plus difficile du monde. Je voulais que le film soit tourné là-bas parce que la piste le mérite.

Le run de Tomáš Slavík au bikepark de Jablonec © Dan Vojtěch/Red Bull Media House

As-tu des petites anecdotes sur ce qui s'est passé en coulisses ?

C'était amusant de filmer en slow-motion dans les bois. C'est un endroit sauvage, mais nous avons eu la chance qu'il soit sec. Peut-être un peu trop d'ailleurs. L'équipe a été obligée d'enlever à la pelle de la poussière et des aiguilles de pin.

Un drone à proximité © Dan Vojtěch/Red Bull Media House

Je me suis aussi approché du drone à plusieurs reprises. J'en garde un "souvenir" sur ma jambe [Slavík montre une cicatrice]. Filmer avec des drones est toujours compliqué parce que les meilleurs plans sont ceux qui sont les plus rapprochés. Le problème, c'est qu'à cette vitesse, ils peuvent vous toucher. Mais c'est le prix à payer.

Avec quel vélo roules-tu dans le film ?

Mes deux vélos de course. À Prague, j'ai roulé avec le Ghost SL AMR X. À Jablonec, j'ai utilisé un four-cross Ghost Riot, avec lequel j'ai remporté le championnat du monde, et de nombreuses autres courses. C'est mon vélo préféré de la gamme Ghost.