Tomomi Nishikubo : « quand je ride, je cherche simplement à m’amuser »

Il y a 3 mois, Red Bull France m’a envoyé une présentation avec un repérage complet des lieux. On a vu qu’il y avait énormément de spots potentiels, donc je suis allé sur Google Maps pour vérifier s’il y avait d’autres choses que je pouvais faire. À partir de là, j’avais déjà quelques idées de tricks, mais pour être honnête, je n’étais pas sûr de savoir quoi faire à l’intérieur du château. Je n’ai jamais ridé dans un endroit aussi historique, et ça peut être compliqué si je me plante et que j’écorche quelque chose (rires). Mais bon, je me suis quand même dit que ça valait le coup d’aller sur place pour voir ce qui est possible.

Avant de prendre l’avion, je n’étais vraiment pas certain de pouvoir sortir une super vidéo, mais une fois arrivé, j’ai vu qu’il y avait énormément de choses uniques comme les escaliers en colimaçon, le spot sur le toit ou même les obstacles avoisinants… je me suis dit : « ça va être fou. »

J’en ai discuté avec le réalisateur du projet et celui avec lequel je bosse habituellement au Japon (Daisuke Yamazaki). On a parlé des tricks et de la façon de les filmer avec Pierre, et c’est vraiment un super réalisateur. Mais comme on n’avait que 3 jours pour le projet avec une journée de repérages et deux jours de tournage, on a décidé de commencer à filmer le plus tôt possible pour voir ce qu’on pouvait faire.