L'héritage de Tony Hawk's Pro Skater dépasse le cadre du jeu vidéo

Car la même année, Activision fait un pari : pondre un jeu de skate alors que la popularité de la pratique était en chute libre au début de la décennie. « Beaucoup de skateparks fermaient car ils ne pouvaient pas payer les assurances, et parce que le skate devenait ringard » rembobine

. La diffusion des X Games à la télévision à partir de 1995 donne un nouvel élan à la discipline, mais le timing choisi par Activision n'est pas idéal. Qu'importe : le développement est confié à

Neversoft Entertainment

et l'éditeur se tourne instinctivement vers Tony Hawk pour incarner le produit fini. Figure respectée du milieu, il a déjà été approché quelques mois plus tôt par un développeur indépendant et Take Two Interactive pour la même raison, mais il n'a pas donné suite. Car outre l'aspect purement sportif, le VRP du baggy troué a le profil idéal pour devenir le visage d'un tel projet : « En menant nos recherches sur Tony, on a appris qu'il était joueur, ce fut un facteur déterminant, raconte Scott Pease, producteur du jeu. Il ne se contentait pas de claquer son nom sur le jeu, il s'engageait à s'impliquer et nous guider. »