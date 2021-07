Les meilleures randonnées à faire dans les Pyrénées

Entre parois rocheuses de plusieurs centaines de mètres et lacs d'altitude plus bleus que l'eau des Seychelles, les Pyrénées et leurs 430 km de longueur sont un terrain de jeu fantastique et un passage obligé pour les aficionados de la rando. Mais parce que tous les spots ne se valent pas, on vous a sélectionné les meilleurs itinéraires à se payer cet été.

1. Du village au cirque de Gavarnie

L'immense cirque de Gavarnie © Instagram / javiergonzalez.martin

Difficulté : Moyenne

Durée : 3h00

Distance : 7,9 km

Dénivelé : 355 mètres

Classé au patrimoine mondiale de l'Unesco, le cirque de Gavarnie est l'une des plus belles merveilles des Pyrénées. L'idée ? Partir du petit village éponyme et marcher trois petites heures pour atteindre les parois mythiques et les sublimes cascades qui font toute la beauté de ce site magique. Une petit balade, donc, mais incontournable.

2. De Labach aux Sestagnous

Au coeur de la montagne en quelques heures © Instagram/bryanletokkai

Difficulté : Moyenne

Durée : 4h00

Distance : 8,2 km

Dénivelé : 650 m

Cette randonnée commence assez durement, mais la suite est assez facile, puisqu'après quelques heures de marche dans une forêt dense, vous arrivez dans une plaine au pied d’une paroi vertigineuse. Ce spot, à quelques kilomètres de l'Espagne, offre une vue inédite sur le val d’Aran. Soit un site peu connu, mais exceptionnel. De plus, un refuge très moderne construit en 2016 est disponible à la location pour une poignée d’euros.

L'idéal ? Monter en début d'après-midi et profiter de la fin de journée en altitude, puis dormir dans un chalet tout confort d'inspiration canadienne. Regarder le soleil se coucher en buvant un Red Bull pour bien récupérer, ce n'est pas un beau programme ?

3. Le tour de la réserve du Néouvielle

La randonnée des vingt lacs © Instagram: lolonidass

Difficulté : Difficile

Durée : 3 jours

Distance : 36,2 km

Dénivelé : 2393 mètres

Sachez-le : le massif du Néouvielle se mérite. Prenez donc au minimum 3 jours pour profiter à fond de ce bijou pyrénéen. Le plus compliqué ? La première journée. Le chemin est abrupt et difficile, mais les efforts valent vraiment le coup. Une fois sorti(e) du dur, vous pourrez en effet observer la faune exceptionnelle du coin - marmottes, isards et autres rapaces - tout en vous baladant autour de la vingtaine de lacs turquoise croisés lors de la rando. La baignade est d'ailleurs fortement recommandée, mais attention, l'eau est froide, très froide.

Il faut boire avant, pendant et après une randonnée. C'est ça le secret ! © Steve Dsouza | Red Bull Content Pool

4. Du col des Tentes à la brèche de Roland

Un jour, j'irai sur la Lune ! © Instagram / capteur_de_reves_photographe

Difficulté : Difficile

Durée : 7h00

Distance : 14,5 km

Dénivelé : 1030 mètres

Le principe ? Une rando bien sportive en plein cœur du Parc national des Pyrénées (sur les hauteurs du cirque de Gavarnie) avec, à l'arrivée, un paysage lunaire tout droit sorti d’un film de science fiction : la brèche de Roland. Soit l'un des endroits les plus mythiques des Pyrénées, qui aurait été créé par le plus célèbre des neveux de Charlemagne alors qu'il tentait d'exploser son épée (Durandal) contre une paroi après la bataille de Roncevaux. Rien n'est moins sûr, mais ce qui est certain, c'est que le décor vaut le coup. Mais attention, elle est assez éprouvante physiquement.

5. Le grand tour du pic du midi d’Ossau

Il y a plus dur comme réveil © Instagram: camille_auriol_

Difficulté : Difficile

​​Durée : 10h30

Distance : 22,2 km

Dénivelé : 1551 mètres

Il est difficile de s'approcher de ce pic situé à l’ouest des Pyrénées, et si vous pouvez l'atteindre en seulement deux jours, n'hésitez pas à en prendre 3 ou 4 pour étaler vos efforts et profiter du moment. Parce qu'entre lacs, ruisseaux et paysages changeants tous plus bluffants les uns que les autres, ce paradis perdu vous fera voyager.

Attention, les randonnées de plusieurs jours doivent être très bien préparées, car une fois là-haut il n'y a pas de supérettes. Vêtements, provisions, papier toilette : pensez à tout. Mais ne vous chargez pas trop pour autant, votre sac serait trop lourd et ce moment de plaisir deviendrait un véritable calvaire. Sur ce : bonne route !

