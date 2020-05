1. Semi-marathon des glaces de Sibérie

Histoire de débuter l’année en fanfare, quoi de plus rafraichissant que de courir un semi-marathon dans le froid sibérien. Bon, on le concède, courir par – 32°C ne sera peut-être pas toujours une partie de plaisir. Vous pouvez choisir entre 3,5 km de course ou 7 km. En espérant que l’eau au ravitaillement n’ai pas gelée quand vous essaierez de la boire…

2. Empire State Building Run Up

L'un des monuments les plus emblématiques de New York abrite également la course d’escaliers la plus ancienne au monde. Les concurrents doivent gravir les 1 576 marches du gratte-ciel sur un dénivelé de 320 mètres de hauteur. Au sommet, la vue sur Manhattan depuis la terrasse de l'observatoire est une belle récompense.

3. Connemarathon

ou l’ultra. Le paysage fait rêver et vous fera passer entre autres par les monts des Twelve Pins et des ascensions difficiles sur les trois parcours proposés. Et ce sera aussi l’occasion de les voir enfin, ces fameux lacs du Connemara.

4. Two Oceans Marathon

, vous vous dirigez vers Chapman's Peak et son point de vue à couper le souffle. Les organisateurs de la course estiment qu’il s’agit du "plus beau

Comme son nom l’indique, cette course vous permet de courir le long des deux océans indien et pacifique. L’édition 2020 était censée être la 51ème de l’histoire, mais elle a finalement été reportée à l’année prochaine. En partant du

5. Marathon de la Grande Muraille

les plus difficiles au monde avec ses 5 164 marches que vous devez parcourir sur les célèbres 42,2 km. Une course plus courte de 8,5 km est également organisée parallèlement à ce

6. Midnight Sun Marathon